Macron : « .. un moment de bascule de notre histoire.. »

Emmanuel Macron, Président de la France, a dit, le 24 août 2019 : "on est à un moment de bascule de notre histoire". C'était au sommet du G7, à la Halle d'Iraty de Biarritz. Dans CNRTL, qui ne se trompe jamais, les mots "changement", "chute", renversement", "cul par dessus tête" sont donnés comme synonymes. "Un moment de bascule" ! Le retournement, le tournant .. la Kehre chère à Heidegger et déjà évoquée par les philosophes grecs. Attendons-nous à "du nouveau" en notre bas-monde !

"L'idée de « Kehre » traditionnellement traduite par "tournant", conçue comme un brusque renversement, s'est imposée à Heidegger au cours de sa longue méditation sur l'« histoire de l'être ». C'est Wikipedia qui le rappelle.

Notre Président qui, comme vous le savez, est très-cultivé et ne dit pas n'importe quoi, à lancé ici un mot de portée historique. Il se dit même qu'en sourdine, derrière lui, se jouait une musique appropriée, discret rappel à la Fête de la musique à l'Elysée : "Les Élémens", dite "Le chaos", simphonie nouvelle pour ballet, de Jean-Féry Rebel.

Mais ? Notre Président.. sera-t-il entendu ? compris ?

Comme pour le mémorable "appel du 18 juin" de de Gaulle, ce "discours, très peu entendu sur le moment", devra attendre ses effets dans la population. Seul une poignée a perçu l'importance de "l'appel".

L'avertissement du Président Macron connaîtra le même sort.

Il faut des premiers en toutes choses.

C'est dans cette esprit que vient de naître en France un mouvement amené à connaître une renommée mondiale : "Les Arts de la Kehre". Sept artistes se sont groupés et ont ensemble décidé de conjuguer leurs démarches, d'unir leurs destins.

Ils ont un prestigieux modèle : "The Group of Seven" du Canada, créé il y a exactement un siècle

"The Group of Seven was founded in 1920 as an organization of self-proclaimed modern artists. In addition to Tom Thomson, Emily Carr and David Milne, the Group of Seven were the most important Canadian artists of the first decades of the twentieth century."

Ne me demandez pas de traduire .. ou alors il nous faudra commencer par expliquer rock'nroll, supermarket et top, business et loser .. !

Notre "Groupe des Sept", l'homologue français, entend bien s'inspirer de l'aventure des amis canadiens et vise sans détour la célébrité, grâce à leur Art, grâce à l'effet de groupe, comme leurs illustres prédécesseurs, à deux différences notables près :

La thématique ne sera pas les paysages de l'Ouest canadien et les images encore vivantes des premières nations, mais l'appartenance aux "Arts de la Kehre", la prise en compte de notre vie actuelle, dans tous ses aspects, si bousculée, si tentante à représenter en mode nouveau, inédit. Originalité, habileté dans l'Art nouveau et ses pratiques, originalité et nouveauté du sujet. Les "Arts de la Kehre" sont un géant au berceau. Quant au Groupe lui-même, il vient à peine de voir le jour et de faire face à son Fatum. Mais, ce qui est certain, c'est qu'il se sent très-français, par naissance, par choix, par adoption .. "Le Groupe des Sept", un siècle après l'illustre grand-frère, se veut une invention française, et même une immédiate réaction au message du Président Macron.

A ce sujet, les choses ne sont pas simple et divisent déjà : trois d'entre eux dédieront une de leurs créations au Président Macron. Quatre ont déjà refusé..

Les noms des artistes ne sont encore révélés nulle part. Une première apparition publique est prévue d'ici la fin de l'année, en un lieu historique, qui a dirigé le monde.

En attendant, lecteur, vous serez fiers, voire amusés, d'avoir été les premiers à entendre parler des "Arts de la Kehre" et du Groupe des Sept, version française 2020.

