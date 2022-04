Macron : le retour de l’emmerdeur

Emmanuel Macron prend les gens pour des imbéciles. Il manipule avec un naturel inquiétant. Il est par exemple revenu sur sa sortie en janvier dernier : « Je veux emmerder les non-vaccinés »

Faux

Hier en réponse à une femme dans la rue qui lui reprochait ces propos, il a déclaré qu’il s’agissait d’une marque d’affection ! Le comble. Macron, terminé pour moi. Quoi ? Sa violence haineuse présentée comme une simple marque d’affection ? Il se fout du monde. Surtout quand il affirme que les non vaccinés, supposément irresponsables, ne sont plus des citoyens.

Je suis moi-même non vacciné comme je l’ai déjà dit, pour des raisons que j’ai exposées qui ne sont pas une simple défiance envers les autorités. J’ai été prudent, je n’ai pas d’anticorps donc je n’ai pas contracté la Covid et ne l'ai pas transmise. Pas la peine de me tomber dessus, le bouc émissaire non-vacciné a déjà servi. Je le rappelle pour faire comprendre que la déclaration de Macron, bien qu’elle ne s’adresse qu’aux Français, est très mal passée par chez moi.

Qui est ce petit con qui ne connaît rien et croit tout savoir ? Oh, pardon : petit con, c’est juste affectueux.

Donc il avait déclaré vouloir emmerder. À priori ce n’est pas sympa. Le 7 janvier il s’en expliquait, prenant même appui sur des soignants qui lui auraient dit : « Il ne faut plus soigner les non-vaccinés, qui mettent la vie des autres en danger ».

C’est faux. Une personne vaccinée est individuellement protégée, comme pour la grippe, point barre. Les non vaccinés ne peuvent être un danger pour les vaccinés, sauf si le vaccin est trop peu efficace. Le reste n’est que fariboles pour culpabiliser et imposer un système contraignant.

Le problème, on le sait maintenant, est que les vaccins ont en effet une efficacité assez moyenne et courte dans le temps, même s’ils ont pu peut-être atténuer la gravité de la pandémie à un moment, et des vaccinés ont contracté la Covid ou l’ont transmise même à des non-vaccinés. À un moment ce sont les vaccinés qui ont mis les autres en danger.

Libéré, délivré

De plus les propos des soignants sont simplement inacceptables, discriminatoires, limite haineux, et l’on s’étonne avec effroi qu’ils aient pu exister et encore plus être repris par le président. C’est un pas vers la fascisation des esprits, selon ma perception des choses.

Macron ne devait pas dire cela. Il devait au contraire rappeler les soignants à leur devoir. Si ceux-ci ne veulent pas soigner les non-vaccinés qu’ils changent de métier ! Il y a toujours besoin de bras pour nettoyer les plages… ou d’animateurs au Club Med. On n’a pas besoin des copains douteux de MicMac dans l’hosto.

Le désordre affiché par les autorités françaises dans la gestion de la pandémie, les mensonges, les à-peu-près, devraient rendre le président moins arrogant. Ce président, si éloigné des gens et au-dessus d’eux, affirme qu’emmerder était une gentillesse bienveillante. « Je l’ai dit de manière affectueuse » déclarait-il hier.

Rappelons cette phrase :

« Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout, c’est ça la stratégie ».

Eh bien là, cher Emmanuel, immense manipulateur, et c’est avec une grande affection que je te le dis : tu es un connard. Et je continuerai à t’aimer ainsi avec une tendre affection, connard. C’est ça la stratégie.

Ce n’est pas bien de dire cela, connard, mais l’exemple vient d’en haut, que voulez-vous, du patron du Camp du bien autoproclamé en personne. Quelle saleté la politique quand elle est dans de mauvaises mains.

Il y a un avantage quand-même : depuis que Macron a libéré la parole vulgaire et l’anathème excluant, je me sens moi aussi libéré de tout devoir de politesse envers lui.

Merluche

Jean-Luc Mélenchon excelle dans cet art de flinguer un adversaire en étant à la limite de l’injure. Il le faisait avec Macron en 2020. Il a déclaré :

« C’est un bandit de grand chemin. Lui-même dit qu’il a fait un hold-up sur le pouvoir. Il a trompé tout le monde. Il est sans foi ni loi. »

Ailleurs Merluche clamait :

« Macron nous aura humiliés de toutes les façons possibles. »

Mais allez savoir pourquoi, sa consigne de Pas une voix pour Marine Le Pen va faire réélire ce bandit sans foi ni loi qui humilie la France. Mel Ruche bourdonne comme une abeille folle saturée de pesticides. Elle en perd le sens de son orientation. La Marine devrait quand-même, normalement, sembler plus compatible avec la France Insoumise qu’avec MicMacron.

Ah ben non. On apprend que le Merle Huche a capitalisé 70 % des votes des musulmans. Il doit donc les faire fructifier ailleurs que dans la maison Le Pen.

70 % des votes des musulmans ? Il a réussi là où le PS a échoué : faire des français musulmans leur nouveau prolétariat et leur nouvel électorat. D’autres partis dans le monde surfent sur la vague d’immigration pour se faire une santé, par exemple le parti du bellâtre Justin Trudeau au Canada.

Les immigrationnistes sont prêts à vendre leur pays pour une bonne place dans les sondages. Ils ne défendent plus notre culture ni nos intérêts.

Il eût été plus logique qu’il appelât à voter pour la Marine nationale plutôt que de dérouler le tapis rouge à un bandit qui vi0lente la France sous l’égide de l’étranger. Il préfère cinq ans de MicMac pour que la France soit bien enfoncée, afin peut-être – malgré son intention de faire cette année sa dernière campagne – de revenir en 2027 comme un sauveur. Il peut y croire avec 22% des voix au premier tour.

Mélenchon va donc faire réélire Macron. Il donne le feu vert. Pour moi ce type n’est pas plus clair que Macron. Mère Luche s’accommode bien du bandit BigMac. Je soupçonne un calcul en arrière-plan chez ce vieux briscard de la politique-spectacle.