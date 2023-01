Mobilisation impressionnante à Nîmes contre la réforme des retraites...

Un défilé ininterrompu de manifestants sur l'artère principale de la ville de Nîmes, les allées Jean Jaurès, devant les Jardins de la Fontaine...

Une foule immense pour ce défilé contre la réforme des retraites et le report de l'âge à 64 ans...

A 15 h 49 : Tout le Jean-Jaurès était occupé par les manifestants... Cette manifestation est déjà historique par l'ampleur de la mobilisation.

J'avoue que je n'ai jamais vu autant de monde lors d'une manifestation... les gens se sont mobilisés en nombre, travailleurs, retraités et aussi étudiants...

Oui, de nombreux retraités sont aussi solidaires : beaucoup ont des enfants, des petits-enfants et pensent à leur avenir.

Sur une pancarte tenue par un enfant, on pouvait lire : "Les pépés, les mémés, c'est pas fait pour travailler !"

Dans le cortège qui a envahi les rues de Nîmes, une forêt de drapeaux des différents syndicats qui ont appelé à la grève.

Les syndicats qui insistaient sur l'importance d'une forte mobilisation contre le projet de réforme des retraites, ce jeudi 19 janvier, ont bien été entendus. Les manifestations ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes en Occitanie.

On demande aux salariés de travailler toujours plus et toujours plus longtemps : les charges de travail s'alourdissent pour nombre de travailleurs...

Ainsi, dans l'enseignement, on voit arriver de plus en plus d'élèves dans les classes, jusqu'à 36 élèves en lycée... le travail administratif se fait aussi plus pesant avec le recours à internet...

Partout, on demande toujours plus de rendements aux salariés... Forcément, à 60 ans, beaucoup de travailleurs sont usés.

Cette réforme pèse aussi sur les plus fragiles, les plus pauvres qui effectuent souvent des travaux pénibles...

Un témoignage : Christelle infirmière à Laval : pour elle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase...

"On a déjà les conditions de travail, le manque de personnel, un travail qui nous est demandé plus intense, ça va être compliqué de faire encore plus, on donne déjà suffisamment là actuellement, continuer et donner encore plus, cela ne va pas être possible. Bientôt ce seront les patients qui nous pousseront..."

Emmanuel Macron a affirmé hier que sa réforme était "juste et responsable." Comment cette infirmière peut-elle accepter de tels propos ?

Beaucoup de soignants, d'enseignants dans les cortèges, et aussi des postiers, des salariés de la métallurgie, de l'agroalimentaire, des retraités également...

