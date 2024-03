« Monétarisme » et/ou « banco-centralisme » : la nuance « sémantique » est-elle historiquement significative, et de quoi ?

« Monétarisme » et « banco-centralisme », deux mots qui s’écrivent historiquement en lettres de sang mais ne recouvrent pas la même stratégie de contrôle de l’économie.

Depuis la crise de 2007-2008 le rôle des politiques monétaires des principales banques centrales de la planète est au cœur des controverses sur la politique économique à suivre.

Les leviers principaux des banques centrales sont la création monétaire et le contrôle des taux de crédit, les deux instruments étant évidemment étroitement liés.

Dans la mesure où il s’agit donc bien de « piloter » les politiques économiques à l’aide de la monnaie, l’association du terme « monétarisme » peut spontanément venir à l’esprit du « profane » qui cherche à y comprendre quelque chose…

Pourtant, en réalité et historiquement, le terme de « monétarisme » est par définition associé à un courant spécifique de la pensée et de l’action économique, et qui a effectivement eu une incidence également historique sur la politique monétaire des banques centrales, mais dans un contexte et dans un sens précisément tout à fait différent de celui qui a émergé avec le contexte économique du XXIe siècle, caractérisé par la genèse et les conséquences de la crise de 2007-2008, ainsi que de sa réplique, particulièrement violente, dite « crise du covid » de 2020-2021, et ainsi que par sa suite guerrière actuelle.

Depuis la crise de 2007-2008 le maître mot de la politique économique à l’échelle mondiale, et donc « mondialiste » encore plus par nécessité que par vocation, c’est la création monétaire par le dit « Quantitative Easing », comme politique quasi emblématique, et la création monétaire, en général, et donc nécessairement accompagnée d’une augmentation exponentielle de la dette, tant publique que privée.

Ce qui peut se traduire, en français, par la désormais célèbre formule du « Quoi qu’il en coûte ! » qui sera probablement la seule trace historique notable de M. Macron, et l’un des moyens essentiels par lesquels il s’est établi en tant que fossoyeur de la nation française dont il est pourtant issu.

La politique du « Quoi qu’il en coûte ! », par définition, ne fixe donc pas réellement de limite à la dépense publique, et donc pas de limite à la création monétaire et à l’augmentation de la dette qu’elle nécessite. Pour autant, elle n’est en rien une politique « nationale », même en termes de dépenses publiques, vu qu’elle dépend entièrement de la politique monétaire et de crédit de la Banque Centrale, qui, outre le fait d’être devenue une institution statutairement complètement indépendante de l’Etat, n’est plus non plus une institution « nationale » depuis précisément le tournant du siècle. La BCE, pour mémoire, étant officiellement fondée en 1998, en vue du lancement de l’euro.

Tout à fait à contrario de cette débauche monétaire mondialisée le « monétarisme » historique, stricto sensu, vise à réguler l’expansion de la masse monétaire en fonction de l’expansion économique. Pour le monétariste il y a une adéquation naturelle entre l’expansion économique et celle de la masse monétaire et toute entorse à cet « équilibre » ne peut être que préjudiciable. Le monétarisme reste donc une forme de libéralisme, et en un sens, une forme de néolibéralisme, au sens où s’il « intervient » monétairement, et éventuellement de façon autoritaire, à travers les politiques monétaires des Banques Centrales, ce n’est précisément que pour rétablir cet « équilibre » naturel, et plutôt donc généralement en limitant la croissance de la masse monétaire qu’en l’augmentant, et donc tout à fait contrairement au banco-centralisme !

Paradoxalement, donc, le monétariste est un libéral, mais réaliste et qui partage étrangement avec le marxiste, du moins, celui qui y a compris quelque chose, la conception selon laquelle il y a une adéquation « naturelle » entre la masse monétaire et l’expansion économique.

Pour le marxiste la somme des valeurs d’échange en circulation est l’équivalent de la valeur d’usage totale du capital, qui est elle-même la somme des valeurs d’usage du capital fixe et du capital variable (masse salariale) investies. C’est le fondement économique qui fait concrètement de la monnaie un équivalent général de la marchandise. C’est en ce sens qu’il y a, pour le marxiste, une adéquation entre masse monétaire et expansion économique.

Evidemment, là s’arrête le réalisme commun aux deux approches, vu que le marxiste vise, à travers la planification, à ajuster la production aux besoins sociaux réels, tandis que le libéral, monétariste ou non, cherche simplement la rentabilité maximum de son investissement en capital.

Le monétariste, en limitant et en régulant la masse monétaire vise donc simplement à éviter la surchauffe inflationniste préjudiciable à son investissement. Le monétarisme repose donc également sur la conviction d’une corrélation assez stricte entre croissance « excessive » de la masse monétaire et inflation. Cette conviction est étayée sur une autre, qui est celle du postulat d’une vitesse de circulation quasi constante de la monnaie, c’est-à-dire ne faisant l’objet que de variations marginales, et donc négligeables en termes de stratégie monétaire.

Historiquement le monétarisme est donc une théorie économique de l’apogée de l’expansion du capitalisme, c’est-à-dire essentiellement dans le troisième quart du XXe siècle (1950-1975). C’est dans cette période qu’il est apparu, en tant qu’alternative au keynésianisme, incapable de maitriser l’inflation galopante, et il s’est avéré particulièrement fonctionnel, à partir des années 70, en tant que forme concrète du capitalisme néolibéral.

Mais l’apogée de tout phénomène étant aussi le début de son déclin, monétarisme et keynésianisme se sont en quelque sorte « hybridés » au cours de la fin du siècle, par nécessité d’un « pilotage à vue », et généralement assez courte, de l’économie. C’est pourquoi, du point de vue du profane le sens des mots, en termes de définitions économiques, s’est essentiellement perdu, entraînant des confusions telles qu’aujourd’hui le banco-centralisme puisse être perçu comme une forme de « monétarisme », ce qui est donc un contresens absolu, selon l’origine historique et l’usage normal du terme.

La dislocation sémantique du monétarisme se produit, assez logiquement, avec la dislocation de son principe de fonctionnement lui-même : la corrélation assez stricte et quasi « mécanique » en apparence, entre inflation et croissance surnuméraire de la masse monétaire disparaît si la vitesse de circulation de la monnaie connaît des irrégularités qui la rendent plus ou moins imprévisible, ce qui se produit effectivement avec l’apparition d’une spéculation financière de plus en en plus effrénée, vers la fin du XXe siècle, et encore accentuée avec le siècle « nouveau » actuel.

Il est important de noter ici que dans l’évolution historique du capitalisme l’accroissement exponentiel de sa financiarisation « spéculative » a été initié à la suite de son apogée des années 70 et donc logiquement avec le début de son déclin et précisément comme une forme de compensation pour ce déclin.

Mais la spéculation n’enraye en rien le déclin du capitalisme, qui reste lié au déclin de sa propre productivité, en termes de rentabilité des capitaux productifs proprement dits.

La première grande nation industrielle a avoir expérimenté ce cycle est le Japon. Suite à l’explosion d’une bulle financière précoce s’en est suivie une décennie de déflation qui a donc rendu nécessaire la première expérience de « Quantitative Easing » à grande échelle. Depuis cette « expérience » qui lui a permis de ne pas sombrer complètement dans la déflation, le Japon n’est plus jamais sorti du cycle de l’endettement et de la création monétaire banco-centralisée, avec actuellement un taux d’endettement de plus de 260% pour la seule dette publique…

Si le monde occidental a renoué avec l’inflation grâce à l’enchaînement covid-guerre, il n’a pas pour autant renoué avec la croissance, et pour cause, et se trouve donc toujours soumis, par la forces des fondamentaux du déclin capitaliste, au poison systémique de la dette et du « Quoi qu’il en coûte ! », qu’il prenne ou non la forme du « Qantitative Easing ».

L’élévation continue du niveau de la spéculation financière, dans ce contexte, n’est un paradoxe qu’en apparence, alors qu’il est en réalité une condition sine qua non de la survie d’une économie productive fondamentalement non rentable en tant que telle et donc maintenue en survie par ce biais, piloté, précisément, par les politiques monétaires des Banques Centrales, que ce soit en termes de fixation des taux ou de création monétaire, ralentie en fonction, tout étant relatif, par rapport aux « sommets » des périodes précédentes de « Quantitative Easing », mais néanmoins à un niveau anormalement élevé pour une économie capitaliste proprement dite.

En réalité, sans que cela ne soit officiellement acté, le banco-centralisme ne peut actuellement piloter la politique économique qu’en pilotant, en pratique, la spéculation financière. Et l’économie financière elle-même ne survit donc que dans la dépendance des politiques monétaires des Banques Centrales. Depuis 2008, donc, l’économie productive réelle n’a plus d’existence en Occident comme au Japon en dehors de l’interaction de ce tandem monstrueux : c’est pourquoi on peut acter la mort du capitalisme proprement dit, au sens « classique » du terme, à l’année 2008, même s’il continue de « survivre » sous de multiples formes « zombies », mais toutes inféodées, directement ou indirectement, à ce tandem.

Cette situation est donc effectivement complètement différente du paradigme « monétariste » d’une adéquation entre l’expansion d’une économie capitaliste productive et la masse monétaire strictement nécessaire à son expansion.

Confronté de façon extrême à la baisse de productivité de son économie, et donc confronté à une période durable de déflation, le Japon s’est résolu à une augmentation démesurée de sa masse monétaire, en vue de restaurer un début d’inflation, comme signe espéré de sa reprise économique. Or ce que cette expérience a démontré, c’est précisément la fin du lien « mécanique » entre masse monétaire et inflation. Malgré l’expansion colossale de la masse monétaire, il a donc fallu plus de deux décennies pour que l’inflation réapparaisse au Japon, et elle y reste encore comme un signe fragile à préserver, par la continuation de la politique de création monétaire banco-centraliste intense.

En Occident, l’objectif de survie de l’économie, suite au choc de 2007-2008, était une inflation autour de 2%, en dessous de laquelle l’entrée en récession devenait inévitable. S’il est aujourd’hui atteint et même largement outrepassé, ce n’est pas, néanmoins, et comme chacun peut le constater, un fruit de la « reprise économique » mais simplement l’effet bien mécanique, lui, de la pénurie de production entraînée successivement par les restrictions de la période « covid » et suivies aussitôt par celles de la guerre en Ukraine. Et le comble de cette impasse, c’est que la menace d’entrée en récession non seulement existe toujours, mais elle s’est même concrétisée dans le cas de l’Allemagne, jusque là une des économies restée les plus productive de l’Occident.

Mais, last but not least, et le pire lui-même n’étant jamais sûr, le Japon, malgré son économie « prototype » ultra-banco-centralisée, vient de rentrer à nouveau en récession !

Contrairement à une opinion couramment répandue, il n’y a donc toujours pas d’effet « mécanique » retrouvé de façon systémique entre l’expansion de la masse monétaire et l’inflation. La seule survivance formelle du capitalisme mais qui soit considérable de façon systémique, c’est celle de la spéculation financière. Mais comme depuis 2008 elle repose sur la politique monétaire banco-centraliste, elle ne s’y trompe pas et continue plus que jamais vers les sommets [Voir les graphes ci-dessous], alors que l’économie réelle et la vie sociale sont bien soumises, elles, aux affres destructrices de l’inflation, de la stagnation, et même, de la récession.

Le monétarisme, comme le keynésianisme, et tant d’autres « courants » de la pensée économique, sont des théories qui se voulaient, en leur temps, novatrices et enfin révélatrices des « véritables » fondamentaux des lois économiques…

En réalité on voit bien qu’elles n’étaient que le produit de l’évolution circonstancielle, à un moment donné de son histoire, de l’expansion capitaliste.

A partir de 2008 il n’y a plus de théorie économique qui prévale, et pour cause, mais simplement une suite de stratégies monétaires banco-centralisée dont le « Quantitative Easing » était le premier maillon « génétique » en quelque sorte et dont les suivantes ne sont que des clones plus ou moins déguisées sous les habits d’une introuvable « reprise » éternellement reportée au lendemain suivant…

Le poison de la dette et de la création monétaire est définitivement devenu l’élixir de survie du système de domination de classe, qui ne maintient l’illusion du capitalisme « zombi » que pour assurer la transition vers un système économique entièrement piloté par les monnaies numériques et donc directement contrôlé par les Banques Centrales, dont même les monopoles mondialisés les plus puissants en apparence ne seront plus que des succursales.

En pratique ils sont, d’ores et déjà, de plus en plus, par le biais de la spéculation financière, leurs obligés.

Luniterre

http://cieldefrance.eklablog.com/monetarisme-et-ou-banco-centralisme-la-nuance-semantique-est-elle-hist-a215537191

Ci-dessous les graphes sur les 6 derniers mois de trois indices boursiers : le CAC 40 (France), le Dow Jones (USA) et le Nikkei 225 (Japon).

Dans le cas du Japon, il nous a semblé intéressant et utile de remonter davantage dans le temps, en raison de ses particularités, et y compris du nouveau début de récession.

Comme on le voit, depuis 2008 il suit essentiellement la courbe de la spéculation mondiale banco-centralisée, et même le présent début de récession n’y affecte que marginalement la spéculation financière.

Concernant la formation du banco-centralisme :

Concernant l’expansion actuelle du banco-centralisme :