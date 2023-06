Malgré les preuves accablantes, Hunter Biden évite la prison !

Hunter Biden sera probablement soumis à deux ans de mise à l’épreuve

Hunter Biden est parvenu à un accord provisoire pour plaider coupable de deux délits fiscaux mineurs et reconnaître les faits relatifs à une accusation de port d’arme dans des conditions qui lui permettraient probablement d’éviter la prison, selon le Washington Post, citant des documents judiciaires déposés mardi 20 juin.

Spoiler : aucun des chefs d’accusation n’implique le rôle de Hunter en tant qu’homme de main international de la famille Biden (présumé, bien sûr), qui comprenait un paiement de 10 millions de dollars de la Birmanie à Hunter et Joe Biden, selon une source du FBI.

Le Post, qui a notamment rédigé un article de 1300 mots à l’annonce de l’inculpation, écrit ;

L’accord clôture une enquête ouverte en 2018 sous l’administration Trump, et a suscité un vif intérêt et des critiques depuis 2020 de la part de politiciens républicains qui ont accusé l’administration Biden d’être réticente à poursuivre l’affaire. Les termes de l’accord proposé – négocié avec le procureur du Delaware David Weiss, un ancien de l’administration du président Donald Trump – sont susceptibles de faire l’objet d’un examen minutieux similaire. – WaPo

Hunter, 53 ans, devrait maintenant plaider coupable à deux accusations de délit fiscal pour défaut de paiement en 2017 et 2018, pour une dette fiscale combinée d’environ 1,2 million de dollars. Il admettra également avoir possédé illégalement une arme après avoir acheté une arme de poing en 2018 – ce qui entraînera probablement un « programme de déjudiciarisation » qui permettra de supprimer l’accusation de possession d’arme si toutes les conditions du programme sont remplies.

Au total, Hunter sera probablement soumis à deux ans de mise à l’épreuve et à des conditions de déjudiciarisation.

L’enquête fédérale sur Hunter Biden a débuté en 2018 et s’est d’abord concentrée sur les finances de Hunter Biden liées à des relations d’affaires à l’étranger et à des activités de conseil.

Au fil du temps, les relations commerciales internationales ont été retirées de l’enquête – peut-être en raison de l’implication présumée de Joe Biden – et l’attention s’est portée sur le fait que Hunter n’a pas déclaré ses revenus et qu’il a menti sur les documents administratifs pour acheter l’arme en 2018.

En effet, les autorités fédérales n’ont apparemment pas enquêté sur les gains mal acquis provenant d’une vaste opération internationale de trafic d’influence menée par son père lorsqu’il était vice-président, ce qui est amplement prouvé.

2 years ago, before the last presidential election, we interviewed a former business partner of the Biden family called Tony Bobulinski. His story of influence peddling and corruption went ignored. Bobulinski's learned quite a bit more recently. Here's part of what he had to say. pic.twitter.com/mCaEYLbGgw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 5, 2022

Traduction :

Il y a 2 ans, avant les dernières élections présidentielles, nous avons interviewé un ancien partenaire commercial de la famille Biden, Tony Bobulinski. Son histoire de trafic d’influence et de corruption a été passée sous silence. Bobulinski en a appris beaucoup plus récemment. Voici une partie de ce qu’il avait à dire.

Je suppose que c’est aux républicains de la Chambre des représentants de faire toute la lumière sur les affaires de M. Hunter. Et après ? Quelqu’un pense-t-il que Merrick Garland, le procureur général de Biden, va poursuivre le premier fils pour quelque chose d’important ?

Comme l’a noté Jonathan Turley au début du mois ;

Le formulaire 4473 est requis pour les achats d’armes à feu comme celui de Hunter en 2018.

De plus, il faut répondre à ces questions :

Êtes-vous un consommateur illégal ou un toxicomane de marijuana, de dépresseurs, de stimulants, de stupéfiants ou de toute autre substance contrôlée ? Avertissement : La consommation ou la possession de marijuana reste illégale en vertu de la loi fédérale, qu’elle ait été légalisée ou dépénalisée à des fins médicales ou récréatives dans l’État où vous résidez.

Hunter aurait menti et dit « non ».

Le Bureau des alcools, tabacs et armes à feu maintient que cette interdiction s’applique aux personnes qui ont admis avoir consommé des drogues illicites au cours des 12 mois précédant l’achat d’une arme à feu. Hunter Biden a consommé des drogues avant, pendant et après cette période.

Nous avons déjà abordé cette question, qui a pris de l’ampleur lorsqu’on a appris que l’arme avait été jetée dans une poubelle à Wilmington par Hallie Biden, la veuve du frère décédé de Hunter. Après la mort de son frère Beau, Hunter a entamé une relation sexuelle avec Hallie et celle-ci s’est apparemment inquiétée de ce qu’il pourrait faire avec l’arme.

Le président Biden a exigé la mise en œuvre de « drapeaux rouges« qui semblent également viser le comportement de son propre fils.

Aujourd’hui, Hunter Biden pourrait faire valoir que certaines de ces lois sont inconstitutionnelles en vertu d’une interprétation plus large du deuxième amendement.

Alors que la plupart des tribunaux ont confirmé l’interdiction faite aux consommateurs de drogues, les avocats de Hunter auraient indiqué au ministère de la Justice qu’ils contesteraient la loi au titre de l’arrêt Bruen, dans lequel une majorité de six juges a déclaré que de telles limitations devaient être compatibles avec les pratiques en vigueur à l’époque de la fondation de l’État.

Ce n’est pas la première contradiction flagrante à apparaître dans les scandales de Hunter Biden.

Le président Biden fait depuis longtemps campagne contre les « pères mauvais payeurs », mais n’a pas exprimé la moindre inquiétude lorsque son fils a passé des années à refuser de reconnaître sa fille ou de subvenir à ses besoins, jusqu’à ce qu’un règlement soit obtenu avec l’aide d’un tribunal.

Le président et la première dame refusent toujours de reconnaître leur petite-fille, Navy, car Hunter s’oppose à ce qu’elle utilise le nom de famille.

Les arguments de Joe Biden en Arkansas, pour paraphraser sa nouvelle allégeance, semblent être les suivants :

« Je vous donnerai [plus de pension alimentaire] quand vous l’arracherez (ou la prendrez) de mes mains froides et mortes. »

Compte tenu de l’appel lancé par son père en faveur d’une plus grande application des lois sur les signaux d’alarme et du contrôle des armes à feu (y compris l’obligation d’obtenir un permis), il sera intéressant de voir comment le ministère de la Justice traitera ce qui semble être une violation délibérée des lois fédérales sur les armes à feu.

Bien que ce ne soit pas l’accusation qui préoccupe le plus la Maison-Blanche, il s’agit tout de même d’une accusation qui peut être assortie d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Ironiquement, lorsqu’il a commis l’infraction présumée, la peine était de 10 ans.

Le Bipartisan Safer Communities Act a porté la peine maximale pour ce délit à 15 ans. Le président qui a signé cette loi avec enthousiasme était Joe Biden.

La réaction virulente de Donald Trump

L’ancien président Donald Trump a eu des mots très durs après l’annonce de la claque infligée à Hunter Biden pour des délits fiscaux et des délits liés aux armes à feu.

« Pas de crime, pas d’affaire. Interférence électorale ! » a écrit Trump sur Truth Social.

Traduction :

Pas de crime, pas d’affaire. Interférence électorale !

Alors que M. Hunter ne recevra pas plus de deux ans de mise à l’épreuve, M. Trump a été inculpé de 37 chefs d’accusation pour avoir prétendument mal géré plus de 300 documents classifiés trouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago à la suite d’une perquisition du FBI.

« Hunter Biden s’en tire avec une tape sur les doigts alors que les preuves de plus en plus nombreuses découvertes par la commission de surveillance de la Chambre des représentants révèlent que les Biden se sont engagés dans un schéma de corruption, de trafic d’influence et peut-être de pots-de-vin », a tweeté le représentant de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer (R-KY).

🚨🚨🚨



Hunter Biden is getting away with a slap on the wrist when growing evidence uncovered by the House Oversight Committee reveals the Bidens engaged in a pattern of corruption, influence peddling, and possibly bribery.



Read my full statement.👇 pic.twitter.com/9swtTaUUQu — Rep. James Comer (@RepJamesComer) June 20, 2023

Traduction :

Hunter Biden s’en tire avec une tape sur les doigts alors que les preuves de plus en plus nombreuses découvertes par la commission de surveillance de la Chambre des représentants révèlent que les Biden se sont engagés dans un schéma de corruption, de trafic d’influence et peut-être de pots-de-vin.

Lire ma déclaration complète.

Et bien sûr, le ministère de la Justice affirme que les enquêtes sur Hunter sont « en cours ».

Smokescreen. David Weiss, the corrupt U.S. attorney doing Biden’s and Garland’s dirty work, is only claiming that an investigation is ongoing to hide documents and stonewall congressional oversight and investigation. https://t.co/8MXv4pTCOK — Sean Davis (@seanmdav) June 20, 2023

Traduction :

Écran de fumée. David Weiss, le procureur américain corrompu qui fait le sale boulot de Biden et de Garland, prétend seulement qu’une enquête est en cours afin de cacher des documents et de faire obstacle au contrôle et à l’enquête du Congrès.

When everything we witness is being orchestrated - it would seem important to orchestrate the response. https://t.co/eWJxdHjIAx — Chip Roy (@chiproytx) June 20, 2023

Traduction :

Lorsque tout ce dont nous sommes témoins est orchestré, il semble important d’orchestrer la réponse.

C’est une véritable claque sur les doigts.

If you try to purchase a firearm, and you neglect to fill out the ever-changing paperwork or tell a lie on those forms, you will not see the same kind of mercy from the ATF, FBI, or DOJ. Instead, you will be SOL.https://t.co/1uha8kwC9R — Larry O'Connor (@LarryOConnor) June 20, 2023

Traduction :

Si vous essayez d’acheter une arme à feu et que vous négligez de remplir les documents en constante évolution ou que vous mentez sur ces formulaires, vous ne bénéficierez pas de la même clémence de la part de l’ATF, du FBI ou du ministère de la Justice. Au lieu de cela, vous serez SOL.

Lying on a federal firearm background check form carries up to 10 years in prison and is a felony. Not for Hunter Biden. — Katie Pavlich (@KatiePavlich) June 20, 2023

Traduction :

Mentir sur un formulaire fédéral de vérification des antécédents en matière d’armes à feu est passible de 10 ans d’emprisonnement et constitue un crime. Pas pour Hunter Biden.

Remember folks, you — a law abiding citizen owning a gun — are a danger to the republic. Hunter Biden, a crack addict who lied on gun forms, and whose then-girlfriend threw his gun in a dumpster across from a high school, barely did anything wrong. — Ben Shapiro (@benshapiro) June 20, 2023

Traduction :

N’oubliez pas, mesdames et messieurs, que vous êtes un citoyen respectueux de la loi qui possède une arme à feu et que vous représentez un danger pour la république. Hunter Biden, un toxicomane qui a menti sur les formulaires de demande d’autorisation de port d’arme et dont la petite amie de l’époque a jeté son arme dans une benne à ordures en face d’un lycée, n’a pratiquement rien fait de mal.

Source : ZeroHedge

https://geopolitique-profonde.com/