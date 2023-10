Mensonge par omission

Quelle que soit l’horreur des massacres et comme les médias le taisent avec opiniâtreté, il semble utile de faire connaître cet article de The Intercept de février 2018 qui rappelle que le Hamas a été créé par Israël pour concurrencer le Fatah laïc dirigé par Yasser Arafat qui voyait dans le Hamas une « créature d’Israël ». C’est un simple élément à avoir aussi en tête.

Voilà l'article :

Le Hamas veut détruire Israël, n’est-ce pas ? Mais comme le montre Mehdi Hasan dans une nouvelle vidéo sur Blowback, les responsables israéliens admettent qu’ils ont contribué à la création du groupe.

Que savez-vous du Hamas ?

Qu’il a juré de détruire Israël ? Qu’il s’agit d’un groupe terroriste, condamné par les Etats-Unis et l’Union européenne ? Qu’il dirige Gaza d’une main de fer ? Qu’il a tué des centaines d’Israéliens innocents avec des roquettes, des mortiers et des attentats suicides ?

Mais saviez-vous aussi que le Hamas – acronyme arabe de « Mouvement de résistance islamique » – n’existerait probablement pas aujourd’hui sans l’Etat juif ? Que les Israéliens ont contribué à transformer une bande d’islamistes palestiniens marginaux, à la fin des années 1970, en l’un des groupes militants les plus célèbres au monde ? Que le Hamas est un retour de flamme ?

Il ne s’agit pas d’une théorie du complot. Ecoutez d’anciens responsables israéliens tels que le général de brigade Yitzhak Segev, qui était le gouverneur militaire israélien à Gaza au début des années 1980. Plus tard, Segev a déclaré à un journaliste du New York Times qu’il avait aidé à financer le mouvement islamiste palestinien en tant que « contrepoids » aux laïcs et aux gauchistes de l’Organisation de libération de la Palestine et du parti Fatah, dirigé par Yasser Arafat (qui qualifiait lui-même le Hamas de « créature d’Israël »).

« Le gouvernement israélien m’a donné un budget », a avoué le général de brigade à la retraite, « et le gouvernement militaire finance les mosquées ».

« Le Hamas, à mon grand regret, est une création d’Israël », a déclaré en 2009 au Wall Street Journal Avner Cohen, un ancien responsable israélien des affaires religieuses qui a travaillé à Gaza pendant plus de vingt ans. Au milieu des années 1980, M. Cohen a même rédigé un rapport officiel à l’intention de ses supérieurs, les avertissant de ne pas jouer à diviser pour régner dans les territoires occupés, en soutenant les islamistes palestiniens contre les laïcs palestiniens. « Je suggère de concentrer nos efforts sur la recherche de moyens de briser ce monstre avant que cette réalité ne nous saute au visage », écrivait-il.

Ils ne l’ont pas écouté. Et le Hamas, comme je l’explique dans le cinquième épisode de ma série de courts métrages pour The Intercept sur les représailles, en a été le résultat. Pour être clair : d’abord, les Israéliens ont aidé à construire une souche militante de l’islam politique palestinien, sous la forme du Hamas et de ses précurseurs des Frères musulmans ; ensuite, les Israéliens ont changé de tactique et ont essayé de la bombarder, de l’assiéger et de la soumettre à un blocus jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Au cours de la seule décennie écoulée, Israël est entré en guerre contre le Hamas à trois reprises – en 2009, 2012 et 2014 -, tuant au passage quelque 2 500 civils palestiniens à Gaza. Dans le même temps, le Hamas a tué bien plus de civils israéliens que n’importe quel groupe militant palestinien séculaire. Tel est le coût humain de la riposte.

« Lorsque je regarde la chaîne des événements, je pense que nous avons commis une erreur », a déclaré plus tard David Hacham, ancien expert en affaires arabes au sein de l’armée israélienne, qui était basé à Gaza dans les années 1980. « Mais à l’époque, personne n’a pensé aux résultats possibles ».

Ils n’y pensent jamais, n’est-ce pas ?

The Intercept, le 19 février 2018

Traduction Olivier Demeulenaere