Le docteur Emanuélus Macronus annonce qu’une campagne de vaccination gratuite généralisée dans les écoles sera lancée à la rentrée 2023 « On va généraliser à partir de la rentrée prochaine pour les 5e. » Et de la part d’un tel expert mondialement reconnu, ca ne peut qu’être bénéfique à la bonne santé de nos chers préados. Macron, ce VRP multicartes œuvrant pour l’industrie BIGpharma, fait la promo dans un collège de Jarnac (comme le coup, tout un symbole), cette fois ci du vaccin anti cancer de l’utérus et préconise que les garçons aussi du même âge soient vaccinés. Pourquoi les garçons ? Comme cet axe n’est pas très vendeur, alors hop, une tite campagne de com. Voici le message d’une campagne de prévention « Le papillomavirus, c'est comme le rose, ce n'est pas que pour les filles. » Et dire que l’on paie pour de telles âneries…

Bien sur de telles annonces agitent la complosphère, car, de nos jours le milieu de la recherche n’admet plus aucune remise en question. Tiens, au hasard ! Un article du professeur Michel Cogné,[i] professeur d'immunologie à la faculté de médecine de Limoges, membre de l'Institut universitaire de France « Entre les communications mortifères des anti vaccin qui désinforment la population, à coups d'arguments scientifiquement faux, et la frilosité des autorités sur ce sujet, la couverture vaccinale n'augmente pas. » Ce professeur étant aussi un pro vaccin anti COVID, à la question « les vaccins vont-ils (enfin) arrêter l'épidémie ? », sa réponse est « l'hypothèse qui est la plus probable, c'est que l'épidémie de coronavirus reviendra chaque année sur le même modèle que la grippe, avec une sévérité variable : une vaccination annuelle pourrait alors être nécessaire. » Plus loin « Ce qui ressort des études les plus récentes, c'est que la vaccination contre le Covid-19 va assurément diminuer la transmission du virus entre Hommes, même si certains sujets vaccinés développent encore des formes bénignes ou asymptomatiques de la maladie. »[ii] Il devrait un peu parler aux milliers de personnes subissant des effets secondaires graves, quant aux morts ? Comme chacun sait, ils ne communiquent pas ! Bref, un de ces braves carabins, droit dans ses bottes de certitude qui voit du complotisme partout-partout en cas de contradiction. Alors, que ce médecin cautionne le speech de Macron…Une complotiste aigüe m’assaille.

A propos du docteur Macron

Qui demande à la classe du collège de 3eme de Jarnac s’ils ont bien eu tous leurs vaccins et les rappels ? Les carnets de santé ont été demandés aux parents. Où était donc caché le ministre de la santé ce jour là ? Ce président multicarte ignorant de tout et tous se mêle de ce qu’il ne connaît pas et transforme ses visites en tribune propagandiste, accompagné qu’il est à chaque fois d’un service d’ordre digne d’un dictateur africain. Il faut entendre un nommé « William » de Jarnac dans la vidéo jointe[iii] parler de l’intrusion du grand petiot-timonier, au point que ce parent d’élève a préféré ne pas envoyer son fils à l’école ce jour là.

Qu’en est-il de ce vaccin ?

A partir de frottis vaginaux, l’industrie a crée une corrélation entre des infections et des futurs cancers de l’utérus (qui prend 20 ans au moins à venir). Lorsque qu’une infection aux papillomavirus est découverte chez une femme jeune, 80% du temps cette infection disparaît d’elle-même. Donc l’industrie à partir de ces critères infectieux en a conclus qu’a long terme cela pouvait évoluer en cancer de l’utérus (3000 cas par an pour une population de femmes à compter en millions) et pour 1000 cas de cancer de la verge ou de l’anus chez l’homme. Comme il faut tout médicaliser et qu’il faut tout vacciner, l’industrie s’est créée une niche dite « papillomavirus » qui permet de piquer plusieurs fois dans les pays développés une population en générale mineure qui n’a pas son mot à dire.

Voici les recommandations du Central for Disease Control et Prevention américain[iv] :

Les enfants âgés de 11 à 12 ans doivent recevoir deux doses de vaccin contre le VPH, administrées à 6 ou 12 mois d'intervalle. Les vaccins contre le VPH peuvent être administrés à partir de l'âge de 9 ans.

Les enfants qui commencent la série de vaccins contre le VPH à partir de leur 15e anniversaire doivent recevoir trois doses, administrées sur une période de 6 mois.[v]

Sachant que les gouvernements des pays occidentaux ne sont que les larbins-suiveurs de l’administration U.S, le docteur Macron n’a fait que « son devoir » tout en égrenant des mensonges, car, ce qui vient d’être cité plus haut était non-su par celui ci, donc cela mérite un 2/20 en SVT !

Imaginez la manne financière que représente cette « prévention »…BIGpharma est un secteur non pas de soins, mais de création de nouvelles maladies, de nouveaux syndromes. L’obésité, les maladies mentales, les règles douloureuses et j’en passe. Lynn Payer,[vi] journaliste qui analysait déjà en 1992 avec précision la collusion entre l’industrie pharmaceutique, les médecins, les agences de publicité et les médias, dans cette entreprise commune de fabrication de nouvelles maladies susceptibles d’ouvrir le marché des médicaments à de nouvelles et lucratives molécules. Et depuis lors, c’est de l’or !!! Au moment où la majorité des habitants des pays développés jouissent de vies plus longues, plus saines et plus dynamiques que celles de leurs ancêtres, le rouleau compresseur des campagnes publicitaires ou de sensibilisation, rondement menées, transforment les bien-portants soucieux de leur santé en malades soucieux tout court. Des problèmes mineurs sont dépeints comme autant d’affections graves, de telle sorte que la timidité devient un « trouble d’anxiété sociale », et la tension prémenstruelle, une maladie mentale appelée « trouble dysphorique prémenstruel ». Le simple fait d’être un sujet « à risque » susceptible de développer une pathologie devient une pathologie en soi. Les 12, 18 ans en l’occurrence sont le cœur de cible de cette campagne menée par Macron & Co et nombre de parents, comme pour le vaccin du Covid vont amener leurs petits se faire piquer pour leur « sécurité »…On est bien d’accord, trop de sécurité la tue.

Qu’ajouter, qu’en dis-je ? L’industrie de la santé est en train de « médicaliser » la vie elle-même, sapant la capacité des gens à affronter la réalité de la souffrance et de la mort, et transformant un nombre de bien-portants en citoyens lambda souffreteux.

Georges ZETER/mars 2023

