MAYOTTE, des nouvelles du “FRONT”

Petit suivi d'infos dans la presse, à la télé... Dans un microcosme, à propos d'un microcosme, l'attitude de Paris n'en est que plus indigne...

le choléra pourrait arriver à Mayotte avec les malades arrivant clandestinement des Comores.

les agriculteurs souffrent de vols se retrouvant ensuite en vente au bord des routes (mais pas les vaches !).

les moyens ne sont pas mis sur les importations illégales (l'Europe qui les interdit chez elle, ne vend-elle pas à l'Afrique des produits phytosanitaires plus fortement dosés ?).

les pêcheurs verbalisés pour avoir transporté les passagers (les shadoks du matamore qui pour “aider le mouvement”, tapent comme ils savent si bien le faire, sur les petits ! Note de JFD)

affrontements entre bandes de villages au Nord (1 mort), au centre, à Dembeni, où seule la mobilisation des habitants a pris le dessus pour ne pas que la mairie, les commerces soient incendiés comme précédemment dans la localité voisine de Tsararano (les voyous sont pourtant revenus lorsque les forces de l'ordre ont mis fin à leur veille).

procès avec en fond les explosions des grenades lacrymogènes et de désencerclement, d'un jeune de 18 ans récemment naturalisé, coupable avec sa bande, de violence suivie de vol de scooter. Le conducteur, blessé à la machette a pu s'échapper, le passager molesté ne s'est pas présenté à l'audience... (Vive la France ! note de JFD)

la date du recensement est repoussée au 8 février (laissez-moi rire !).

faudrait lutter aussi contre les cas de paludisme importé.

les bus stationnés, le lycée désert...

les établissements scolaires restent ouverts (sauf qu'une majorité d'enseignants, d'ATSEM, d'agents ne peut pas passer les barrages et, le pourraient-ils, la pénurie d'essence pèse. Note de JFD)

Hôpital en détresse avec seulement la moitié du personnel présent.

transparence, éthique, responsabilité et corruption, signes alarmants de la gestion de l'État comorien.

silence diplomatique de l'UE et de la France en guise de félicitations au président Azali réélu.

la commune de Tsangamouji honorée par la Cour Régionale des Comptes pour son ("exceptionnelle" note de JFD) bonne gestion.

l'assoc Action Sociale de Petite-Terre a ramassé 800 kilos de plastiques sur la plage.

France Mayotte | L'info KWEZI (linfokwezi.fr) (16 pages chaque matin, une vaillante équipe, un patron attachant, un média qui fait honneur à l'information indépendante et à Samuel Boscher, ex rédacteur en chef, terrassé à 52 ans par un cancer [juillet 2023]. Depuis l'ours lui dédie chaque numéro. Merci France Mayotte Matin et télé Kwezi !).

Pardon de ne pouvoir ne pas lier le malheur de Mayotte à la perte d'un journaliste infatigable et motivé... À mon retour dans l'île voilà plus de dix ans, quel éblouissement que ce nouveau ton dans la liberté de l'info, une concurrence saine amenant le service public à plus de sincérité éditoriale en dépit du carcan étatique.

L’émotion est toujours vive suite au décès de Samuel Boscher | L'info KWEZI (linfokwezi.fr)

AUTRES NOUVELLES DU “FRONT ”

pas de nouvelles du médiateur, du missi dominici porteur de paix...

durcissement du mouvement sur terre et même sur mer pour ceux qui doivent traverser le bras de mer entre Grande-Terre et l'aéroport.

contrôles stricts pour les infirmières, les éboueurs, seuls les agents du service des eaux passent tous les jours pour ouvrir ou couper.

autour du chef-lieu, des affrontements entre bandes de casseurs et 150 policiers : des commerces pillés, les quelques élèves en classe évacués à cause des voyous et des gaz lacrymogènes.

Le peuple des barricades est en réunion d’étape à Mamoudzou. Les véhicules peuvent passer les barrages à demi libérés. Il suffit d’un camion pour tout boucher un quart d’heure mais nul ne s’aviserait de toucher une palette, c’est fady, tabou, et la colère réveillerait vite les gardiens qui somnolent...

des bus à 99 % gratuits doivent amener à une grande manif dans le chef-lieu.

L'État, après les velléités du matamore de la préfecture, toujours aussi “digne”, semble vouloir laisser pourrir la situation...

à la fois une insensibilité plus que politique et la volonté de garder Mayotte mais pas les Français qui l'habitent... encore un “ en même temps ”...

loi Mayotte en vue mais avec le titre de séjour toujours territorialisé, faisant de l'île un cul-de-sac pour les vagues de migrants.

et quid de l'apartheid juridique quand nos lois et textes concluent avec la mention “ EXCEPTÉ MAYOTTE ” ?

Journal Mayotte : Émission du lundi 05 février 2024 - Outre-mer La 1ère : le replay en streaming (francetvinfo.fr)

... bref du mépris insultant de la part de Paris... Merci néanmoins à la télé d'État et d'ici !