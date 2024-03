Macron s’en va, clopin-clopant, en guerre en Ukraine - Quand un exercice de pédagogie se transforme en un immense raté

Une autre comédie, chorale celle-là.

Qui a réuni pas à pas les conditions pour qu’un pays se sente menacé ? Quel pourcentage de ce que la Russie a vu s’installer et s’avancer à ses portes aurait supporté les Etats-Unis avant de déclencher une attaque et sous quel prétexte si on se fie à son histoire depuis la seconde guerre mondiale ? Il semblerait que la logique des petits pas en forme de nœud coulant a conduit, après bien d’autres théâtres d’opération, la guerre au cœur de l’Europe avec au choix comme adjuvant indispensable à l’aventure, dans un mélange indémêlable, la complicité, l’irresponsabilité, la complaisance, l’incompréhension, l’ignorance, l’aveuglement, le court-termisme, l’incompétence, le suivisme, le manque de volonté, de la part de nos classes dirigeants européennes. Dont l’une, qui ayant prise la précaution de ne jamais souscrire à l’euro, cousine de la grande sœur un peu envahissante, retirée de la croisière maintenant, a toujours été à la pointe de cette histoire et continue de l’être.

Je sais, tout cela est moralement inconfortable et encombrant pour ne pas dire franchement stressant et inquiétant. C’est pour cela que les opérateurs du silence médiatique avec leur bienveillance habituelle nous protègent de la fatigue de devoir porter mémoire et réflexion et préfèrent nous simplifier la vie. En nous disant où est le bien qu’ils nous montrent si nous sommes d’accord avec eux et le mal aussi qu’ils brandissent comme un mal terrible dont nous serions responsables et complices si d’aventure nous nous posions des questions. Comment se fait-il qu’allemands et français pendant des dizaines années contre l’avis des américains (de quoi je me mêle ?) ont mis de l’argent et ont développé avec les russes une infrastructure majeure Nord Stream 2 vitalement économique, un choix politique conséquent, tout en signant les bases d’un traité de sécurité (Minsk 1 et 2) plus que nécessaire et toujours repoussé pour finalement devoir dire par le truchement d’anciens dirigeants que ces premiers traités étaient un leurre et une ruse ? La responsabilité du sabotage étant plus tabou qu’un secret de famille. Personne ne dit rien mais tout le monde sait.

Quelles seront si nous nous laissons faire les prochaines étapes ? Quels nouveaux contes pour nous diviser, nous installer dans la confusion, nous entretenir dans la fausse sécurité du troupeau qui n’a pas besoin de savoir où on le conduit si tenté que ces apprentis sorciers en aient la maîtrise, quels nouveaux contes sont en préparation pour nous faire ingurgiter les pilules successives ?

N’oublions pas de voter en masse dorénavant ne serait-ce que pour signaler que nous ne sommes plus dupes pour commencer.