Macron : un président de plus en plus inquiétant

Sérieusement, lors de son interview, dire : « Je veux la paix… Et je vais fournir des Mirages 2000 et former des pilotes », qui pourront aller bombarder le territoire russe ; fait que cet homme est soit dérangé mentalement, soit tellement englué dans des trucs pas clairs que certains services secrets peuvent le manipuler sous peine de montrer des situations peu ragoutantes à son sujet. Mais… Ce sont certainement les deux !

Macron interviewé le 6 juin après le raout en Normandie. Déjà, comme d’habitude, les journalistes ont du mal à en placer une. Ensuite, et c’est flagrant, il arrive avec ses idées toutes préconçues et il n’y aura que le diable pour le faire dévier de sa diatribe. Il n’écoute pas, il n’entend pas, les yeux dans le vague ; il est seul, planant tout là haut-là haut, qu’il n’en voit plus le sol, perdu dans ses nuages vaporeux, où il se voit en Jupiter chevauchant les cumulus. Sous drogue ou pas, il est perché mentalement.

J’ai dû me farcir son blabla que j’ai recopié mot à mot. Voici les paroles de l’édile…

Macron - nous aidons les ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l’escalade de la guerre ; et en aucun cas, nous sommes en guerre contre la Russie et son peuple… Et donc très concrètement demain (07 juin) nous allons lancer (avec Zelensky) la succession de mirage 2000, le défi, c'est de former des équipages, et de former 4500 militaires ukrainiens et donc de les équiper (avec tenues, armes et bagages), les entrainer et puis de leur apporter les munitions ce qui leur permettra de défendre leur sol (à moitié déjà vendu à black rock). La journaliste essaye de le pousser un peu à propos de ses contradictions :

Macron – Mais ce n’est pas agressif à l’égard de la Russie !

La journaliste – Si les soldats (russes) sont ciblés et tués…

Macron – Mais enfin, pourquoi voulez-vous que ce soit un facteur d’escalade ?

Il interrompt la journaliste : mais aujourd’hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine, ils ne sont pas soldats, mais civils… est-ce que vous pensez que c’est moins grave d’avoir un civil français, allemand, américains, britannique, qui est tué en Ukraine qu’un soldat ?

Le second journaliste – symboliquement, c'est très différent.

Macron – Ce n’est pas symboliquement, c’est aux soldats de s’engager, donc on a une drôle d’approche… et quelque part pardon, vous tombez tous dans le piège de Poutine

Plus loin : la France veut la paix et nous nous battons depuis le 1ᵉʳ jour pour la paix ; mais la paix, ça ne peut pas tout de suite la capitulation de l’Ukraine.

Moualà ! C’est hors sol cette interview, frôlant la folie, la démence et l’incohérence. Sa pensée trottine entre deux sillons, où de chaque côté, là où on se penche, ce sera la chute sans fin de notre pays, de l’Europe, de la jeunesse ! Aux armes, citoyens et citoyennes, ne comptez pas sur la « représentation » nationale, vermoulue jusqu’à la moelle, nous sommes seuls, et ce ne sont pas ces stupides élections, piège à RN, qui y feront quelque chose. Nous sommes à la croisée des chemins, n’allez ni à gauche ni à droite, foncez tout droit dans le tas !

Georges ZETER/juin 2024

Vidéos : le canard réfractaire :

Nicolas Dupont-Aignan