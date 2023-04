Merci macron !

Vous me pardonnerez tout d’abord l’absence de majuscule à son nom, car je ne vois pas de raison d’accorder un intérêt particulier à un personnage qui contrairement à la fonction qu’il a acceptée, a décidé un jour qu’il avait « très envie de m’emmerder », alors que j’exerce le droit fondamental de ne pas m’injecter dans le corps un produit qu’il promeut mais dont je ne veux pas, dont il ne connait rien, et qui s’avère de plus en plus nocif, sinon mortifère au fil du temps.

Je le remercie cependant pour une toute autre raison.

Le Français est réputé râleur. Ce n’est évidemment pas usurpé. Au-delà de ce travers, il est parfois réactif. Il tarde à se mettre en route, mais ses débordements sont toujours significatifs, car au fond, notre peuple est en réalité plutôt patient, voire passif.

Il suffit de regarder ce qu’il vient d’endurer sans trop broncher avec la succession des présidents sur une quarantaine d’années, de plus en passifs et/ou malencontreux, voire nuisibles pour le Peuple, et parallèlement favorables à une caste de privilégiés qui n’ont sans doute jamais connu un tel Eldorado, qui trouve aujourd’hui véritablement son point d’orgue.

Mais, la sagesse remarquable du « Sapeur Camembert » permet de rappeler que « quand les bornes sont dépassées, il n’y a plus de limites », et il semble bien qu’aujourd’hui elles soient dépassées.

Le Peuple, souverain dans une démocratie (même d’apparence, mais qui y tient, et à quel prix !) a clairement exprimé son refus d’une réforme comptable qui exploite encore plus les classes laborieuses sans aucunement mettre à contribution les plus nantis. Alors il bouge. Il est sorti, et comme le dentifrice, sorti de son tube, il va être difficile de le faire rentrer…

Je me souviens, c’était il y a une bonne quinzaine d’années, avoir manifesté en faveur d’une sixième République, parce cette cinquième me paraissait à bout de souffle et qu’il me semblait nécessaire, au vu des abus et excès, de procéder à une refonte des règles et des institutions.

Il ne s’est bien sûr rien passé et le lent pourrissement humain et institutionnel a continué son œuvre au point que l’édifice ne remplit plus, ou si mal, sa fonction, et que l’effondrement menace.

En tout cas le fossé entre le peuple et ses « élites » n’a jamais semblé aussi large et infranchissable.

Voici pourquoi je remercie macron : tout d’abord par la composition de son gouvernement, où il a rassemblé un nombre assez considérable de personnes, parfois en délicatesse avec la justice ou en conflit d’intérêt, sans même parler de leurs compétences pour exercer ces mandats. Il a ainsi très largement décrédibilisé l’exécutif et « en même temps » le parlement.

Il ainsi a parfaitement montré la confiance que l’on peut accorder à ces élus pour orienter le pays au bénéfice de son peuple, dans cette période si difficile et qui demande du courage.

Ensuite, par son action qui, au cours d’un deuxième quinquennat a montré les résultats incontestables de ses décisions sur un long terme.

Enfin, par ses propos et déclarations qui sont assez systématiquement contraires aux actions engagées.

Certes le mensonge et la duplicité font à l’évidence partie des instruments du pouvoir, on ne saurait s’en étonner. Toutefois, c’est devenu si manifeste aujourd’hui que la confiance minimale nécessaire dans les discours (fussent-ils émaillés de généreux milliards répandus à tous propos), le gouvernement et les institutions ont achevé de décrédibiliser la communication officielle.

On ne peut que le remarquer quotidiennement, les grands domaines d’activité du pays dysfonctionnent : hôpitaux, justice, police, enseignement… Le pays va mal et se désertifie, mais les impôts, eux, fonctionnent bien, vous le constaterez également.

Ainsi plutôt que de grogner devant ce tableau, j’en ai cherché le côté positif, et il me semble que le plus grand bénéfice que l’on peut en tirer, c’est que le système approche très vite du moment où plus rien ne fonctionnera et que la force des choses entrainera la nécessité de revoir tout l’édifice, car à ce stade, le replâtrage ne sera plus possible. Nous ne pourrons, enfin ! Plus lanterner.

Le pays tout entier ne pourra plus reculer devant l’obligation de rebâtir un système plus satisfaisant.

A nous donc de préparer un édifice constitutionnel qui donne assez de pouvoir au peuple et instaure des contre-pouvoirs sérieux et efficaces, et d’être vigilants, pendant que le système actuel continuera de s’effondrer normalement et inexorablement.

Merci macron de nous aider à approcher plus vite du terme !