Merci Poutine !

"... La Russie va être reléguée, pour plusieurs décennies, au rang des pays infréquentables où aucun investisseur occidental ne voudra risquer un seul kopek".

C’est la version Officielle médiatique ^^ mais la réalité est que le business marche toujours, les investisseurs ont très peu quitté la Russie, et on parle de milliards de dollars de revenus. Pour les entreprises qui sont parties, elles ont déjà plus perdu (qu’en restant), et sont passées (structures et actifs, pour les plus grandes) dans les mains de l’état russe, mais cela tient du spectacle et reste presque anecdotique -sauf idéologiquement.



Il y a la propagande et la contrepropagande, qui maintiennent un statu quo, qui pousse à l’économie de guerre, bien plus rentable de chaque côtés, et tout autant « idéologiquement » (manipulation). Sans cette « fausse vraie guerre », sans les « blocs » du type otan/brics, le plan de l’élite internationale ne peut se mettre en place. Tout ça n’est que de l’ingénierie sociale à grande échelle.