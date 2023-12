Merveilleuses crèches de Noël !

Il existe tout un art de façonner des crèches, et certains font preuve d'une grande inventivité...

Une exposition de crèches est organisée chaque année dans une église de Nîmes, l'occasion de découvrir cet art de la crèche.

On admire ainsi cette crèche provençale en bois avec des santons traditionnels en argile : le meunier, le porteur de bois, le berger en houppelande et ses moutons, la fileuse, et même des joueurs de pétanque... Au centre : la grotte illuminée qui abrite l'enfant, Marie, Joseph, le boeuf et l'âne...

On est étonné par une crèche peinte sur un grand tableau de couleurs vives, avec au milieu, la venue de l'enfant rédempteur, entouré de ses parents...

On aime l'humilité de cette crèche représentant simplement une bergerie, l'enfant, ses parents, un mouton, un boeuf... à côté les Rois mages...

Ou encore une autre crèche posée sur une caisse en bois, avec de la paille rayonnante... Marie, Joseph vêtus de longs habits blancs...

On est surpris par une crèche moderne aux personnages de forme cubique comme inspirée par des peintures de Picasso... Une nativité iconoclaste, autour de Sara la noire, de gitans, de gardians...

Et par cette crèche confectionnée avec des coquillages : les santons, le toit de la bergerie, le berceau de l'enfant Jésus...

Plus loin, une crèche aquarium contenant des silhouettes en carton blanc pour représenter les personnages...

Une crèche en bois délavé surmontée d'une étoile, très simple avec les personnages essentiels de la nativité...

On découvre une crèche canevas ou mosaïque sur laquelle les personnages sont stylisés...

Une autre en forme de livre ouvert, d'un côté la nativité, de l'autre les Rois Mages...

Une crèche-sabot très colorée, décorée de feuillages...

Des santons en carton rehaussés de couleurs éclatantes, peints à la main, dans une crèche surmontée de cotonnades qui figurent le ciel, les nuées...

Une crèche sertie de voiles comme d'immenses ailes de papillon...

Une autre encore à laquelle on accède grâce à des rondins de bois, décorée de coquilles d'escargots...

Plus loin, des santons en bois d'olivier couleur de miel...

Et enfin, une minuscule crèche posée sur une branche noueuse, entourée de feuilles de houx...

Quelle inventivité dans les matériaux utilisés et dans la conception de ces crèches !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/12/merveilleuses-creches-de-noel.html

Vidéo :

Photo et vidéo : rosemar