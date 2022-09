En ces temps où les enseignants sont mis à mal, déconsidérés, mal aimés, voici une chanson qui leur rend un vibrant hommage... une chanson écrite par Didier Barbelivien et composée par Julien Clerc, intitulée Mademoiselle...

Le poète s'adresse directement à celle qui lui a tant appris grâce à cette apostrophe "Mademoiselle"... car l'enseignement est avant tout une transmission de connaissances.

L'énumération qui suit : "Les rois de France et mon pays

Les grandes cités industrielles

Les montagnes, les neiges éternelles" souligne bien l'importance de cette transmission... Sont évoquées ici, l'histoire, la géographie, et plus loin dans une autre énumération "la lecture, la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine", des apprentissages de base, bien sûr comme la lecture, mais aussi la culture, avec des exemples littéraires de grands auteurs classiques...

Et le poète remercie cette Mademoiselle en lui vouant une "reconnaissance infinie", une expression très forte...

Mais l'éloge va plus loin encore ! puisque le poète ajoute : "Vous avez embelli ma vie", montrant bien tout le bénéfice apporté par cette culture littéraire et poétique.

L'éducation apparaît bien ainsi comme une force et une source de bonheur, d'épanouissement, d'espérance...

A tel point que le son de la voix est comparé à une "presque chanson". que le poète garde en mémoire...

Et il égrène d'autres leçons de vie délivrées par cette enseignante :

-L'importance de la liberté pour laquelle il faut se battre...

"Mademoiselle qui m'avez appris

Que la liberté a un prix

Pour les chiens et les papillons

Pour les hommes de toutes conditions

Je pense à vous dès que j'écris"

-L'importance de l'esprit critique où il s'agit de reconnaître les vraies aspirations du peuple, d'être fidèle au peuple, aux gens dont on ne parle jamais, le peuple réel et concret désigné par l'expression populaire : "le peuple pour de bon."

"Mademoiselle qui m'avez appris

À ne pas confondre les cris

Des marchands de révolution

Avec le peuple pour de bon

Je me dois de vous dire "merci""

Et on entend encore un remerciement dans ce simple mot : "merci".

La simplicité des mots, les auteurs cités, Hugo, Verlaine, La Fontaine parlent à chacun d'entre nous. Qui n'a pas appris dans son enfance des fables de La Fontaine, des poèmes de Hugo et de Verlaine ?

La mélodie joyeuse et rythmée restitue le bonheur de ces années passées sur les bancs de l'école.

Une belle déclaration !

Le texte :

