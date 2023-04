Marlène Schiappa : La plus « Playboy compatible » du gouvernement

Qu'il est pitoyable l'auteur de cet article Bullshit qui ne mérite pas d'indulgence et encore moins sa publication. En effet, qui donc pourrait s'intéresser à quelques photos "scandaleuses" et un interview fleuve accordés par la "Secrétaire d’État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative", au magazine Playboy ? L'auteur reconnaîtra certainement sa honte et sa déchéance d'avoir osé écrire cet articulet sur Marlène Schiappa qui prend la pose même pas nue ! Tous, nous nous attendions à voir plus de peau, hélas pour le lecteur citoyen et pour les voyeurs du magazine pour hommes seuls, Marlène a été trop sage. Mais, fallait-il vraiment que l'auteur de ce texte copie sur les médias mainstream qui ont parlé de l'escapade coquine de Schiappa, et avoir ainsi un comportement de pâle suiveur. Une attitude qui en soi touche au summum de la médiocrité pour un écrivaillon à la petite semaine sans originalité ? Surtout que tant d'autres sujets sont tellement plus importants voire d'une urgence absolue, qu'il devrait être interdit de parler d'autres choses que - De Macron que les Français ont dans le « Pif » - d'un 49/3 empoisonné pour les futurs retraités - de Darmanin obsédé par l'ultra gauche et la prochaine élection présidentielle - de la violence de certains policiers sur les manifestants - de l'inflation qui vide les caddies - de la grave arythmie du climat - des bombes nucléaires de Poutine - De Joe Biden et de la Chine - et d'autres calamités encore...

Mais, même pour ceux qui n'achèteront jamais le magazine consacré (en un seul mot) à l'époustouflante Marlène, on peut trouver un certain intérêt après les déclarations de personnalités qui ont suivi l'annonce de la performance extraordinaire de la secrétaire d'Etat, dans la confirmation d'un faux-cul généralisé de la classe politique. Au choix, entre allumer le feu ou sauver les meubles. En France on a pas d'idées mais en cause !

Petit échantillon des réactions à ne pas confondre avec érection...

En commençant par l'avocat de Playboy : "Ces photographies ont été manifestement subtilisées (par BFM) dans des conditions à ce jour inconnues. « En tout état de cause, il apparaît qu’il s’agit d’un acte de piratage pour obtenir à bon compte une exclusivité sans l’accord des personnes physiques et morales, détentrices des droits, quels qu’ils soient »

Jean-Christophe Florentin, directeur de la publication à qui l'on doit « Playboy compatible » pour Marlène Schiappa : "La chaîne a volé ces photos. BFMTV est une bande de voleurs. Mais comme ce sont des mauvais voleurs, ils n’ont pas publié les bonnes !"

Ne devrait-il pas au contraire se réjouir de la publicité gratuite offerte par les médias ?

Ségolène Royal : "Il y a trois éléments choquants" "D’abord l’utilisation du drapeau français auquel je suis très attaché, ensuite le fait de poser dans un journal dont le fondateur était un personnage abominable impliqué dans des affaires d’agressions sexuelles. Enfin, une ministre n’a pas à faire de la publicité à un journal qui transforme le corps des femmes nu en marchandise. Quel exemple pour les femmes et les petites filles ! Si un homme avait posé en Une de ce magazine, il aurait été immédiatement viré du gouvernement. Je lance un appel pour que personne n’ait la curiosité d’acheter ce journal. C’est profondément immoral".

Madame Royal a la mémoire courte !

Mais continuons avec...

Gérald Darmanin : Qui convient qu'être « une femme libérée, ce n’était pas si facile »

Elisabeth Borne : Qui n'a pas vraiment apprécié l'exibition qu'elle a jugé « pas du tout appropriée »

Sandrine Rousseau : « On est en plein dans une crise sociale, il y a un sujet sur le maintien de l’ordre, il y a des personnes entre la vie et la mort et j’ai l’impression d’un écran de fumée, entre ‘‘Têtu’’, ‘‘Pif Gadget’’ et ‘‘Playboy’’ » « Quel est le respect du peuple français, des personnes qui vont devoir travailler deux ans de plus, qui manifestent, qui perdent des journées de salaire, qui n’arrivent pas à manger à cause de l’inflation ? Le corps des femmes doit pouvoir être exposé partout, j’ai pas de problème avec ça, mais là il y a un sujet social. »

https://dai.ly/x8jnvti

Le dernier mot à la sulfureuse Marlène Schiappa auteuse du livre "Osez l'amour des rondes" et de bien d'autres chefs-d'oeuvre qui marqueront certainement notre siècle :

« Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. »

En guise de conclusion une citation de Laurence Maron

"L'auto-dérision, c'est après avoir assumé ses défauts, le plaisir d'en rire."