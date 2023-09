Merci à La Presse

Oui, merci à ce grand journal québécois qu'est La Presse. J'aurais pu intituler cet article « Notre monde » parce que grâce à La Presse j'ai compris notre triste monde. J'aurais aussi pu intituler mon texte « Ponts aux personnes de bonne volonté » ou encore tout simplement « Établir des ponts ! Le pouvons-nous ? »

Le 10 septembre dernier, dans La Presse, Mme Nathalie Collard, se demandait : « Est-ce qu’on est encore capables de se parler ? » [1] Elle nous disait : « Peut-on se parler si on ne partage pas les mêmes idées ? Si on est de droite ou de gauche ? Nationaliste ou fédéraliste ? Woke ou anti-woke ? »

Mme Collard constatait que nous nous déchirons souvent la chemise sur Facebook ou que l'on s’engueule sur X (anciennement Twitter). Elle nous disait être attristée de voir même les politiciens, ici comme ailleurs, s’insulter sur la place publique. Et au niveau personnel, elle disait combien elle trouvait difficile d'ouvrir sa boite courriel et y trouver des messages de lecteurs fâchés qui l’envoient promener !

Mme Collard m'a fait prendre conscience que notre monde n'est pas un monde d'harmonie où les gens se respectent. Un monde où le dialogue est possible malgré les divergences d'opinions. Elle disait : « qu'on soit amateur de viande rouge ou de fromage, pourquoi nous invectiver ? » Dieu qu'elle a raison ! Pourquoi se déteste-t-on autant ?

Toujours dans ce grand journal qu'est La Presse, une autre excellente journaliste, Mme Isabelle Hachey, m'a fait découvrir la réponse à cette grande question « Pourquoi s'engueule-t-on autant, partout, tout le temps ? »

En effet, quelques jours plus tard, le 12 septembre, La Presse publiait « Débattre avec des complotistes » [2], un article très révélateur nous expliquant le monde dans lequel nous vivons.

Nous ne vivons pas dans un monde "normal". Nous ne sommes pas entourés de gens tous "normaux". Mme Hachey nous faisait part d'une expérience personnelle. Sans se méfier, elle s'était rendue à un rendez-vous de gens vraiment "anormaux". Arrivée au milieu de cette faune peu rassurante, elle s'est dit, je la cite : « Mais qu’est-ce que je fous ici ? »

Cette question, elle se l'est posée à plusieurs reprises, ce dimanche après-midi 10 septembre, dans une des salles malpropres des cinémas Guzzo. Elle dit s'être retrouvée « dans une salle au plancher collant d’un cinéma Guzzo » !

Des salles aux planchers collants ! Qui aurait crû ! Elle ne s'y était pourtant pas rendue pour juger de la propreté des lieux, mais pour réfléchir sur le réchauffement climatique anthropique (causé par l'activité humaine).

C'est suite à cette visite qu'elle a compris que notre monde était en bonne partie malade et qu'elle m'a fait comprendre qu'il est devenu utopique de penser dialoguer avec certaines personnes. En effet, une portion de plus en plus importante de la population est complotiste !

Sans le savoir, Mme Hachey réalisa qu'elle s'était rendue innocemment à un rendez-vous de complotistes. Elle assista donc à un " débat " interminable intitulé « Réchauffement climatique : fraude ou réel danger ? ». Elle découvrit que ce débat était organisé par une poignée de complotistes devenus célèbres dans certains recoins du web lors de la pandémie. Des gens tordus qui cherchaient manifestement de nouveaux épouvantails à pourfendre !

Eh ! Oui ! Notre monde en est rendu là ! Il y a les gens qui pensent bien comme Mme Hachey et ceux qui se posent des questions "ridicules" avec lesquels il est préférable de ne pas discuter.

Mais le débat… !

Qui donc participait au débat ? Mme Hachey oublie de nous les présenter !

Était-ce un panel d'abrutis et ont-ils vomi que des absurdités ?

La meneuse des discussions était une complotiste notoire Julie Lévesque, journaliste.

L'un des invités de marque était le français Richard Boutry, journaliste devenu complotiste [3] qui vient de publier : Le Journaliste à abattre : ... de présentateur TV à paria [4].

Puis :

- Carlos Ramirez, Québécois et chercheur indépendant sur le climat.

- Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef du journal complotiste Libre Média [5]

- Alain Bonnier [6], docteur en physique

et Philippe Gachon, professeur à l'UQÀM en hydroclimatologie et partisan du GIEC

La Presse qui a pour mission de nous informer a un peu failli à sa tâche. L'article de Mme Hachey ne nous dit mot des grands thèmes soulevés. Pour elle le débat était « pseudoscientifique », point à la ligne.

Rien sur les questions et les thèmes soulevés.

Heureusement, on peut visionner l'enregistrement du débat sur YouTube [7].

Pourtant la grande question était : les changements climatiques sont-ils causés par l'activité humaine ou est-ce la conséquence naturelle d'une oscillation périodique en fonction d'un phénomène d'astronomie ?

Pour le professeur Gachon, la réponse est rapide : c'est l'activité humaine.

Pour lui, il n'y a aucun doute possible et toute remise en question de ce dogme doit être sévèrement dénoncée.

Le Docteur Bonnier a, quant à lui, exposé la chose d'une manière plus scientifique. Il nous a fait comprendre les Cycles de Milankovitch [8]. Ces variations cycliques de paramètres de l'orbite de la Terre qui engendrent des variations du climat terrestre.

Le Docteur Bonnier exposa plusieurs données montrant une oscillation du climat ayant une périodicité de 64 ans.

Le climat se comporte selon plusieurs oscillations bien précises [9].

Un autre point important a été soulevé par le Docteur Bonnier, celui de l'importance du CO2 dans l'atmosphère.

Il est établi que l’atmosphère terrestre est composée de trois gaz principaux : le diazote N2 (78,08% en volume), l’oxygène O2 (20.95%) et l’argon Ar (0.93%). Ces trois principaux gaz représentent 99,96% de l'atmosphère. Reste .04% pour quelques autres gaz, dont le CO2.

Le dioxyde de carbone (CO2) ne représente donc que 0.04% du total.

L'atmosphère n'est composée que de .04% de CO2. Et l'activité humaine ne contribue qu'environ 5% de ce .04%. Ces données font réfléchir sur l'impact que l'activité humaine peut avoir sur la composition de l'atmosphère.

Le Docteur Bonnier a soulevé plusieurs autres points scientifiques pouvant alimenter la réflexion.

Quant à Philippe Gachon, tel un témoin de Jehova du GIEC, il a répété avec une conviction inébranlable les versets de la Bible climatique du GIEC. Pour lui, nous serions les responsables des changements, point à la ligne.

Et bien que le CO2 ne fasse que .04% de l'atmosphère et que l'activité humaine ne représente que 5% de ce .04%, ce serait l'humain qui serait le grand responsable du climat. Pourtant la Terre a traversé bien des périodes climatiques bien avant l'apparition de l'humain.

Il faut être aussi bien conscient que toutes les décisions prises pour "lutter" contre les changements climatiques ne sont que des décisions économiques.

On constate que les fameuses bourses du carbone qui existent depuis des lustres sont une arnaque économique monumentale [10].

En résumé, l'excellent journal La Presse a failli à son devoir de bien nous informer.

Il vaut mieux toujours juger par soi-même et se faire sa propre opinion. Heureusement, un enregistrement du débat existe sur YouTube [7]

Les tapis des cinémas Guzzo ne sont peut-être pas tous collants et ceux qui remettent en question les dogmes du GIEC et de tout le gratin politico-mondialiste de l'Occident ne sont peut-être pas tous des abrutis.

Si Mme Hachey n'avait pas jugé rapidement les gens comme étant des complotistes, suite à la propreté du tapis sur lequel elle a mis les pieds en entrant au cinéma Guzzo, peut-être qu'elle aurait eu l'esprit plus ouvert à la discussion et elle aurait pu démontrer à sa collègue, Mme Collard que oui, nous sommes encore capables de nous parler.

Nous parler sans nous insulter.

Nous parler en s'écoutant.

Nous parler en se respectant même si nos opinions divergent.

Nous parler avec des arguments et avec une attitude ouverte et scientifique.

J'aimerais bien que cet article visant à nous faire réaliser dans quel monde nous vivons puisse être diffusé par nos grands médias qui ont pour mission d'informer et faire réfléchir les gens.

Nos grands médias qui ont le devoir de donner la parole à tous les points de vue et qui doivent respecter une certaine neutralité.

Nos médias qui doivent livrer les faits, les données, les statistiques, les interprétations scientifiques afin que chaque personne puisse se faire sa propre opinion en se basant sur l'information reçue.

J'aimerais demander à La Presse et plus spécialement à Mesdames Hachey et Collard, pouvons-nous avoir une information exempte d'étiquetage ? Est-il possible d'avoir de l'information exempte d'étiquettes dégradantes ?

Est-ce possible d'avoir du journalisme qui expose les faits, les statistiques, les données brutes de sources scientifiques variées ?

Ou doit-on abandonner l'idée d'avoir un 4e pouvoir qui sert la population en étant le chien de garde de la démocratie ?

Cet article sera envoyé à tous les journaux et tous les grands médias en espérant que l'un d'entre eux nous montre en le publiant que, oui, il est encore possible d'établir des ponts entre ces deux mondes qui s'affrontent.

