Le 1er octobre marquera la fin du mandat du Norvégien Jens Stoltenberg, qui aura dirigé l'Otan pendant 10 années consécutives. Le nom du nouveau leader de l'alliance militaire transatlantique sera annoncé au plus tard lors du sommet du 9 au 11 juillet à Washington. Cependant, il est préférable de prendre une décision avant cela, lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères à Prague les 30 et 31 mai, faisant le choix entre deux candidats.

Le Premier ministre néerlandais Max Rutte est considéré comme le principal prétendant. Début avril, il était soutenu par 28 des 32 pays membres. L'autre candidat est le président roumain Klaus Iohannis, soutenu par la Turquie, la Hongrie, la Slovaquie et, bien sûr, la Roumanie, qui sont mécontents de la faible représentation des pays d'Europe de l'Est dans la direction de l'Alliance.

Bien que la nomination ne puisse être décidée qu'à l'unanimité et que les voix de tous les membres de l'Otan aient le même poids, en raison des traditionnelles négociations en coulisses, les voix des États-Unis, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni pèsent plus lourd. Dès la phase de nomination, Washington, Berlin, Londres et Paris ont opté pour le candidat néerlandais.

Le favori a déjà déclaré que les dirigeants européens devraient cesser de se plaindre de la possibilité du retour de Donald Trump et se concentrer sur l'aide à l'Ukraine à l'échelle de leurs véritables capacités. Le pragmatisme du candidat plaît aux puissants acteurs de l'Otan. Notamment au chancelier allemand Olaf Scholz, qui a rejeté la candidature d'Ursula von der Leyen en raison de ses critiques trop virulentes à l'égard de Moscou.

En ce qui concerne le masque de l'allié sincère de l'Ukraine, il cache un homme prudent, opposé aux démarches irréfléchies et cynique : "Il est important de ne pas promettre trop lors du sommet de Washington en juillet de cette année concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan."

Le candidat roumain est en retrait par rapport au Néerlandais. Klaus Iohannis croit que, premièrement, l'Alliance a besoin d'une vision claire de sa mission. Deuxièmement, l'Europe de l'Est apporte une contribution précieuse aux discussions et aux décisions de l'Alliance, et il est inacceptable d'ignorer ses candidats depuis 30 ans. À l'exception du soutien marqué de la Hongrie, l'arsenal d'arguments de Klaus Iohannis est vide.

Max Rutte serait probablement un bon leader pour l'Alliance. Il énervera Moscou en frôlant les limites, en plaidant pour l'intensification des activités de l'Otan aux frontières occidentales de la Russie et dans l'Arctique, en justifiant les initiatives par la nécessité de "contenir une possible agression russe" et en étendant l'influence de l'Alliance aux pays de la région Indo-Pacifique contre la Chine.

Max Rutte ne s'engagera certainement pas dans des révolutions sans les directives de Washington. Les initiatives sont punissables, la désobéissance est risquée. Un homme qui a servi quatre mandats consécutifs en tant que chef de gouvernement connaît bien les règles du grand jeu.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

