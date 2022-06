Mike Pence apporte un soutien de poids aux Moudjahidine du Peuple iranien en Albanie

Pour son premier déplacement en Albanie, Mike Pence est allé à la rencontre de la chef de l’opposition iranienne Maryam Radjavi et des résistants iraniens qui ont élu domicile à Achraf 3 pour mener leur combat contre la dictature dans leurs pays.

L’ancien vice-président américain s’est rendu dans la banlieue de Tirana où se trouve le siège de l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran (OMPI), principal mouvement de résistance qui combat pour le renversement de la théocratie iranienne.

L’homme politique américain a également visité le musée de la Résistance à Achraf 3 en compagne de Maryam Radjavi, où ils ont rencontré d’anciens prisonniers politiques et des rescapés des massacres politiques en Iran qui ont témoigné.

L’ancien vice-président des Etats-Unis s’est adressé à près de 3 000 membres et militants de la résistance, dont 1 000 anciens prisonniers politiques. Mike Pence a décrit Achraf 3 comme « la maison de l’espoir pour un Iran libre et démocratique (…) Je peux dire avec certitude que le peuple américain soutient votre objectif d’établir une république iranienne laïque, démocratique et non nucléaire qui tire ses justes pouvoirs du consentement des gouvernés ».

L’homme politique américain a soulevé la question de l’alternative face au gouvernement des mollahs : « L’un des plus grands mensonges que le régime a fait diffuser au monde est qu’il n’y a pas d’alternative au statu quo. Mais il existe une alternative bien organisée, préparée, qualifiée et populairement soutenue. Elle s’appelle l’OMPI. » L’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran,

Il a félicité la chef de la résistance, Maryam Radjavi, « pour votre leadership et votre vision exceptionnels la Résistance iranienne pour son « attachement à la démocratie, aux droits de l’homme et à la liberté de chaque citoyen iranien. Le plan en dix points de Maryam Radjavi pour l’avenir de l’Iran garantira la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté pour chaque Iranien de choisir ses dirigeants élus. »

Mike Pence a soulevé les tentatives du régime pour faire barrage à l’alternative démocratique du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) : « Le régime de Téhéran veut faire croire au monde que les manifestants iraniens veulent revenir à la dictature du Chah. Mais nous ne sommes pas dupes de leurs mensonges. »

Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne, a pris la parole lors du grand rassemblement des résistants iraniens : « Les dirigeants de Téhéran sont à leur point le plus faible. Ils font face aux soulèvements du peuple iranien pour le changement. On peut et on doit libérer l’Iran, le Moyen-Orient et le monde des funestes mollahs nucléaires. »

Maryam Radjavi est la présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne pour la période de transition durant laquelle la souveraineté sera transférée au peuple d’Iran. Le plan en 10 points de Maryam Radjavi pour l’Iran de demain appelle à une république fondée sur la séparation de la religion et de l’Etat, l’égalité des genres, l’abolition de la peine de mort et un Iran non-nucléaire.

« Les dirigeants de Téhéran sont à leur point le plus faible. Ils font face aux soulèvements du peuple iranien pour le changement. Nous pouvons et devons libérer l’Iran, le Moyen-Orient et le monde des mollahs nucléaires malfaisants. Le soulèvement de novembre 2019, avec ses villes rebelles et l’armée de la liberté, a montré la voie à tous (…) Comme l’Ukraine, le peuple iranien et sa Résistance méritent une reconnaissance et un soutien internationaux. Il faut reconnaitre la guerre menée par la jeunesse insurgée contre le Corps des gardiens de la révolution pour renverser le régime. »