Marc Jutier, militant pour le Tibet libre, candidat à la primaire populaire pour les présidentielles de 2022

Marc Jutier découvre le bouddhisme en lisant Chögyam Trungpa. Les causeries philosophiques retranscrites de ce maître proche du seizième Karmapa l’amène à approfondir la voie bouddhique. Il devient bouddhiste en 1986, année où il prend refuge auprès d'un lama tibétain à Montréal. Canadien par sa mère, il a fait des études d'ingénieur à l'école Polytechnique Montréal, ville ou il a vécu 10 ans. L'année suivante, il se rend au Tibet et visite Lhassa où subsiste le souvenir du quatorzième Dalaï-lama, et Shigatsé, où le Panchen-lama avait pu revenir après 14 ans de prison. Il se rend ensuite à Gyantsé, en direction de l’Himalaya et de l'Everest. Il s’intéresse de plus en plus à l'environnement, à la non-violence, et fonde en 1990 l'association Ahimsa.

Le jour de la Terre le 22 avril 1990 marque un tournant dans son engagement. Le Dalaï-lama est invité à Bruxelles pour témoigner devant la Commission européenne des droits de l'homme. Le 24 avril, Marc Jutier se rend sur place et assiste avec des défenseurs de la cause tibétaine à une conférence que donne le Dalaï-lama en Belgique. Il participe ensuite à la refondation de l'association France-Tibet en mai 1990 à Paris, il milite pour la liberté au Tibet et s'attache à sensibiliser les députés à la cause tibétaine. Il prend conscience que la politique est un moyen pour changer le monde, et en 1997, il s'engage en politique.

Il décide de consacrer sa vie à contribuer à la transformation de cette société qu'il juge absurde, violente, irrespectueuse de l’environnement et inégalitaire. Pour lui, l'origine principale du problème est liée au capitalisme et particulièrement dans sa version contemporaine : l'idéologie néolibérale qui amène un égoïsme exacerbé. Il veut alors élaborer puis mettre en place un autre modèle de société, une autre façon de vivre ensemble, un nouveau rapport avec la nature. Ainsi développe-t-il une vision de ce que pourrait être une société organisée autour de l'humain et du bien commun.

Marc Jutier dénonce la main mise sur nos démocraties du capital financier globalisé, un pouvoir non élu, déjà dénoncé par Woodrow Wilson, président des États-Unis, après la création de la Réserve fédérale des États-Unis (FED) le 23 décembre 1913. Michel Rocard avait lui-même déclaré que « nous vivons dans un super État bancaire international ». Marc Jutier dénonce la priorité donnée au capital et la loi du marché devant les valeurs humaines. Il est, entre autres, favorable au Référendum d'initiative citoyenne, à la sortie de la France de l'OTAN, à un revenu universel et à une réforme monétaire radicale (voir son dernier ouvrage).

Pour Marc Jutier, notre société de consommation tend à nous enfermer dans un individualisme égoïste. Pour en sortir, il propose de reconstruire une société plus solidaire, pour permettre un partage plus égalitaire des richesses et promouvoir les valeurs humaines. Il précise qu'une citoyenneté bien comprise devrait instaurer davantage de partage, de fraternité et de liberté pour conduire des actions créatrices d’avenir. Son dernier ouvrage La Monnaie, hier, aujourd'hui et demain - Du diktat des banquiers à une civilisation adulte a été préfacé par l'économiste Serge Latouche.

Il est candidat à la primaire populaire et a besoin de soutien pour faire entendre sa voix. Il appelle les personnes soutenant la cause tibétaine, les droits de l'homme et qui donnent la priorité aux valeurs humaines sur le capitalisme et l'économie de marché, à le proposer sur le site de la primaire populaire. En effet, pour être candidat, il faut 500 propositions citoyennes. Il ne s'agit ni d'un vote ni d'un engagement d'aucune sorte ; par cet acte, vous allez simplement donner l'opportunité à un discours radical, sur la façon d'envisager la vie en société et en particulier sur l'aspect monétaire, d'être exposé à un plus large public. Déclaration : marcjutier.over-blog.fr/13072021 et procédure pour le proposer : aller sur le site : https://primairepopulaire.fr , puis sur "JE PARRAINE", puis sur "Proposer quelqu'un d'autre", puis sur "M'inscrire au parrainage", inscrivez vos Prénom, Nom, Adresse email, Téléphone portable, cochez les 4 cases et validez (valider votre inscription en cliquant sur le lien envoyé par courriel et en recopiant le code de 5 chiffres envoyé par SMS), recliquez sur "Proposer quelqu'un d'autre", saisissez Marc Jutier puis validez. Voilà c'est fait !

