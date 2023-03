Le fait que Macron et son parti doivent rappeler presque à chaque coin de phrase que tout est exécuté démocratiquement, cela montre clairement qu'il y a un problème. Lorsque les choses sont véritablement faites de manière démocratique, il n'est pas nécessaire de le préciser. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Actuellement la démocratie en France, serait plutôt le gouvernement d'une caste, par la caste et pour la caste.[i] J.Goebbels ne disait-il pas : « Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer QUE nos idées. » Et c’est le cas de Macron : asséner à chaque jour les mantras de sa diatribe : « J’ai été élu et dans mon programme il y avait la reforme des retraites. » Il parle de vraie démocratie et autres voix qui s’expriment ; Pourtant, il est aisé de comprendre que cet homme n’a fait qu’enterrer la démocratie française, creusée au départ par Mitterrand et ses suivants, Macron, c’est la crotte de chocolat tout en haut de la pièce montée d’un mariage forcé entre un peuple et ses dirigeants.

« Pour la 11ème fois en 9 mois, le gouvernement a eu recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Ou plutôt pour bloquer un texte qui risquait fortement de ne pas passer (ndlr). Les violences policières se multiplient dans le pays face aux manifestations qui dénoncent un déni de démocratie et demandent un retrait de cette réforme. C’est le 49.3 de trop car le gouvernement n’est pas passé en force sur n’importe quel texte mais sur un projet de loi rejeté par une majorité de Français et qui a provoqué les mobilisations parmi les plus importantes du pays depuis 30 ans. 93 % des Français en âge de travailler estiment que l'âge légal de départ à la retraite ne devrait pas être rehaussé et 72% des Français ne voulaient pas que l'exécutif utilise le 49-3. Le gouvernement a-t-il le droit de décider ainsi contre le peuple sous prétexte que le président a été élu démocratiquement ? »[ii] Mouais démocratiquement…Moins l’abstention massive. Charles de Courson sur France Inter dit à Léa Salamé : « Ils ont tout le monde contre eux, donc quand on est respectueux et lorsque on est démocrate, et même si on pense avoir raison, et bien il faut tenir compte de ce qui se passe dans le pays, sinon vous n’êtes plus un démocrate, vous tomber dans l’autocratie » La Léa en bon petit facteur de la doxa les yeux tout rond comme un koala s’exclame « il n’est pas démocrate Emmanuel Macron ? » Réponse du député « la démocratie c’est le pouvoir du peuple ? » Réponse de Salamé « ben pourtant il a été élu non ? »…Et voila, cette caste journaleuse coincée et dépendante du pouvoir politique et économique se doit de répéter à outrance les mots clés tombés du camion de l’Elysée. C’est un peu le téléphone de 1960 de de Gaulle qui sermonnait en direct Léon Zitrone lorsqu’il présentait les journaux télévisés du jour sur la chaine unique et en noir et blanc. Les « bonnes » habitudes ne se perdent pas, elles auraient même tendance à se peaufiner.

Parlons de « son » élection

Au 1er tour seulement 27% des électeurs l’ont choisi. Ce qui représente 9.7 millions de personnes. Au second tour marqué par une abstention historique, il n’a obtenu que 58% des voix. Au final, seuls 18.7 millions d’électeurs sur un total de 49 millions l’ont plébiscité. A signaler aussi que ce fut un vote de dépit car sur ces 18.7 millions, 42% ont voté pour lui en opposition de voir marine le Pen élue. En fait Macron détient son pouvoir réellement avec peut être 10 millions de voix, soit un français sur 5. Les 4 autres ne sont pas venus par dégout de la politique, soit ont voté blanc ou nul, soit contre le Pen. Ya pas de quoi fanfaronner et clamer à chaque phrase que « si mon programme n’avait pas été accepté aux dernières élections, je n’aurais pas été réélu ! » Quant à son électorat ? Une énorme majorité de + de 60 ans retraités, des cadres de la High Tech et des rentiers. Mais cela suffit, car, ils ont le temps et l’énergie pour aller voter en masse, et sont arcboutés sur leurs privilèges acquis, quitte à envoyer le pays par le fond. Apres moi le déluge !

Et la légitimité de ce 49.3 ?

Selon Macron, cette reforme dans la forme où elle est passée serait pleinement légitime. « La foule, quelle qu’elle soit, n’a pas de légitimité face au peuple qui s’exprime souverain à travers ses élus. » Bonjour le mépris, « la foule » pourquoi pas la masse, la plèbe ? A chaque détour de phrase, on sent chez ce bourgeois/banquier toute la morgue de sa classe. Mais bon, nous y sommes habitués depuis 6 ans.

Tout d’abord les députés n’ont jamais voté la réforme, mais surtout, pour Emmanuel Macron, les mouvements sociaux seraient par nature disqualifiés. La seule voie légitime qu’aurait le peuple pour s’exprimer, ce serait l’élection et les élus — Et donc retour au chapitre précédent. Ce Macron me fait penser à ces banquiers qui vous diront benoitement et sûr d’eux « Mais monsieur, les paradis fiscaux ne font rien d’illégal puisqu’ils existent légalement ! » Quant à la morale de tout ça…

Les députés, à une courte majorité, n’ont pas voulu faire tomber le gouvernement. Mais ils étaient prêts à rejeter la réforme des retraites ! Et c'est la Première ministre qui le dit elle-même : sur TF1, elle a admis explicitement qu’elle n’avait pas de majorité.

Venons au Conseil Constitutionnel. Qui pourra, s’il fait son travail justement abroger toute cette loi, et pourquoi ? Car elle ne rentre pas dans la loi de finance ! Ca se nomme un cavalier législatif : c’est-à-dire une disposition qui n’a pas sa place dans une loi de finances ou relative à la sécurité sociale. Donc, wait&see, mais avec un Fabius à sa tête, les chances que tout aille à la poubelle sont aussi probables que de gagner au Loto.

En locution verbale ; « marcher sur la tête » signifie : Agir de façon irraisonnée, à l'encontre du bon sens. » Je dirais même à contre-sens comme un chauffeur bourré qui enquille l’autoroute du mauvais coté, ce qui se terminera 9 fois sur 10 par un carambolage saignant. Macron marche vraiment sur sa tête en faisant une comparaison des manifestants contre cette réforme, à l’assaut du Capitole de Washington…C’est à se demander s’il va bien ? Se poser des questions sur l’état démocratique du pays, c’est aussi se poser aujourd’hui des questions sur l’état mental de ce président qui, aurait sa place dans le film « Y a-t-il un pilote dans l’avion », version Drama, car l’original est trop fendard. N’abimons pas les œuvres et boutons les malotrus !

Georges ZETER/mars 2023

A regarder absolument cette vidéo édifiante. E.MACRON OU LA MORT LENTE DE NOTRE DÉMOCRATIE