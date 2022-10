Maintenant que Twitter appartient à Elon Musk, voici son plan d’action !

La « suite » du film, dans le film…

Maintenant que l’intermède dramatique, bien qu’inutile et coûteux, de Musk essayant de saboter son propre achat (extrêmement surévalué) de Twitter est finalement terminé, Musk a concédé l’achat du réseau social au prix initialement proposé de 44 milliards de $.

Quelle est la suite des événements ?

Musk conservera-t-il Twitter tel quel ou le brûlera-t-il, licenciera-t-il tous ses employés et le reconstruira-t-il à partir de zéro ?

Comme par hasard, les SMS de Musk liés à Twitter, rendus publics dans le cadre de la divulgation juridique du procès Twitter, fournissent suffisamment d’informations sur ce que Musk souhaite réellement en termes de produit final.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

« L’achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l’application universelle. » Elon Musk

État d’esprit général d’Elon Musk

Tout d’abord, comme l’indique l’échange suivant avec Antonio Gracias, PDG de Valor, Musk croit en la liberté d’expression. À tel point qu’il trouve Russia Today « assez divertissant » avec « beaucoup de conneries mais aussi quelques bons points ».

Deux réactions à chaud !

Musk a exprimé un sentiment similaire dans l’échange suivant avec son ex-femme Talulah Jane (TJ) Riley, qui était consternée par la suspension de l’abeille du Babylon et qui a proposé « d’acheter Twitter et de le rendre radicalement libre d’expression »… ou de le « supprimer ».

Suspense ! Est-ce de la corruption ?

Musk s’entretient ensuite avec l’entrepreneur en capital-risque Jon Lonsdale, où ils discutent du désir de Musk de faire de Twitter un algo open source.



La raison ? Parce qu’il est important de « régner sur les grosses technologies » et que « notre place publique ne doit pas être soumise à une censure arbitraire par sketchs ».



La réponse de Musk : « Ce que nous avons en ce moment, c’est de la corruption cachée ! »

Mais « Qui » ?

En passant, quelques semaines plus tard, après qu’il est apparu que Musk avait acheté une participation importante dans Twitter, Jon Lonsdale a fait une observation intéressante :



« Je vous parie que le conseil d’administration ne reçoit même pas de rapport complet ou ne voit aucun rapport sur les décisions de censure et les petites cabales qui s’y déroulent, mais ils devraient – les gauchistes du conseil d’administration veulent probablement un déni plausible ! ».

Décentraliser, la solution sécurité ?

Les choses deviennent plus intéressantes dans cet échange avec le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, dans lequel Jack se fait l’écho non seulement du fait que Twitter doit être un « protocole open source » mais aussi qu’il « ne peut pas avoir de modèle publicitaire. Sinon, vous avez une surface que les gouvernements et les annonceurs vont essayer d’influencer et de contrôler. S’il y a une entité centralisée derrière, elle sera attaquée ».



La conclusion de Jack : « ce n’est pas un travail compliqué, il faut juste le faire correctement pour qu’il résiste à ce qui est arrivé à twitter ».



Après un long va-et-vient, Musk dit à Jack que « cela vaut la peine à la fois d’essayer de faire évoluer Twitter dans une meilleure direction et de faire quelque chose de nouveau qui soit décentralisé. »

SBF : un acteur d’avenir ?

Une petite parenthèse dans laquelle nous apprenons qu’Elon n’était pas le seul à vouloir acheter Twitter, le J.P. Morgan de la cryptomonnaie, Sam-Bankman Fried, l’était aussi : attendez-vous à ce que SBF joue un rôle important dans la société à l’avenir.

SBF : un investisseur aux reins solides ?

Et une deuxième tangente : quelle est la valeur nette de SBF et combien d’argent pourrait-il investir dans twitter ?



Réponse courte aux deux questions : beaucoup.

Quels soutiens ?

Un échange particulièrement intéressant a eu lieu quelques minutes après que Musk a révélé sa participation sur Twitter avec une personne qui, contrairement à tous les autres participants à la divulgation, a demandé à ne pas être nommée.



En raison de la nature « sensible » de sa proposition « voir comment laisser revenir les gens de droite sur Twitter… surtout le patron lui-même ». Nous ne pouvons que supposer que c’est dû à la peur d’être annulé par la foule de la gauche radicale.

Comment résoudre la question de la « Libre Expression » ?

Un autre échange, après que Musk a annoncé qu’il cherchait à siéger au conseil d’administration, a eu lieu avec le susmentionné Matthias Dopfner, directeur de l’entreprise allemande Axel Springer.

Ce dernier fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ses médias personnels soient méticuleusement, ennuyeusement, écrasants et politiquement corrects, et dont nous apprenons qu’il n’est en réalité qu’un autre hypocrite et un « anti-éveillé » refoulé, suggérant à Musk de créer un marché pour les algorithmes.

« Par exemple, si vous êtes un flocon de neige et que vous ne voulez pas de contenu qui vous offense, choisissez un autre algorithme ».

Si seulement Dopfpner faisait la même chose avec son empire de tabloïds pour flocons de neige. Curieusement, Dopfner a d’autres recommandations « exploitables », comme « résoudre la question de la liberté d’expression ». Oh ok.

Voici le reste de ce que le PDG de l’un des plus grands empires de tabloïds du monde (et récent acquéreur de Politico) veut faire :

Statu quo : c’est la place publique de facto, mais le problème est qu’elle n’adhère pas aux principes de la liberté d’expression. => donc le produit de base est plutôt bon, mais (i) il ne sert pas la démocratie, et (ii) le modèle économique actuel est une impasse comme le reflète la stagnation du cours de l’action.

Plan d’action :

Objectif : Faire de Twitter l’épine dorsale mondiale de la liberté d’expression, un marché ouvert aux idées qui respecte réellement l’esprit du premier amendement et faire évoluer le modèle économique vers une combinaison de publicité et de paiement pour soutenir la qualité.

1.) « Résoudre la question de la liberté d’expression«

1-a) Étape 1″ Rendre le système LIBRE de toute censure en réduisant radicalement les conditions d’utilisation (qui font maintenant des centaines de pages) à ce qui suit : Les utilisateurs de Twitter acceptent de : (1) Utiliser notre service pour envoyer des spams ou escroquer les utilisateurs, (2) Promouvoir la violence, (3) publier de la pornographie illégale.



1-b) Étape 2 : Rendre Twitter résistant à la censure Assurer la résistance à la censure en mettant en œuvre des mesures qui garantissent que Twitter ne peut pas être censuré à long terme, quels que soient le gouvernement et la direction. Comment ? Continuez à faire avancer les projets de Twitter qui travaillent au développement d’un protocole de réseau social décentralisé (par exemple, BlueSky). Ce n’est pas facile, mais le back-end doit fonctionner sur une infrastructure décentralisée, les API doivent être ouvertes (retour aux sources ! Twitter a commencé et s’est développé grâce à des API ouvertes). Twitter serait un client parmi d’autres pour publier et consommer du contenu. Puis créer un marché pour les algorithmes, par exemple, si vous êtes un flocon de neige et que vous ne voulez pas de contenu qui vous offense, choisissez un autre algorithme.



2.) « Résoudre le prix de l’action » – État actuel de l’entreprise :

Les revenus publicitaires de Twitter augmentent régulièrement et suffisent pour l’instant à financer les opérations.

Les MAUs sont stables, pas de croissance structurelle

Le cours de l’action est stable, aucune confiance dans le modèle économique existant.

Des combinaisons pour une vision : « Dogecoin »

Mais alors que beaucoup de ces idées étaient dans les cordes de Musk, là où les choses deviennent vraiment « perspicaces », c’est quand Elon discute avec son frère Kimbal, au sujet de sa vision. Nous les publierons sans commentaire parce que, eh bien, il n’est pas de notre ressort de commenter la « vision » de Musk – un croisement particulier entre un média social, une blockchain, une application de messagerie directe qui stocke les messages pour toujours, et tout cela en utilisant un jeton (pourquoi pas le dogecoin).

Des idées qui fusent :

Ici, Jason Calacanis intervient également avec quelques idées. Ses commentaires sur De Santis sont amusants.

Des échanges prometteurs ?

Elle se poursuit quelques jours plus tard, où Calacanis révèle qu’il pourrait être le prochain PDG de Twitter, et Musk est réceptif :

Et quelques autres idées de Calacanis :

Enfin, de bonnes nouvelles pour les libéraux :

Il s’agit là de quelques-uns des principaux échanges, mais il y a beaucoup plus dans la découverte du message texte complet de Musk ci-dessous :

