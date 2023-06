Mega group, Maxwells et Mossad : l’histoire d’espionnage au coeur du scandale Jeffrey Epstein - partie 2

Le « Mega » mystère et le Mossad

En mai 1997, le Washington Post a révélé une histoire explosive – depuis longtemps oubliée – basée sur l’interception d’un appel téléphonique entre un responsable du Mossad aux États-Unis et son supérieur à Tel-Aviv, au sujet des efforts du Mossad pour obtenir un document secret du gouvernement américain.

Selon le Post, le responsable du Mossad a déclaré au cours de l’appel téléphonique que

« L’ambassadeur israélien Eliahu Ben Elissar lui avait demandé s’il pouvait obtenir une copie de la lettre remise au dirigeant palestinien Yasser Arafat par le secrétaire d’État de l’époque Warren Christopher le 16 janvier, le lendemain de la signature de l’accord d’Hébron par Arafat et le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. » – Washington Post

Selon une source qui a consulté une copie de la transcription de la conversation par la NSA, l’officier de renseignement, s’exprimant en hébreu, a déclaré :

« L’ambassadeur veut que j’aille sur Mega pour obtenir une copie de cette lettre. »

La source a déclaré que le superviseur à Tel-Aviv avait rejeté la demande en disant :

« Ce n’est pas quelque chose qui nécessite l’utilisation de Mega. » – Washington Post

La communication divulguée a donné lieu à une enquête visant à identifier une personne portant le nom de code « Mega » qui, selon le Post, « pourrait être un membre du gouvernement américain ayant fourni des informations aux Israéliens par le passé », une préoccupation qui a ensuite donné lieu à une enquête infructueuse du FBI.

Le Mossad a par la suite affirmé que « Mega » n’était qu’un mot de code pour la CIA américaine, mais le FBI et la NSA n’ont pas été convaincus par cette affirmation et ont estimé qu’ il s’agissait d’un haut fonctionnaire du gouvernement américain qui avait potentiellement été impliqué dans la collaboration avec Jonathan Pollard, l’ancien analyste du renseignement de la marine américaine condamné par la suite pour espionnage pour le compte du Mossad.

Presque un an jour pour jour après l’éclatement du scandale d’espionnage « Mega », le Wall Street Journal a été le premier média à faire état de l’existence d’une organisation peu connue de milliardaires, appelée « officieusement » le Mega Group et fondée des années auparavant, en 1991.

Le rapport ne mentionnait pas le scandale d’espionnage qui avait répandu des craintes d’espionnage israélien aux États-Unis seulement un an auparavant.

Toutefois, le nom « informel » distinctif du groupe et les liens de ses membres avec le Mossad et avec des hommes politiques israéliens de haut rang, y compris des premiers ministres, soulèvent la possibilité que « Mega » n’était pas un individu, comme le FBI et la NSA l’avaient cru, mais un groupe.

En 1997, lorsque le « Mega » scandale d’espionnage a éclaté, Netanyahou venait de devenir premier ministre d’Israël après une victoire inattendue, une victoire largement attribuée à un partisan de Netanyahou bien connecté en particulier, Ronald Lauder.

Benjamin Netanyahu et son épouse Sara avec Ronald Lauder en 1997. Photo | Reuters

En plus d’être un donateur important, Lauder avait engagé Arthur Finklestein pour travailler sur la campagne de Netanyahou en 1996, dont les stratégies ont été créditées pour la victoire surprise de Netanyahou.

Netanyahou était suffisamment proche de Lauder pour qu’il l’engage personnellement, ainsi que George Nader, en tant qu’émissaires pour la paix en Syrie.

Nader, qui était lié à la campagne Trump 2016 et à l’allié de Trump et fondateur de Blackwater, Erik Prince, a été récemment accusé de trafic sexuel d’enfants le mois dernier, peu après l’arrestation de Jeffrey Epstein pour des accusations similaires.

Au moment où Nader a été choisi pour travailler avec Lauder pour le compte de Netanyahou, il avait déjà été pris en possession de grandes quantités de pornographie infantile à deux reprises, d’abord en 1984, puis en 1990.

Ce lien étroit entre M. Netanyahou et M. Lauder à l’époque du « Mega » scandale d’espionnage de 1997 est important étant donné que le Mossad dépend directement du premier ministre israélien.

Un autre lien possible entre le Mega Group et le Mossad réside dans les liens du Mega Group avec le réseau criminel de Meyer Lansky.

Comme nous l’avons expliqué en détail dans la première partie, Lansky avait établi des liens étroits avec les services de renseignement américains après la Seconde Guerre mondiale et était également lié au Mossad par l’intermédiaire de Tibor Rosenbaum, fonctionnaire du Mossad, dont la banque était fréquemment utilisée par Lansky pour blanchir de l’argent.

En outre, Lansky a collaboré au moins une fois avec le célèbre « super-espion » du Mossad, Rafi Eitan, qu’il a aidé à acquérir des équipements électroniques sensibles que seule la CIA possédait mais que les services secrets israéliens convoitaient.

Eitan est surtout connu aux États-Unis pour avoir été l’agent du Mossad chargé de Jonathan Pollard.

Eitan a notamment été la principale source des affirmations selon lesquelles le nom de code « Mega » utilisé par les responsables du Mossad en 1997 faisait référence à la CIA et non à une source potentielle au sein du gouvernement américain autrefois liée aux activités d’espionnage de Pollard, ce qui rend ses affirmations quant à la véritable signification du terme quelque peu douteuses.

Étant donné que le réseau de criminalité organisée lié au Mega Group entretenait des liens avec les services de renseignement américains et israéliens, il est plausible que le nom de code « Mega » ait fait référence à ce groupe secret de milliardaires.

Cette théorie est étayée par le fait que des membres éminents du Mega Group étaient des partenaires d’affaires d’agents du Mossad, notamment le magnat des médias Robert Maxwell et le négociant en matières premières Marc Rich.

Les mystérieux Maxwell

La famille Maxwell a suscité un regain d’intérêt médiatique à la suite de l’arrestation de Jeffrey Epstein, car Ghislaine Maxwell, longtemps décrite dans les médias comme une « mondaine » britannique« , a été publiquement citée comme la petite amie de longue date d’Epstein, et les victimes d’Epstein, ainsi que d’anciennes épouses d’amis d’Epstein, ont affirmé qu’elle était la « proxénète » d’Epstein et qu’elle lui procurait des mineures pour son opération de chantage sexuel.

Ghislaine Maxwell est également accusée d’avoir violé les filles qu’elle procurait à Epstein et de les avoir utilisées pour produire de la pornographie infantile.

Ghislaine était la fille préférée et la plus jeune du magnat des médias Robert Maxwell.

Maxwell, né Jan Ludvick Hoch, s’était engagé dans l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Par la suite, selon les auteurs John Loftus et Mark Aarons, il a fortement influencé la décision du gouvernement tchécoslovaque d’armer les paramilitaires sionistes pendant la guerre de 1948 qui a abouti à la création d’Israël en tant qu’État, et Maxwell lui-même a été impliqué dans la contrebande de pièces d’avion vers Israël.

C’est à cette époque que Maxwell a été contacté par le service de renseignement britannique MI6, qui lui a proposé un poste qu’il a finalement refusé.

Le MI6 l’a alors classé comme « sioniste – loyal uniquement envers Israël » et en a fait une personne d’intérêt.

Il est ensuite devenu un agent du Mossad, selon plusieurs ouvrages, dont Robert Maxwell : Le super espion d’Israël de Gordon Thomas et Martin Dillon.

Robert Maxwell

Par ailleurs, l’ouvrage de Seymour Hersh, L’option Samson : l’arsenal nucléaire israélien et la politique étrangère américaine (The Samson Option : Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy), fait état de liens entre Maxwell et les services secrets israéliens.

Selon Victor Ostrovsky, un ancien responsable du Mossad :

« Le Mossad finançait un grand nombre de ses opérations en Europe grâce à l’argent volé au fonds de pension des journaux de Maxwell. Ils ont mis la main sur ces fonds presque aussitôt que Maxwell a acheté le Mirror Newspaper Group avec l’argent que lui avait prêté le Mossad. » – Les espions de Gideon : l’histoire secrète du Mossad-Par Gordon Thomas

Robert Maxwell, à droite, marche avec Henry Kissinger, au centre, et des officiels néerlandais lors du forum économique mondial à Amsterdam, le 11 avril 1989. (Domaine public)

En échange de ses services, le Mossad a aidé Maxwell à satisfaire son appétit sexuel lors de ses visites en Israël, en lui fournissant des prostituées, « le service étant maintenu à des fins de chantage ».

Il a été révélé par la suite que l’hôtel dans lequel il séjournait en Israël était équipé de caméras, ce qui a permis au Mossad d’acquérir « une petite bibliothèque de séquences vidéo de Maxwell dans des positions sexuellement compromettantes ».

Comme pour la CIA, l’utilisation du chantage par le Mossad à l’encontre d’amis et d’ennemis est bien documentée et connue pour être importante.

Maxwell était également un proche associé et ami du « super-espion » israélien Rafi Eitan, qui, comme nous l’avons déjà mentionné, était le contact de Jonathan Pollard et qui avait auparavant travaillé directement avec Meyer Lansky.

Ariel Sharon (à droite) rencontre Robert Maxwell à Jérusalem le 20 février 1990. Photo | AP.

Eitan avait appris l’existence d’un nouveau logiciel révolutionnaire utilisé par le gouvernement américain, connu sous le nom de « Promis », par Earl Brian, collaborateur et assistant de longue date de Ronald Reagan.

Promis est souvent considéré comme le précurseur du logiciel « Prism » utilisé aujourd’hui par les agences d’espionnage. Il a été développé par William Hamilton, qui a loué le logiciel au gouvernement américain par l’intermédiaire de sa société, Inslaw, en 1982.

Selon l’auteur et ancien journaliste d’investigation de la BBC Gordon Thomas, Brian était furieux que le ministère américain de la justice utilise avec succès Promis pour lutter contre le crime organisé et les activités de blanchiment d’argent, et Eitan pensait que le programme pourrait aider Israël.

À l’époque, Eitan était le directeur de l’agence de renseignement militaire israélienne Lekem, aujourd’hui disparue, qui recueillait des renseignements scientifiques et techniques à l’étranger auprès de sources publiques et secrètes, en particulier en ce qui concerne le programme d’armement nucléaire d’Israël.

Un plan a été élaboré pour installer une « trappe » dans le logiciel et commercialiser ensuite Promis dans le monde entier, fournissant au Mossad des renseignements inestimables sur les opérations de ses ennemis et alliés, tout en procurant à Eitan et Brian d’importantes sommes d’argent.

Selon le témoignage d’un ancien fonctionnaire du Mossad, Ari Ben-Menashe, Brian a fourni une copie de Promis aux services de renseignement militaire israéliens, qui ont contacté un programmeur israélo-américain vivant en Californie, lequel a ensuite inséré la « trappe » dans le logiciel.

La CIA aurait ensuite installé sa propre trappe dans le logiciel, mais on ne sait pas si elle l’a fait avec une version du logiciel déjà sur écoute et dans quelle mesure elle a été adoptée par rapport à la version mise sur écoute par les services de renseignement israéliens.

Une fois la trappe insérée, le problème s’est posé de vendre la version boguée du logiciel aux gouvernements et aux entreprises privées du monde entier, en particulier dans les domaines d’intérêt.

Brian a d’abord tenté de racheter Inslaw et Promis, puis d’utiliser cette même société pour vendre la version truquée.

Sans succès, Brian s’est tourné vers son ami proche, Ed Meese, alors procureur général, dont le département de la justice a brusquement refusé d’ effectuer les paiements à Inslaw stipulés dans le contrat, utilisant essentiellement le logiciel gratuitement, ce qu’Inslaw a qualifié de vol.

Certains ont émis l’hypothèse que le rôle de Meese dans cette décision avait été déterminé non seulement par son amitié avec Brian, mais aussi par le fait que sa femme était un investisseur majeur dans les entreprises de Brian.

M. Meese est devenu plus tard conseiller de Donald Trump lorsqu’il était président élu.

Donald Trump remettant la médaille de la liberté à Ed Meese- Octobre 2019

Inslaw a été contraint de se déclarer en faillite à la suite des actions de Meese et a intenté un procès au ministère de la justice.

Le tribunal a ensuite estimé que le département dirigé par Meese avait « pris, converti, volé » le logiciel par « tromperie, fraude et escroquerie ».

Une fois Inslaw écarté, Brian a vendu le logiciel dans le monde entier.

Plus tard, Eitan a recruté Robert Maxwell pour qu’il devienne un autre vendeur de Promis, ce qu’il a fait remarquablement bien, réussissant même à vendre le logiciel aux services secrets soviétiques et conspirant avec le sénateur républicain du Texas John Tower pour que le logiciel soit adopté par le laboratoire du gouvernement américain à Los Alamos.

Des dizaines de pays ont utilisé le logiciel sur leurs systèmes informatiques les plus soigneusement protégés, sans savoir que le Mossad avait désormais accès à tout ce que Promis touchait.

Alors que le Mossad s’appuyait auparavant sur les mêmes tactiques de collecte de renseignements que ses homologues aux États-Unis et ailleurs, l’adoption généralisée du logiciel Promis, en grande partie grâce aux actions d’Earl Brian et de Robert Maxwell, a donné au Mossad un moyen de recueillir non seulement des tonnes de données de contre-espionnage, mais aussi de faire chanter d’autres agences de renseignement et des personnalités puissantes.

En effet, la porte dérobée de Promis et son adoption par les agences de renseignement du monde entier ont essentiellement permis au Mossad d’accéder aux trésors de chantage que la CIA et le FBI avaient acquis sur leurs amis et leurs ennemis depuis plus d’un demi-siècle.

Curieusement, ces dernières années, le FBI a cherché à dissimuler les informations relatives au lien entre Robert Maxwell et le scandale Promis.

Selon le journaliste Robert Fisk, Maxwell a également été impliqué dans l’enlèvement par le Mossad du dénonciateur d’armes nucléaires israélien Vanunu Mordechai.

Mordechai avait tenté de fournir aux médias des informations sur l’étendue du programme d’armement nucléaire israélien, qui ont finalement été publiées par le Sunday Times de Londres.

Cependant, Mordechai avait également contacté le Daily Mirror avec ces informations, le Mirror étant un média appartenant à Maxwell et dont le rédacteur en chef pour l’étranger était un proche associé de Maxwell et un agent présumé du Mossad, Nicholas Davies.

Le journaliste Seymour Hersh a affirmé que Davies avait également été impliqué dans des transactions d’armes israéliennes.

Selon Fisk, c’est Maxwell qui a contacté l’ambassade d’Israël à Londres et l’a informée des activités de Mordechai.

C’est ainsi que Mordechai a été pris au piège par une femme agent du Mossad qui l’a séduit dans le cadre d’une opération « pot de miel » qui a conduit à son enlèvement puis à son emprisonnement en Israël. Mordechai a purgé une peine de 18 ans, dont 12 ans à l’isolement.

Ensuite, il y a la question de la mort de Maxwell, largement citée par les médias traditionnels et indépendants comme suspecte et comme un homicide potentiel.

Selon les auteurs Gordon Thomas et Martin Dillon, Maxwell avait scellé son propre destin en tentant de menacer les hauts responsables du Mossad de dévoiler certaines opérations s’ils ne l’aidaient pas à sauver son empire médiatique d’une dette écrasante et de difficultés financières.

De nombreux créanciers de Maxwell, de plus en plus mécontents du magnat des médias, étaient israéliens et plusieurs d’entre eux auraient eux-mêmes des liens avec le Mossad.

Dans leur biographie de la vie de Maxwell, Thomas et Dillon affirment que le Mossad a estimé que Maxwell était devenu plus un handicap qu’un atout et l’a tué sur son yacht trois mois après qu’il eut demandé le renflouement.

À l’opposé, d’autres théories suggèrent que Maxwell s’est suicidé en raison des difficultés financières auxquelles son empire était confronté.

Ghislaine Maxwell, la fille de Robert Maxwell, regarde son cercueil déchargé d’un avion à Jérusalem, le 8 novembre 1991. Heribert Proepper | AP

Certains ont considéré les funérailles de Maxwell en Israël comme la confirmation « officielle » par le pays des services rendus par Maxwell au Mossad, puisqu’elles ont été assimilées à des funérailles d’État et que pas moins de six chefs en exercice ou anciens chefs des services de renseignement israéliens y ont assisté.

Lors de ses funérailles à Jérusalem, le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir a fait l’éloge de Maxwell en déclarant :

« Il a fait plus pour Israël que tous les autres. Il a fait plus pour Israël qu’on ne peut le dire aujourd’hui. » – Les espions de Gideon : l’histoire secrète du Mossad-Par Gordon Thomas

D’autres éloges ont été prononcés par les futurs Premiers ministres Ehud Olmert (alors ministre de la santé) et Shimon Peres, ce dernier louant également les « services » rendus par Maxwell au nom d’Israël.

Nager dans le même marais

Alors qu’il bâtissait son empire commercial – et devenait même membre du Parlement – Maxwell travaillait également pour les services secrets israéliens, plusieurs des sociétés israéliennes dans lesquelles il investissait étant devenues des façades pour le Mossad.

En outre, alors qu’il devenait un magnat des médias, il a développé une rivalité amère avec Rupert Murdoch, un ami proche de Roy Cohn et une figure influente des médias américains et britanniques.

Maxwell s’est également associé aux frères Bronfman, Edgar et Charles, figures clés du Mega Group.

Charles Bronfmann

Edgard Bronfmann

En 1989, Maxwell et Charles Bronfman se sont associés pour faire une offre sur le journal Jerusalem Post et le Post a décrit les deux hommes comme les « deux des plus grands financiers juifs du monde » et leur intérêt dans l’entreprise comme « le développement du Jerusalem Post et l’expansion de son influence parmi les juifs du monde entier ».

Un an auparavant, Maxwell et Bronfman étaient devenus les principaux actionnaires de la société pharmaceutique israélienne Teva.

Maxwell a également travaillé avec Edgar, le frère de Charles Bronfman, à la fin des années 1980, pour convaincre l’Union soviétique d’autoriser les Juifs soviétiques à immigrer en Israël.

Les efforts d’Edgar à cet égard ont fait l’objet d’une plus grande attention, car il s’agissait d’un moment décisif de sa présidence de plusieurs décennies du Congrès juif mondial, dont Ronald Lauder est actuellement le président.

Cependant, Maxwell avait également fait un usage considérable de ses contacts au sein du gouvernement soviétique dans le cadre de cet effort.

Maxwell s’est également déplacé dans les cercles du réseau précédemment décrit dans les parties I et II de cette série.

La fête organisée par Maxwell en mai 1989 sur son yacht, le Lady Ghislaine – du nom de sa fille cadette et de la future « petite amie » d’Epstein – en est un exemple frappant.

Le Lady Ghislaine, yatch de Robert Maxwell duquel la version officielle nous dit qu’il est « tombé », pour se noyer

Parmi les participants à cette fête figuraient Donald Trump, protégé de Roy Cohn, et son partenaire juridique de longue date, Tom Bolan.

Un ami proche de Nancy Reagan était également présent, le journaliste Mike Wallace, ainsi que l’agent littéraire Mort Janklow, qui représentait Ronald Reagan et deux des amis les plus proches de Cohn : les journalistes William Safire et Barbara Walters.

Le PDG de ce qui allait devenir Time Warner, Steve Ross, était également invité à cet événement exclusif.

La présence de Ross est remarquable, car il a bâti son empire commercial en grande partie grâce à son association avec les seigneurs du crime new-yorkais Manny Kimmel et Abner « Longy » Zwillman. Zwillman était un ami proche de Meyer Lansky, le père de Michael Steinhardt, et de Sam Bronfman, le père d’Edgar et de Charles Bronfman.

L’ancien secrétaire à la marine et ancien collaborateur d’Henry Kissinger, Jon Lehman, qui s’est ensuite associé au groupe de réflexion néoconservateur controversé Project for a New American Century, a également participé à la fête organisée sur le yacht de Maxwell.

Avant d’être secrétaire à la marine, Lehman avait été président de la société Abington, qui avait engagé l’archi-néoconservateur Richard Perle pour gérer le portefeuille des marchands d’armes israéliens Shlomo Zabludowicz et de son fils Chaim, qui versaient 10 000 dollars par mois à Ablington.

Un scandale a éclaté lorsque ces paiements se sont poursuivis après que Lehman et Perle eurent rejoint le ministère de la défense de Reagan et alors que Perle s’efforçait de persuader le Pentagone d’acheter des armes à des sociétés liées à Zabludowicz.

Perle avait fait partie de l’équipe de transition de Reagan avec Tom Bolan (un autre invité du yacht Maxwell), ami et partenaire juridique de longue date de Roy Cohn.

Outre Lehman, un autre ancien collaborateur de Kissinger, Thomas Pickering, était présent à la soirée sur le yacht de Maxwell.

Pickering a joué un rôle mineur dans l’affaire Iran-Contra et, à l’époque de la fête sur le yacht de Maxwell, il était ambassadeur des États-Unis en Israël.

Le sénateur John Tower (Républicain-Texas), qui aurait conspiré avec Maxwell dans l’affaire du logiciel Promis truqué par le Mossad dans les laboratoires de Los Alamos, était également présent.

Tower est décédé quelques mois avant Maxwell dans un accident d’avion suspect.

Ghislaine Maxwell était également présente à cet événement plutôt marquant.

Après la mort mystérieuse et le meurtre présumé de son père sur le yacht qui porte son nom en 1991, elle a rapidement fait ses valises et s’est installée à New York.

Là, elle a rapidement fait la connaissance de Jeffrey Epstein et, quelques années plus tard, a noué des liens étroits avec la famille Clinton, dont il sera question dans le prochain volet de cette série.

Jeffrey Epstein et le nouveau logiciel « Promis »

Après qu’il ait été révélé qu’Epstein avait échappé à une condamnation plus sévère en 2008 en raison de ses liens avec les « services de renseignement », ce sont les liens du père de Ghislaine Maxwell avec le Mossad qui ont conduit de nombreuses personnes à supposer que l’opération de chantage sexuel d’Epstein partageait des informations incriminantes avec le Mossad.

Zev Shalev, ancien producteur exécutif de CBS et actuel journaliste du média Narativ, a depuis affirmé qu’il avait confirmé de manière indépendante qu’Epstein était directement lié au Mossad.

M. Epstein était un ami de longue date de l’ancien premier ministre israélien Ehud Barak, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec les services de renseignement israéliens.

Leur amitié de plusieurs décennies a été la source de récentes attaques politiques visant Barak, qui se présente aux élections israéliennes contre l’actuel Premier ministre Netanyahou dans le courant de l’année.

Jeffrey Epstein-Ehud Barak, ancien premier ministre israélien

Barak est également proche du principal mécène d’Epstein et membre du Mega Group, Leslie Wexner, dont la Fondation Wexner a donné à Barak 2 millions de dollars en 2004 pour un programme de recherche encore non spécifié.

Selon Barak, c’est l’ancien Premier ministre israélien Shimon Peres qui l’a présenté à Epstein.

Ce dernier a fait l’éloge de Robert Maxwell lors de ses funérailles et a entretenu des liens avec la famille Bronfman pendant des dizaines d’années, depuis le début des années 1950.

Shimon Peres a également participé à de nombreux programmes financés par Leslie Wexner en Israël et a travaillé en étroite collaboration avec le Mossad pendant des décennies.

En 2015, quelques années après la sortie de prison d’Epstein suite à sa condamnation pour sollicitation de relations sexuelles avec un mineur en 2008, Barak a créé une société avec Epstein dans le but principal d’investir dans une start-up israélienne connue à l’époque sous le nom de Reporty.

Cette société, aujourd’hui appelée Carbyne, vend son logiciel aux centres d’appel 911 et aux fournisseurs de services d’urgence.

Elle est également disponible pour les consommateurs sous la forme d’une application qui permet aux services d’urgence d’accéder à la caméra et à la localisation d’un appelant et de rechercher l’identité d’un appelant dans n’importe quelle base de données gouvernementale reliée.

L’entreprise elle-même et la presse israélienne l’ont présenté comme une solution aux fusillades de masse aux États-Unis et il est déjà utilisé par au moins deux comtés américains.

Les médias israéliens ont rapporté qu’Epstein et Barak figuraient parmi les principaux investisseurs de la société.

Barak a versé des millions dans la société et Haaretz a récemment révélé qu’une part importante des investissements totaux de Barak dans Carbyne a été financée par Epstein, faisant de lui un « partenaire de facto » de la société. Barak est aujourd’hui président de Carbyne.

Ehud Barak.

Les membres de l’équipe de direction de l’entreprise sont tous d’anciens membres de différentes branches du renseignement israélien, notamment de l’unité d’élite du renseignement militaire, l’Unité 8200, qui est souvent comparée à l’équivalent israélien de l’Agence nationale de sécurité (NSA) des États-Unis.

L’actuel PDG de Carbyne, Amir Elichai, a servi dans l’Unité 8 200 et a fait appel à un ancien commandant de l’Unité 8200, Pinchas Buchris, pour être directeur de la société et siéger à son conseil d’administration.

Outre Elichai, un autre cofondateur de Carbyne, Lital Leshem, a également servi dans l’Unité 8200 et a ensuite travaillé pour la société d’espionnage privée israélienne Black Cube.

Selon le média indépendant Narativ, Lital Leshem travaille aujourd’hui pour une filiale de la société Frontier Services Group d’Erik Prince.

La société comprend également plusieurs liens avec l’administration Trump, notamment le fondateur de Palantir et allié de Trump Peter Thiel – un investisseur dans Carbyne.

En outre, le conseil d’administration de Carbyne comprend Trae Stephens, ancien employé de Palantir et membre de l’équipe de transition de Trump, ainsi que Michael Chertoff, ancien secrétaire à la sécurité intérieure.

Eliot Tawill, donateur de Trump et promoteur immobilier new-yorkais, fait également partie du conseil d’administration de Carbyne, aux côtés d’Ehud Barak et de Pinchas Buchris.

Narativ, qui a écrit le premier article sur Carbyne après l’arrestation d’Epstein, a noté que le gouvernement chinois utilise une application pour smartphone très similaire à Carbyne dans le cadre de son appareil de surveillance de masse, même si l’objectif initial de l’application était d’améliorer les rapports d’urgence.

Selon Narativ, l’équivalent chinois de Carbyne « surveille tous les aspects de la vie de l’utilisateur, y compris ses conversations personnelles, sa consommation d’énergie et ses déplacements ».

Compte tenu des antécédents de Robert Maxwell – le père de Ghislaine Maxwell, « petite amie » de longue date d’Epstein et proxénète de jeunes filles – dans la promotion de la vente du logiciel modifié Promis de Carbyne, qui était également présenté comme un outil destiné à améliorer l’efficacité du gouvernement mais qui était en fait un outil de surveillance de masse au profit des services de renseignement israéliens, le chevauchement entre Carbyne et Promis est troublant et justifie une enquête plus approfondie.

Il convient également de noter que les jeunes entreprises technologiques liées à l’unité 8200 sont largement intégrées dans les sociétés américaines et ont développé des liens étroits avec le complexe militaro-industriel américain, Carbyne n’étant qu’un exemple parmi d’autres de cette tendance.

Comme MintPress l’a précédemment rapporté, des entreprises liées à l’Unité 8200 comme Team8 ont récemment embauché l’ancien directeur de la National Security Agency (NSA), Mike Rogers, en tant que conseiller principal et ont gagné d’éminentes personnalités de la Silicon Valley, dont l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, en tant qu’investisseurs clés.

De nombreuses entreprises technologiques américaines, d’Intel à Google en passant par Microsoft, ont fusionné avec plusieurs start-ups liées à l’Unité 8200 au cours des dernières années et ont transféré de nombreux emplois et opérations clés en Israël, avec le soutien de donateurs républicains importants tels que Paul Singer.

Nombre de ces entreprises, en particulier Google et Microsoft, sont également d’importants sous-traitants du gouvernement américain.

Pour qui Epstein travaillait-il vraiment ?

Même si Jeffrey Epstein semble avoir eu des liens avec le Mossad, cette série a révélé que les réseaux auxquels Epstein était lié n’étaient pas exclusifs au Mossad, car de nombreuses personnes proches d’Epstein – Lesie Wexner, par exemple – faisaient partie d’une classe d’oligarques liés à la mafia et ayant des liens étroits à la fois avec les États-Unis et avec Israël.

Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette série, l’échange de « renseignements » (c’est-à-dire le chantage) entre les agences de renseignement et le même réseau de criminalité organisée lié au Mega Group remonte à plusieurs décennies.

Jeffrey Epstein- Leslie Wexner

Leslie Wexner du Mega Group étant le principal mécène d’Epstein, par opposition à un financier ayant des liens directs avec le Mossad, une relation similaire est plus que probable dans le cas de l’opération de chantage sexuel dirigée par Epstein.

Étant donné que les services de renseignement aux États-Unis et ailleurs mènent souvent des opérations secrètes au profit d’oligarques et de grandes entreprises plutôt que dans l’intérêt de la sécurité nationale, les liens d’Epstein avec le Mega Group suggèrent que ce groupe jouit d’un statut et d’une influence uniques au sein des gouvernements des États-Unis et d’Israël, ainsi que dans d’autres pays (par exemple, la Russie) qui n’ont pas été étudiés dans le présent rapport.

Cela est dû à leur rôle de donateurs politiques clés dans les deux pays, ainsi qu’au fait que plusieurs d’entre eux possèdent des entreprises ou des institutions financières puissantes dans les deux pays.

En effet, de nombreux membres du Mega Group ont des liens étroits avec la classe politique israélienne, y compris avec Netanyahu et Ehud Barak, ainsi qu’avec des personnalités aujourd’hui décédées comme Shimon Peres, et avec des membres de la classe politique américaine.

En fin de compte, le tableau dressé par les preuves n’est pas celui d’un lien direct avec une seule agence de renseignement, mais celui d’un réseau reliant des membres clés du Mega Group, des hommes politiques et des fonctionnaires tant aux États-Unis qu’en Israël, ainsi qu’un réseau de criminalité organisée entretenant des liens étroits avec les milieux d’affaires et les services de renseignement des deux pays.

Bien que cette série se soit jusqu’à présent concentrée sur les liens de ce réseau avec les principaux affiliés du parti républicain, la prochaine et dernière partie révélera les liens développés entre ce réseau et les Clinton.

Comme nous le verrons, malgré la volonté des Clinton d’accepter des transactions corrompues au cours de leur carrière politique, leur relation essentiellement amicale avec ce réseau les a tout de même amenés à utiliser le pouvoir du chantage sexuel pour obtenir certaines décisions politiques favorables à leurs intérêts personnels et financiers, mais pas à leur réputation ou à leur programme politique.

Source : mintpressnews.com

https://geopolitique-profonde.com/