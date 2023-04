Messages de lycéens que le Président Emmanuel Macron ne lira jamais

Ces messages regroupés en un mail que le Président de la République ne lira jamais, sont une sélection de déclarations authentiques de plusieurs lycéens opposés à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Certains observateurs diront que la jeunesse est manipulée principalement par l'ultra-gauche, voire même que cette réforme ne concerne ni les lycéens ni les étudiants. Cela voudrait-il signifier que ces jeunes mobilisés contre la retraite à 64 ans sont incapables de réfléchir par eux-mêmes aux conséquences pour leur avenir d'une promesse de campagne macronienne, passée en force avec le 49/3 ? Mais, que font les familles diront d'autres voix interloquées par cette turbulence juvénile dans les rues et devant les lycée. Leurs parents seraient-ils tous dépassés et trop impuissants pour résonner leur ado rebelle ?

"On est là pour s’opposer à la réforme des retraites, mais aussi au passage en force du gouvernement avec le 49.3. C’est ce qui nous fait le plus peur à nous les jeunes, car s’ils en arrivent à faire passer en force une loi d’une telle ampleur, on peut craindre que cela se généralise à l’avenir quoi qu’ils disent. Le 49.3 a choqué les jeunes. Ils se sont rendu compte qu’avec cet outil, il était possible de ne pas faire voter les députés et donc de ne pas prendre en considération les voix des citoyens. Ça fait peur ! En manifestant, on veut montrer que la jeunesse est en colère, qu’elle a son mot à dire, qu’elle pense aussi et qu’elle a envie de dire que notre modèle de société ne nous correspond pas. Si on n’a pas de moyen d’agir en votant, il nous reste les manifestations. Et puis on se bat aussi pour nos retraites. J’ai 16 ans aujourd’hui, on nous demande de travailler jusqu’à 64 ans, mais ça sera quoi à l’avenir pour notre génération si ça continue comme ça ? 70 ans ? On s’est battu pour l’avoir, on doit continuer pour la garder à un âge convenable. »

Ça fait un moment qu’il y a des blocus dans mon lycée. Jusque-là, je n’allais pas en cours, mais je ne manifestais pas. C’est le 49.3 qui a tout déclenché. Si je suis là, c’est surtout pour mes parents. Mon père est électricien, je n’ai pas envie qu’il travaille jusqu’à sa mort. Oui, ça sert encore à quelque chose de se mobiliser. De toute façon, ils vont la faire, cette réforme, alors marcher, ça veut au moins dire qu’on n’est pas d’accord. L’autre raison qui m’a poussée à venir, c’est que les personnes de couleur noire peuvent avoir peur d’aller manifester, à cause des violences policières. Je veux montrer qu’il ne faut pas avoir peur. Ces violences ne font qu’aggraver le sentiment d’injustice. On voit le ministre à la télévision dire que les policiers ne lancent que des grenades lacrymogènes, un mensonge supplémentaire puisque des vidéos montrent le contraire. Il faut se mobiliser parce que si on laisse faire, si on ne change pas les choses maintenant, alors ça ne changera jamais.

Je ne travaille pas encore, mais quand je vois mes parents qui se démènent pour essayer d’avoir une retraite décente, ça me révolte. Aujourd’hui, ma colère est globale. Ce 49.3, qui va totalement à l’encontre de la démocratie, est scandaleux, c’est totalement injuste d’avoir réalisé ce coup de force. J’ai une vision un peu pessimiste de mon avenir. Je ne vois pas vraiment un futur où il pourrait y avoir des avancées sociales. J’aimerais qu’on nous respecte plus en tant que citoyens et citoyennes, qu’on entende nos revendications, notre parole. Que l’on respecte la démocratie surtout. En tant que jeune, j’ai la parole en manifestant mais pour moi ce n’est pas suffisant. Ça se voit, le gouvernement fait ce qu’il veut et ne veut pas nous écouter. Il joue avec nous, et a mon sens c’est un jeu dangereux car le mécontentement des gens est tellement énorme que les violences ne font qu’augmenter et ça va dégénérer."