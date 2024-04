Mélenchon France Inter : le camp du bien - les nouveaux censeurs

Quelqu’un devrait se dévouer pour expliquer à l’auteur que tout le monde sait que le service public de l’information oscille entre la déférence envers le pouvoir libéral en place ( ce qui peut se comprendre pour les salariés qui veulent garder leur boulot et les hiérarchies et « vedettes » qui sont été choisies pour cela) et l’idéologie libérale versus compassion sociale pour la bonne conscience avec laquelle et ce depuis très longtemps ces journalistes nous bercent . Chaque matin le directeur de la rédaction des Echos, Dominique Seux , journal économique du milliardaire Bernard Arnault vient nous donner sa leçon de catéchisme libéral avec l’astuce de temps en temps de faire venir quelqu’un qui pense autrement afin de donner le change. Ce serait une escroquerie pour ces gens de se dire de gauche ou alors façon Biden à l’occasion et c’est bien sûr une des escroqueries incontournables de l’extrême-droite de tenter de le faire croire à ceux qu’elle espère séduire en les prenant pour des imbéciles. C’est plus fort qu’elle. Elle croit ainsi parvenir à semer la confusion et la division parce que avec la macronie elle craint le mouvement social qui traverse toutes les couches de la société qui en se tournant vers la gauche authentique, les analyses et les propositions de la NUPES dans le rassemblement des législatives qui a fait basculer le pays nous conduit si nous sortons du piège de l’abstention vers la mise en place d’une authentique démocratie à grands pas. Autrement pourquoi des milliardaires de la mondialisation en serait réduits à devoir faire la promotion de l’extrême-droite avec leurs chaînes d’info et instituts d’opinion tout en laissant soigneusement dans l’ombre les analyses et propositions de la NUPES en nous inondant de sondages et en diabolisant ceux qui ont rendu possible le rassemblement de la NUPES ?

Tant qu’à faire il faudrait expliquer aussi à l’auteur que plus personne ne croit, même dans sa famille, que Hollande, Vals , Raphaël Gluksmann, seraient des gens de gauche même s’ils jouent avec les étiquettes. Et qu’ils sont bien des sociaux-libéraux avec un T-shirt social-démocrate pour la parade et donner le change et que plus personne ne vote pour un T-shirt.Plus les choses sont claires, mieux sait. À nous de jouer maintenant présents dans toutes les élections.La fin de l’abstention chassera et la macronie et l’extrême-droite.