Mayotte : Laure Adler tente une diversion

Quelle gauche ?

Vous conviendrez que le flou des mots n’est pas de nature à favoriser la compréhension des situations et la complexité des réalités. Vous n’avez pas inventé cette pratique dont nous usons tous à l’occasion, immergés que nous sommes dans le flux médiatique qui s’impose à nous et l’urgence et la nécessité, nous fait-on croire, d’avoir un avis sur tout puisque ceux qui vivent de ce flux nous en font la sommation en nous imposant le leur.

Les réseaux sociaux apportent ici évidemment leurs contributions éminentes. Cela entretient le jeu des propagandes électoralistes qui s’adressent prioritairement aux bonnes volontés censées chercher des réponses simples en résonnance avec leurs difficultés. Nous le savons tous et nous savons que cela en réalité ne nous mène nulle part. Cela globalement n’est pas de nature à améliorer la compréhension et la maîtrise de notre vie commune si c’est encore un objectif partagé.

J’aimerais mieux comprendre : « celle qui penche sensiblement à gauche. ».Parce que justement, il me semble que la notion de gauche est victime d’un énorme flou et que cela nous rendrait un énorme service d’en préciser les contours pour que chacun sache de quoi on parle. Un peu comme dans un magasin d’alimentation, il vaut mieux savoir ce qu’il y a dans le produit avant de l’acheter. La gauche de la macronie, la gauche de Hollande et Valls, la gauche de Raphaël Glucksmann, les 640 propositions de la NUPES ? Qui proposent des analyses et des propositions précises que chacun peut consulter et qui ont changé la donne politique en montrant que le rassemblement est possible et attendu. Obligeant le pouvoir en place et ses vrais-faux adversaires à se dévoiler de plus en plus dans la course à la succession.