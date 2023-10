Modeste Proposition 1

A défaut de pouvoir résoudre les problèmes du monde je voudrais proposer une solution. Certes, monsieur Swift, devra me pardonner la grave insulte que commettront ceux qui, cédant à la facilité, compareront mon style au sien. Il en va pourtant du bien de l’humanité et porté par de nobles sentiments, il saura, j’en suis certain, m’accorder cette grâce.

Alors, certes l’observateur superficiel peut avoir le sentiment que tout va mal. Pensez, les Russes loin de se comporter comme prévu, ont eu le culot de ne pas suivre les ordres de Monsieur Stoltenberg. Quelle infamie ! Monsieur Poutine, voyons, quand un individu si charismatique vous fait part de ses vœux, vous devriez obtempérer.

Non content d’avoir refusé de transformer l’état dont vous assumez la destinée en réserves de minéraux pour les pays occidentaux, vous avez eu la cruauté de protéger votre population. Boris Eltsine, grand démocrate puisqu’il recrutait ses conseillers aux USA comme l’Union européenne s’efforce de le faire, avait eu au moins la bonté de mettre en place un système où l’argent payé pour les biens produits en Russie revenait ensuite dans les établissements bancaires occidentaux grâce au placement des fortunes des oligarques. En ce temps, on pouvait acheter toutes les ressources naturelles pour rien en Russie (carburant, acier, engrais, jeunes filles…) puisque l’argent revenait. On regrette les années 90, mais bon, vous avez décidé de faire votre mauvaise tête. Vilain !

Vous auriez pu au moins massacrer l’Ukraine rapidement, pour permettre de passer à la récolte, le pays est assez endetté pour devenir comme l’Argentine ou tant d’autres aidés par le FMI une terre de prédation. Dès la guerre finie, les Ukrainiens pourront vendre le solde de leurs services publics et travailler dans nos usines pour rembourser les intérêts de la dette (rassurez-vous, ils seront calculés pour préserver le cœur du capital restant dû). On pourra aussi vendre les femmes puisque l’état ukrainien trop endetté sera incapable de payer les pensions (Attention, ça n’interdira pas de trafiquer les orphelins, si Zel a perdu ceux du Donbass protégés par les autorités russes gageons que les réseaux sauront se rattraper du manque à gagner. Je vous en implore, ne m’inscrivez pas sur Mirotworez pour avoir négligé une source de revenus possible, je ne suis pas comme vous bénéficiaire de cet argent.).

Mais, vilain Russe, vous faites durer le supplice chinois. Vous traînez pour finir de faire les deux ou trois cent mille veuves encore à la portée de Zelenski.

À cause de vous, impossible d’aller écraser la Chine à temps pour en faire enfin un camp de travail, voué à construire les jouets les smartphones et autres produits. Décidément, vous avez tout gâché !

Heureusement, dans ce monde si malheureux, une lueur d’espoir apparaît. Le Moyen-Orient. Enfin, nous pouvons trouver une source de chair fraîche et d’esclaves renouvelables. Le Hamas a eu la bonté de nous rappeler le potentiel humain de Gaza.

Certes, ce cher Jeffrey nous a quitté et pourtant, avec ses compétences de prof de math il aurait pu organiser cela rationnellement, mais bon nous allons devoir y suppléer.

Commençons, par l’estimation du potentiel humain :

0-14 ans : 42.53% (males 418,751/ femelles 397,013)

15-24 ans : 21.67% (males 210,240/ femelles 205,385)

25-54 ans : 29.47% (males 275,976/ femelles 289,277)

55-64 ans : 3.66% (males 36,409/ femelles 33,731)

65 ans et au delà : 2.68% (males 27,248/ femelles 24,191)

(Estimation 2020)

Monsieur Swift le faisait avec talent, mais nous vivons dans une ère de Power point, je devais payer mon écot à Bill Portes qui s'occupe de ma fenêtre. Revenons à ce potentiel : Comme vous le voyez il s’agit d’une population jeune parfaitement adaptée aux besoins du marché. On constate une natalité élevée gage de renouvellement facile du cheptel.

Il y a dans le monde 2700 milliardaires et 2658 participants au forum de Davos. Si nous ajoutons larbins d’élites et favoris on aura un potentiel d’environ 10 000 clients à satisfaire. Comme vous le constatez Gaza suffit largement. (Si vous voulez étendre aux millionnaires bien plus nombreux, il faudrait un système de la taille du Mexique, on y vient certes, mais ça prendra encore une ou deux décennies.)

S’ils payaient une petite cotisation à Israël ils pourraient alors obtenir un petit droit de prélèvement de sujets jeunes capable de les détendre. Plus besoin pour Israël de dilapider des fonds gigantesques à payer bombes et obus, il suffirait d’autoriser pour chaque attentat ou punition un petit quota de prélévements. Cette récolte serait couverte par des documents israéliens et peu importe où ils seraient dans le monde ils ne dépendraient que des autorités de ce pays. Israël en contrepartie de cette reconnaissance assurerait les autres états de sa modération avec Gaza (Mais sera-t-il nécessaire d’accorder une compensation ? Pour nos gouvernements “démocratiques”, les désirs des milliardaires sont lois ! Nous saurons ne fermer les yeux et simuler la morale, nous avons l’habitude.). D’ailleurs avouez, en comparaison avec les bombardements d’aujourd’hui, ce serait un immense progrès. Plus de bruits, les enfants pourraient aller à l’école et seraient ainsi rassemblés par classe pour faciliter le prélèvement.

Ainsi le coût de l’aide humanitaire à Gaza serait pris en charge par de généreux donateurs désireux d’aider cette population à sortir de sa misère. Enfin un triomphe de l’investissement privé. Israël bénéficierait de dons et pourrait ainsi avoir encore davantage d’amis. Quant aux prélevés, entre leur vie actuelle à Gaza et leur nouveau sort, y perdraient-ils ?

Reste à assurer la saisie des sujets, Tsahal semble peu désireuse de s’engager dans les rues de Gaza, mais heureusement l’outil parfait existe : Les bataillons de représailles ukrainiens. Massacrer, piller violer, ils savent faire et leurs références en huit ans de pratique sont impeccables (Je vous invite à consulter leurs vidéos en cas de doute . Je vous l’accorde, ils sont meilleurs bourreaux que monteurs.). Bon d’accord, ce sont des Arabes et pas des Russes, mais on doit pouvoir faire entendre raison aux braves garçons d’Azov et d’Aidar. Il suffira de les rassembler à Babi Yar pour une grande explication (Bien utile aussi pour leur rappeler que non, cette fois-ci il leur sera interdit de tuer des juifs. J’allais oublier ce détail.).

Ils pourraient aussi prélever des garçons pour remplacer leur présence dans les tranchées d’Ukraine. Rassurez-vous, ils ne reviendront pas renforcer le Hamas, car l’artillerie russe, en rythme de croisière devrait assurer le résultat, mais le gouvernement Zelenski trouvera ainsi le moyen de compenser ses bataillons. De toutes les façons, notre héros Zel ignore la tactique : aller crever dans une tranchée remplie de boue car mal creusée avec un fusil ne requière aucune compétence, les gamins de Gaza suffiront pour être gaspiller et consommer les stocks d’obus russes.

Comme on le voit, cette solution améliore la vie des Gazaouites (Moins de bombardements, enfin un avenir professionnel pour certains), ils devront juste faire davantage d’enfants. Ca fournit du personnel pour poursuivre la guerre en Ukraine et Israël gagne de l’argent. Comme vous le constatez, tout le monde est gagnant.

Les milliardaires et les gens de Davos pourront eux avoir une petite douceur légalement à disposition, bien utile pour leur éviter d’avoir des sueurs froides comme avec ce cher Jeffrey. J’entends bien : les pauvres à vendre constituent aujourd’hui une matière première abondante dans le monde (Le FMI et les politiques de libéralisation y ont pourvu bien aidées il est vrai par la transition démographique), mais il existe toujours le risque de voir une autorité légale protester. Là, il s’agirait de détenus israéliens, tout serait bordé.

Évidemment, des ONG ou autres individus loin des réalités pourraient protester, mais il suffira à nos médias de savoir regarder ailleurs. Ils ont l’habitude, avec Gaza, le Yémen, le Donbass, leurs références sont parfaites. Et si leur œuvre se révélait insuffisante le Hamas saura bien fournir une petite atrocité sur des colons pour permettre de faire taire les protestations. Je conseille l’égorgement au couteau toujours au top pour inspirer l’image de barbarie. Les roquettes sur les écoles fonctionnent bien aussi. Les chefs du Hamas, au Quatar loin des représailles devraient n’avoir aucun mal à ordonner les mesures necessaires. Et puis, sinon nos journalistes pourront ressortir une image d’archive non ? Ils ne dépasseront pas les hôtels de Tel Aviv, alors, peut importe la réalité sur le terrain, l’important est de leur confier à temps le narratif et les bonnes images, on se moque de les authentifier ! Ca : c’est un problème de complotistes occupés à avoir des sources impeccables !

Milliardaires et Davosiens auront ainsi des jouets pour s’occuper durant leurs longues journées d’ennui. Inutile de poursuivre les guerres impériales ou d’agresser leurs peuples. Leur journée enfin remplie d’activités productives, ils devraient pouvoir relâcher la pression sur leurs mensonges environnementaux, et autres politiques anti sociales. Et puis, nous économiserons du carbone, les Gazaouites peuvent très bien se transporter en container, on fait ça tous les jours avec les clandestins et ça consomme bien moins en comparaison avec le jet privé. Nos dirigeants auraient donc moins besoin de bouger, encore une économie de carbone. Une ère de progrès humain pourrait donc s’ouvrir. Pour cette raison, je vous invite à transmettre cet article à vos amis milliardaires. En l’absence d’autorité de régulation, nous devons compter sur une communication de classe artisanale, il faut l’accélérer. Sélectionnez bien tout de même, certains comme Musk pourraient manquer l’intérêt de la proposition, il ne faudrait pas que des scrupuleux gâchent l’affaire.

Certains d’entre eux ne trouveront pas satisfaction, la population de Gaza manque de sujets âgés pour ceux qui préfèrent le style à cheveux blancs. Le Hamas pourra fournir ses cadres, mais les services israéliens pourraient se montrer non coopératifs à l’idée de laisser ces gens voyager. Ils abusent je sais !

Alors, bien sûr, si vous êtes une jeune femme en recherche d’un père de substitution, milliardaire et désireuse de partager votre fortune, je suis disponible pour me sacrifier. Il vous suffit de m’envoyer votre jet privé si vous êtes en Europe, pour les USA, une certaine planification est nécessaire, je m’excuse de ce délai, je connais votre manque depuis le départ de ce cher Jeffrey et que Joe n’assure plus.

Si vous désirez plus âgé, rassurez-vous, les réformes des retraites ont fait assez de pauvres. Il suffit de s’adresser au Samu social ou aux associations caritatives débordées. Nous sommes en train de revenir à la pauvreté crasse des vieux, il vous suffira de vous servir.

À la fin de la période d’utilisation, avant de remplacer votre Gazouite, pensez à lui fournir une dose confortable d’opioïdes (D’ailleurs ça peut s’avérer aussi nécessaire durant le temps d’usage.). Si vous êtes aux États-Unis, adressez-vous à votre docteur, parfaitement formé, il connaît la prescription nécessaire. Il vous sera reconnaissant de lui avoir permis de toucher à nouveau sa prime, en baisse ces derniers temps. En Europe, toujours gênante avec sa législation rétrograde, il conviendra de valider les produits Purdue Pharma. Un détail pour l’EMA : Elle a réussi à autoriser en quelques semaines les vaccins anti-covid, ils devraient là aussi parvenir à trouver la page des signatures au bout des centaines de milliers de pages sans avoir rien lu du dossier. Par sécurité pensez tout de même à réserver deux ou trois sujets pour des pontes de ces organisations : C’est plus discret que des postes bien payés dans vos sociétés (Enfin, je diffame, c’était merveilleusement confidentiel, mais les complotistes ont éventé la méthode.).

Bien sûr, le recyclage est nécessaire pour l’environnement, il convient ensuite que les organes soient correctement distribués. Avec la fin de la guerre en Ukraine, le marché mondial sur approvisionné grâce aux cadavres des combattants tués, redeviendra en manque chronique. Qui a dit que le service de santé ukrainien fonctionnait mal ? Il semble avoir su répondre à la demande et relevé le défit logistique de transporter et conserver des organes même depuis des infirmeries de campagne. Les chirurgiens savaient parfaitement répondre aux bonnes questions : Y a-t-il besoin d’organes ? Peut-il survivre (En cas de réponse négative à la première question). Mais là encore, monsieur Poutine n’assurera pas la guerre éternelle, il faut préparer la suite. C’est l’occasion de structurer une filière de qualité pour pouvoir remplacer les foies des milliardaires qui ont abusé du Wisky (Ou autre). Comme cela ils garderont un morceau de leur gazaouite en eux (Je ne veux pas être cruel et imposer une séparation trop rapide, je sais nos amis davosiens et leurs donneurs d’ordres sensible à la mort de leur chien. Pardon, madame Van der Leyen était inconsolable de la mort de son poney.).

J’espère ainsi avoir convaincu tout le monde. Je m’excuse pour le caractère éminemment improvisé de ce schéma. Bien sûr un peu de travail reste nécessaire pour définir les meilleurs éléments de langage, les moyens de l’impunité juridique. Les adaptations à faire dans les différents droits locaux.

Mais face aux avantages nous ne devons pas balancer. On trouvera sûrement une magnifique institution internationale pour se charger de mandater Mc Kinsey des détails pour une somme mineure payée par les contribuables. Ils s’occuperont de la campagne de communication mondiale. Avec les récents événements cela devrait être accessible sans peine à des gens de leur talent.

Cette mesure éminemment frappée au coin du bon sens devrait permettre d’assurer la soudure avant l’arrivée des veuves ukrainiennes sur le marché (Le gouvernement ukrainien si sensible à sa population avant de l’envoyer dans les champs de mines de Robotnye s’alignera sûrement bien volontiers sur le schéma). Cela permettra d’ailleurs de prolonger six mois de plus ce conflit et donc de tuer un peu plus de Russes puisqu’ils ont refusé de se mettre à genoux devant Bruno.

Je précise n’avoir aucun conflit d’intérêt. Mon épiderme allergique aux shrapnels, et mes organes aux mouvements de pression des explosifs m’ont empêché de faire du tourisme sexuel à Gaza ou en Syrie. Je n’ai donc pas d’enfants sur place à vendre. Reste ma personne pour celles désireuses et capable de payer le prix auquel je m’estime comme tout bon produit de luxe.

N’étant pas milliardaire, je ne saurais pas non plus bénéficier, mon offre est donc totalement désintéressée. Évidemment, si le forum de Davos (ou toute autre organisation mondialiste) désire une présentation, mon taux horaire est sensiblement plus abordable que celui de monsieur Sarkozy. Mon but est uniquement d’apporter un peu de soulagement dans ce monde en contribuant au progrès humain et social par une analyse rigoureuse des facteurs.