Macron : joue au feu avec les allumettes russes

La France va envoyer un nouveau lot de missiles Aster et des centaines de véhicules VAB à l’Ukraine, tonitrue Lecornu, ministre des armées.[i] Pourtant, jusqu'à ce jour, la France n'a aucune obligation juridique d'assistance militaire envers l'État ukrainien au titre d'un quelconque traité d'alliance. L'Ukraine n'étant membre ni de l'OTAN, ni de l'UE, la France (et les autres États membres de ces organisations) ne lui doivent aucune assistance militaire en cas d'agression. Depuis février 2022, les militaires occidentaux qui servent aux côtés des forces armées ukrainiennes (FAU) doivent composer à partir de ce dilemme et de cette réalité tactico-politique : comment aider l'Ukraine « from behind », c'est-à-dire, sans s'impliquer directement dans le conflit ?[ii] Jusqu’aux déclarations va-t-en-guerre de Macron, laissant supposer une intervention au sol, les membres de l’OTAN avançaient en catimini, poussés et supportés par les États-Unis. Seulement, le 7 octobre et l’attaque du Hamas a changé la donne en détournant l’État américain du conflit russo/ukrainien vers celui d’Israël. Biden, ne peut pas obtenir de crédits supplémentaires malgré un vote favorable du Sénat américain pour une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine, la Chambre des représentants, à majorité républicaine, bloque toujours le soutien et s'en sert comme d’un argument politique pour s'opposer directement au président.[iii] Et lorsque Oncle Sam, ferme sa bourse, ce sont les européens en grandes difficultés économiques qui doivent cracher au bassinet, pas moins de 50 milliards octroyés en février dernier, d’où, énormément de dissensions et désaccords parmi les 27. Pourtant, un petit village gaulois veut résister contre presque tous les autres… En n’ayant aucun moyen de le faire. Macron, sans consulter personne, a promis 3 milliards pour 2024 d’aides, qui suivent les 1,7 et 2,1 des deux années précédentes. En faisant le total, avec les 8 milliards de participations d’aides européennes, cela surpasse de loin les « économies » de 10 milliards de la réforme des retraites. Les français vont bosser 2 ans de plus pour que les ukrainiens se fassent massacrer et perdent cette guerre qui n’aurait jamais dû exister si Johnson l’anglais, en service commandé par les U.S n’avait fait capoter les pourparlers d’Istanbul en mars 2022.[iv]Et si Hollande et Merkel n’avaient pas bidonné les accords de Minsk…

Macron et l’envoi de troupes : dès 2022, présence de troupes françaises en Roumanie avec la mission AIGLE et dans les pays baltes avec les missions eAP et LYNX. Comme nous sommes en démocratie, c’est en 2024, que les députés ont largement voté (372 pour, 99 contre et 101 abstenus) en faveur de l'aide à l'Ukraine sur la base de l'accord bilatéral de sécurité signé par Macron et Zelensky.[v] Dans la foulée, il a été question de l’admission de l’Ukraine dans l’OTAN et à la Communauté européenne… Un pur suicide géopolitique, car c’est la ligne rouge à ne pas dépasser sous peine de conflit atomique avec les russes. Et pour bien rendre la possibilité de traité de paix impossible, on a parlé reconstruction, qui selon les deux signataires, ce serait à la Russie de "payer pour la reconstruction à long terme de l'Ukraine." De fait, les actifs souverains russes relevant de la juridiction de la France resteraient immobilisés jusqu'à ce que Moscou ait payé les dommages liés à la guerre.[vi] J’ai l’impression d’être pendant le traité de Versailles de 1919, où, les allemands humiliés et acculés à qui on proposait des conditions inacceptables n’eurent comme choix de se battre à nouveau contre les alliés vingt ans plus tard ; alliés d’ailleurs liés par des traités d’assistance mutuelle ressemblant à ceux de l’OTAN d’aujourd’hui. Et comme souvent l’histoire se repêche, Welkom to WW3 ! C’est folie de faire la nique à la Russie comme la France le fait : Estonie, en mars 2023, la France a renforcé sa présence et doté son contingent de 18 véhicules multirôles blindés Griffon. En outre, elle a mis en place un peloton de blindés légers AMX-10 RC et une section de tir de 4 Caesar. En Roumanie, une force de plus de 500 militaires et ce bataillon renforcé par 300 militaires belges. Aviation : la France a déployé un détachement de 4 Rafale de la Base aérienne de Mont-de-Marsan. En Lituanie. Naval : le Groupe aéronaval (GAN) a poursuivi ses opérations et a directement participé au renforcement du flanc est de l’Alliance. Fort de 3 000 marins, et composé du porte-avions Charles de Gaulle, d’une Frégate de défense aérienne, d’une Frégate multimissions à capacité aérienne renforcée, d’une Frégate multimissions, d’un bâtiment de commandement et de ravitaillement, ainsi que des avions Rafale et E2-C Hawkeye ainsi que d’un sous-marin.[vii] Pour un pays en faillite de trois mille milliards et devant payer l’an prochain quatre-vingts milliards d’intérêts de la dette, jouer les défenseurs d’un pays où nous n’avons aucun passé commun et surtout dont nous n’avons aucun moyen d’intervenir contre la première force nucléaire du monde, c’est se poser ces questions ?

Toute cette armada, ce déploiement, pourquoi ? Comme bien souvent, cela passe par une bataille d’égos surdimensionnés de certains individus, mis en place par les hasards de l’histoire. Le Macron que nous connaissons depuis sept ans comme président est là pour démontrer que ce type d’individu peut amener le monde à sa fin, par orgueil blessé, par complexe, par frustration, par déséquilibre mental, car il faut bien se mettre en tête que l’énorme majorité de ceux qui ont fait l’histoire du monde ont tous des pathologies psychologiques telles que : pervers narcissique, sociopathe, psychopathe, dénué d’empathie ou avec des traumatismes vécus durant l’adolescence… Qui font qu’ils ont toutes les « qualités » pour diriger, dominer et aller « jusqu’au bout ». À mon avis, l’accueil très froid et la grande table séparant Poutine de Macron n’est pas passé, et puis, tous les leaders du monde occidental ont sorti leurs vacheries et moqueries sur le français ; ne parlons pas de l’Afrique qui carrément l'a insulté, quant à la Chine ? Elle a presque pitié de lui. Si on ajoute 70% de détestation nationale, pas étonnant que le « grand-petit d’hom », veuille détruire tout ce qui respire afin d’exister…

Qui blâmer ? Ceux de ses amis bourgeois/milliardaires qui l’ont amené sur le devant de la scène et ceux qui par deux fois, oui deux fois l’ont installé à l’Élysée.

La devise macronienne : Après MOUA, le déluge (sans déchausser).