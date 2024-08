Macron sous la menace de destitution ?

Déjà posté mais comme le sujet est le même et qu’informer, ce n’est pas laisser de côté certaines information et points de vue..

Ne pas voter, ne plus se sentir concerné par la chose publique, c’est avoir été amené à croire que nos sociétés ne sont plus en mesure d’être régulées par le politique alors que tout au contraire c’est ce type de régulation faite avec notre participation et une logique de contre-pouvoir que veulent dépasser une poignée d’oligarques s’appropriant le contrôle de technologies maitrisant tous les réseaux dont dépendent nos vies, eau, énergie, transport, informations, productions...

Fin de la comédie. Fini de nuire. Qui ne l’a pas vu venir ? C’est l’heure de la démocratie citoyenne avec des citoyens correctement informés et les moyens de se faire entendre et respecter avec des mandants responsables. Vous nous avez cru ignorants, sans jugeote et mémoire, manipulables à l’envie, entretenus dans la confusion et la résignation par vos médias et instituts de sondages aux mains d’oligarques faisant la pluie et le beau temps sur l’opinion publique fabriquée et manipulée selon leurs besoins et au service de leurs écuries. Référendum de 2005, entrée dans la direction de l’Otan à la sauvette traitée comme une péripétie, mon amie c’est la finance, elle s’appelle EL Khomeri, je suis élu par défaut mais promis juré, je vais instaurer la proportionnelle et j’en tiens compte pour le reste tout en jouant à fais-moi peur avec l’extrême-droite... Ceux que vous prenez pour des imbéciles vont prendre la main au nom des résultats du vote et de la Constitution et de ses principes.