Mes chroniques italiennes 19

Un peu plus de légèreté, cette fois. Parlons des clichés, qui circulent sur les Italiens, clichés qui, toutefois, recoupent la réalité.

“Les Italiens gesticulent beaucoup”. A nuancer. Néanmoins, il existe une série de gestes presque conventionnels, pourvus d'une signification bien précise. Il en va ainsi du fameux geste pour lequel tous les doigts d'une main sont regroupés vers le haut, avec la main, qui fait un mouvement de haut en bas et de bas en haut, plusieurs fois. On pourrait le traduire par : “Cela me casse les pieds !”, valable aussi bien pour les conflits de voisinage que pour les insatisfactions politiques.

Si on réunit tous les doigts, droits, paume vers soi, et qu'on passe le haut des doigts sous le menton, de l'arrière vers l'avant, on dit “qu'on n'en a rien à cirer”.

On veut parler de quelqu'un de prétentieux ? On met un index droit sous le nez, en le retroussant un peu. Il a la puanteur sous le nez !

Un plat nous a plu et on s'est délecté ? On tient la paume d'une main plate, vers le haut et on effectue quelques mouvements aller retour en se tapotant juste au-dessus de la hanche.

“Les Italiens sont des mangeurs de pizza.” La pizza est un plat napolitain, qu'on fait remonter au Néolithique, alors qu'on la préparait avec des céréales toastées. Elle serait d'abord passée par la Rome antique, faite de différents types d'épeautre et cuite dans la cendre. Avec l'arrivée des Lombards, elle a pris le nom de “bizzo”. Les documents officiels parlent de pizza en 1195, dans les Abruzzes. Des écrits de la Curie romaine parlent, en 1300, de “pizis” et de “pissas”.

Enfin, elle arrive à Naples, en 1535. Benedetto Di Falco, le poète et essayiste, parle de la focaccia, dite en napolitain pizza. On utilisait du saindoux à l'époque, qui fut peu à peu remplacé par de l'huile d'olive. Et on a ajouté simultanément du fromage et des herbes aromatiques.

Au XVIII°, le chef Nicola a rendu célèbre sa pizza au basilic, appelée de son nom la pizza “alla Mastunicola”. Les tomates furent ajoutées à leur arrivée en Europe. Et la mozzarella fut utilisée en 1800.

La pizza est arrivée dans la région entre Milan, Turin et Genes avec les travailleurs du Sud venus y chercher fortune, après la deuxième guerre. Et effectivement, le Nord a maintenant cette habitude, lorsque taraude l'envie d'un repas facile, d'aller chercher à la pizzeria un morceau de pizza “al taglio” ou une pièce entière. On l'arrose néanmoins avec le vin local ou, très fréquent désormais, avec de la bière.

A suivre

Source : www.lacucinaitaliana.it

Françoise Beck