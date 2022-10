Mélenchon, l’idiot utile des islamistes ?

@Ouam (Paria statutaire non vacciné)

T’a peut etre raison Moderatus...

Mais pour l’instant je continue lentement mes préparatifs et ce que j’ai à faire pour

(j’suis un methodique organisé)

Et sicerement je pense que ne revendrai pas meme si ca change,

suis tres long àà prendre une décision et parfois à mettre en oeuvre mais une fois que c’est dans le l’pipe, c’est dans l’pipe.

Et t’invites aussi à ne pas negliger mes remarques (quoique tu es un grand garcon avec surement plus d’expérience que ton humble serviteur)

Qques infos du Jour

====================================================

je vais te dire Ouam

je n’ai pas écrit un article sur la guerre en Ukraine , et j’en parle peu pour des raisons évidentes ;

parler de ce conflit , ce que fait Macron aidé en cela par les médias qui débarquent dans ton salon 10 heures par jour permet au pouvoir de nae pas parler des problèmes franco français et dieu sait si on n’en a .

Alors je ne veux pas leur servir la soupe ;

puis tout le monde parle de faits qu’ils ignorent complètement

On a bombardé une site, mais qui ?

chaque camp fait sa propagande x comme dans toutes les guerres , et comme l’occident é décidé de ne transmettre que des infos en faveur d’un seul camp, en réalité on parle des jours et des jours pour rien.

C’EST TRUMP QUI MÉRITAIT LE PRIX NOBEL DE LA PAIX ?

L’ancien président vient de faire sensation en déclarant publiquement : « Nous devons demander la négociation immédiate d’une fin pacifique de la guerre en Ukraine, sinon cela va se terminer en 3e Guerre mondiale.... »





Paroles de sagesse !





Ce n’est pas un hasard que Trump sonne l’alarme à ce moment précis, puisque son intervention a lieu quelques jours seulement après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret rejetant toute négociation avec Vladimir Poutine. Le président ukrainien affirme qu’il serait prêt à négocier avec un autre président russe, mais cela paraît bien plus comme un prétexte pour éviter tout accord de paix, puisqu’il sait très bien qu’il n’y a aucune chance que Poutine quitte le pouvoir.