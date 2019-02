Marre de l’irresponsabilité des députés

L'autre jour, alors que je ruminais tranquillement dans mon wagon à bestiaux, euh pardon dans mon bus de banlieue, je repensais à la conversation téléphonique que j'avais eu la veille avec ma mère. Nous avons parlé politique.

La première question bien sûr, Macron doit-il dégager ? Maman et moi sommes d'accord sur ce point, et la réponse est plutôt non. Il faut prendre en compte les conséquences d'une démission (pas vraiment prévue par la constitution, mais cela est une autre histoire), après l'immense joie procurée par l'humiliation du président flash ball c'est le temps des grincements de dents.

En effet qui dit départ anticipé du président, dit élections présidentielles anticipées, dit donc bourrage de crâne des électeurs par les armes d'abrutissement massif (les médias de masse, quoi), à cela s'ajoute peut-être un bourrage d'urnes pendant qu'on y est. Et surtout les vilaines disputes en repas de famille...

Dans ces conditions, quid d'une dissolution de l'Assemblée ? Là sans doute nos points de vue divergent, ou pour être plus précis la singularité de ma position est qu'il est inutile de se lancer dans une telle procédure sans avoir préalablement changé le mode de scrutin.

Car le mode de scrutin actuel favorise l'irresponsabilité des élus. Et j'en ai marre de l'irresponsabilité des élus.

Du sang français a coulé, des français ont été éborgnés, par du matériel payé avec mes impôts, j'en ai marre.

J'en ai marre parce que les députés ils en ont rien à foutre, ils sont censés représenter les français, tous les français, mais en fait ils n'en représentent qu'un : Emmanuel Macron. Évidemment, tous ne sont pas à mettre dans le même sac, Maman a l'air plutôt satisfaite de ses députés ruraux qui ont bien fait le foin qu'il fallait dans la presse locale pour dénoncer l'autisme gouvernemental dès la mi-novembre.

Mais ça ne change rien. Les députés majoritaires ont signé un papier comme quoi ils s'engagent à voter tout ce que leur présentera le gouvernement. Et ils sont irresponsables. Et si on leur met sous le nez leur irresponsabilité, ils disent tout simplement qu'ils ont été élus, bref, ils rejettent la faute sur les électeurs.

Alors, peut-on se retourner contre les électeurs ? Non, car ils sont irresponsables. D'une part le vote est anonyme, et d'autre part chaque vote individuel pèse si peu que la responsabilité s'en retrouve d'autant plus diluée.

Alors là cher lecteur, deux possibilités, soit vous vous en foutez, soit ça vous intéresse. Si vous vous en foutez je ne vous retarde pas plus, vous avez sans doute mieux à faire.

*

Par contre si vous considérez que le problème est important il serait peut-être temps de parler que quelque chose qui s'apparente à une solution. Solution qui comme toute chose en politique n'est pas parfaite ni exempte de défauts, mais solution qu'il faut comparer avec le système de merde actuel.

La solution donc, pour mettre fin, ou en tout cas pour mettre un frein à l'irresponsabilité des élus, c'est de les faire élire par 577 grands électeurs tirés au sort dans le corps électoral.

Je m'explique.

Vous ne pouvez pas espérer que des irresponsables élisent des responsables. Si vous voulez des élus responsables, il faut que ceux qui les élisent le soient. Et pour qu'ils le soient, d'une part leur vote doit être public, pour que l'on sache quel électeur il faut aller chercher si sont représantant fait n'importe quoi, et d'autre part il chaque vote doit être décisif. Car là où il n'y a pas de décision il n'y a pas de responsabilité.

En fait il y a deux choses à prendre en considération, la première que l'électeur est à la racine du problème, la seconde c'est que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est donc lorsque l'on nous donne des reponsabilités que l'on devient reponsable. Tous les travailleurs sociaux le savent sans doute.

*

Mais ce qui est amusant, c'est que la classe politico-médiatique tient exactement le discours inverse. Elle réfléchit à l'opportunité du vote obligatoire, qui déresponsabiliserait totalement les électeurs, vu qu'une autorité externe les obligerait à voter. Donc je vous laisse imaginer quelle genre d'élus cela va donner. Vous pensez que ça ne peut pas être pire que maintenant ? Eh bien moi je demande à voir, ou plutôt non, je ne veux surtout pas voir, c'est clair que ça serait pire.

Les gens qui sont favorables au vote obligatoire sont issus de la mauvaise gauche ou de la mauvaise droite. De mauvaise gauche, ceux qui veulent encore plus noyer la responsabilité individuelle dans l'irresponsabilité collective. De la mauvaise droite, ceux qui veulent artificiellement augmenter la légitimité des élus par une participation accrue aux suffrages, alors qu'ils n'en sont pas dignes.

Du coup, après ce laïus sur le vote obligatoire, il est clair que les 577 grands électeurs ne doivent pas être obligés de voter. S'ils ne le font pas, cela fait autant de paires de fesses en moins à l'Assemblée nationale, autant de moins à payer pour le contribuable.

Mon discours est supérieur, si vous n'en êtes pas convaincu vous pouvez venir vous mesurer à lui dans la section des commentaires, elle est là pour ça.