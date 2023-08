Macron : la cata ... et le risque d’ici 2027 !

Depuis qu’il a été élu le Président Macron a connu une suite de revers qu’il a lui même provoqué involontairement suite à ses décisions ou propos

Il a été réélu en mai 2022. Il a connu les émeutes que l’on sait en juin 23.

N’a-t-il pas commis une suite d’erreurs depuis qu’il est au pouvoir (mai 2017) ?

En novembre 18, soit plus d’1,5 an après sa première élection, déclenchement du mouvement des Gilets Jaunes provoqué par une augmentation du prix des carburants. C’est uniquement la taxe sur les carburants qui a augmenté. Ce qui montre qu’il est totalement déconnecté de ce que vivait bon nombre de français pas fortunés qui ont besoin de leurs voitures pour se rendre à leur travail quand il n’y a pas de transport en commun.

- Seconde erreur : le rapport de Jean Louis Borloo sur les banlieues lui est remis en 2018, il l’a remis aussitôt au placard. On lira sur le lien ci-après Résumé-d es-19-programmes-PlanBanlieue-JL.BORLOO.pdf (ville-et-banlieue.org), que toutes les informations pour tenter de résoudre cette question difficile sont précisées. Pour réaliser ce rapport JL Borloo a contacté tous les groupes concernés : élus, associations etc.…

D’autres erreurs. A la suite des émeutes, Macron veut sanctionner les familles. Les parents des familles monoparentales sont très majoritairement des femmes. Dans le cas de émeutes il y aurait eu 85 % de familles monoparentales, les hommes ayant déserté la cellule familiale. Macron l’ignorait !

Il a évoqué la liberté sur les réseaux sociaux . « Le Monde (05/07/23) : Le président de la République a évoqué l’idée de limiter, voir de couper l’accès aux réseaux sociaux lors d’épisode de violences urbaines. Une pratique réservée jusqu’à présent aux régimes autoritaires ». Sans commentaire !!!

Remise en cause de la limite à deux mandats. Déclaration impensable d'un des ses proches, Richard Ferrand s'est interrogé sur un nouveau mandat de 5 ans.

E Macron n'a pas donné son accord mais n'a pas démenti sa relation intime : qui ne dit mot consent. Il serait prêt à un CEC (Coup d’État Constitutionnel) !!!

On pensait que ces coups d'état constitutionnel (CEC) étaient réservés à un certain nombre de chefs d'états africains et autres. Xi Jinping s'est fait voter un troisième mandat avec la possibilité de se représenter sans limite de temps . Et E.Macron révérait un CEC.

Sa politique internationale particulièrement inefficace, une suite qui tourne au ridicule : jugez vous même.

Pour la politique de défense européenne, on comprend le souhait du président Macron de doter l’UE d’une défense européenne, plutôt que de dépendre totalement des États-Unis. A-t-il obtenu le moindre résultat ?

Il organise un voyage en Chine pensant influer sur des conflits en cours. Le quotidien Libération titre « Un voyage d’un autre âge. Le Président a déclaré , La pire des choses serait de penser que nous devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise ».

Il a aussi abordé diverses questions, en particulier la guerre en cours en Ukraine et le rôle potentiel de la Chine en tant que médiateur entre la Russie et les occidentaux. S’imaginer que la Chine pourrait jouer une rôle de médiateur ! Alors qu’elle est une alliée de la Russie. Ce qu’elle ne souhaite pas : que le conflit dégénere en guerre nucléaire.

Il a demandé a être invité à la réunion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et la Chine) pour faire part de ses idées lumineuses, refus. Qu’allait-il faire dans cette entente ? La Russie n’y participera pas compte-tenu des répercussions de la guerre en Ukraine.

Il condamne fermement le coup d’état au Niger qui a renversé un président élu démocratiquement.

E. Grégoire dans une tribune au Monde écrit : « le positionnement très ferme de la France se retourne contre elle et fait le jeu des militaires (nigériens) ».

On ne l’a jamais entendu dénoncer les présidents africains au pouvoir depuis 40 ans.

Sassou N‘Guesso, président du Congo Brazzaville de 79 à 92 puis de nouveau de1997 à ce jour, après avoir renversé le président élu Pascal Lissouba

Paul Biya au Cameroun, président depuis novembre 82 !!!

EN 1990 F Mitterrand avait déclaré que l’aide française serait désormais assujettie aux efforts de démocratisation de chaque pays africain.

Alassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire qui prévoit d’intervenir au Niger au sein de la CEDEAO, a été élu deux fois et sous prétexte que celui qui était désigné par son parti est mort quelques temps avant l’élection, il s’est représenté une 3 ième fois et a été élu, élection boycottée par l’opposition,

J’invite le lecteur à lire Vers la fin de la France-Afrique sur pupi de février 2022.

Côté positif de l’attitude de Macron : il achève la France-Afrique alors qu’il souhaite le contraire.

E.Macron est au pouvoir depuis 2017. Souhaitons qu’il ne commette pas de nouvelles erreurs, car une erreur de plus pourrait lui être fatale et à nous aussi. Si de nouvelles émeutes survenaient encore plus grave que celles de 2023 qui sait si face à une telle pagaille l’armée n’interviendrait-pas à la demande du Gouvernement. Et comment sort-on de ces situations ? Qui détient le pouvoir ?