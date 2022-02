MACRON : Guère Épais au Pays de Tolstoï

QUAND POUTINE EST TROP LOIN DE MACRON

POUR ENTENDRE LE PRÉSIDENT FRANÇAIS

Président du Conseil Européen, MACRON surjoue la fonction à quelques encablures de l’élection présidentielle française. Cherchant, pas très habilement d’ailleurs, à se donner une significative dimension internationale, pour mieux dominer ses adversaires prétendants au trône Elyséen. La ficelle est un peu grosse. Le voilà émissaire de raison, rencontrant Vladimir sur son terrain moscovite, dans le but d’apaiser ses belliqueuses intentions à l’endroit de l’Ukraine. À KIEV, la tentation de rejoindre l’OTAN, soutenue par les États-Unis, justifie l’ire du maître de Moscou, qui ne peut souffrir un tel rattachement militaire, craignant que le territoire Ukrainien ne devienne la nouvelle baie des cochons, comme CUBA le fût en d’autres temps.

Mais comment accorder quelque crédit au poids géopolitique de la France dans ce potentiel conflit. Au moment où le Président Français est sommé de retirer ses troupes du MALI, pour que s’y installe en lieu et place le Groupe Wagner, mercenaires feudataires de Poutine, auquel ls sont dévoués corps et âmes. L’Europe même reste impuissante tant les enjeux dépassent notre vieux continent, pour se focaliser sur les deux superpuissances Russie et USA. N’oublions pas la CHINE, troisième acteur de cette dramaturgie, qui affiche ostensiblement son soutien à MOSCOU. On s’en doutait quand on sait la guerre économique que se livre CHINOIS et AMÉRICAINS, autour de la route de la soie, fil rouge symbolisant l’expansionnisme de l’empire du milieu.

Tout ceci pour dire que la médiation de notre Président, qu’elle s’effectue au titre de L’Europe ou de la France, s’avèrera vaine et stérile en termes d’influence sur les décisions que prendra Poutine. Au final, en voulant élever sa stature internationale, MACRON est assis sur des montagnes Russes. La descente sera rapide et vertigineuse, il restera longtemps en bas avant d’aborder avec peine la remontée, si d’aventure un second mandat l’y autorise, ce qui, au demeurant, fait que cette allégorie ne vaut que pour l’international.

En France, il en va autrement, puisqu’il semble ne pas avoir d’adversaires à sa mesure, faute d’union à gauche, de guerre des chefs à droite et, fort heureusement, de Zizanie à l’extrême droite.

