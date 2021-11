Une scène vécue en librairie : ce jour-là, je me rends dans une librairie pour faire quelques achats de Noël.

Evidemment, dès l'entrée du magasin, le client est averti par des panneaux que le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de la librairie.

Un distributeur de gel hydroalcoolique est aussi installé à l'entrée.

Je fais quelques achats et me range alors dans la file d'attente de la caisse.

Devant moi, un monsieur d'un certain âge ressent le besoin de se moucher : pour ce faire, il enlève son masque, mais ne le remet pas dans l'instant.

Aussitôt, la libraire l'interpelle vivement : "Monsieur, mettez votre masque et respectez le règlement !"

Réponse immédiate et non moins véhémente du client : "Vous faites la police ! Vous allez appeler la police ?"

La femme du client intervient alors : "Mais, enfin, il a simplement enlevé son masque pour se moucher !"

Le Monsieur surenchérit : "Soyez poli, tout de même ! Vous ne voyez pas que vous m'excitez !"

Et la libraire de lui répondre non sans un certain humour : "Eh bien, je suis ravie car cela fait longtemps que quelqu'un ne m'a dit que je l'excitais."

Le ton monte tout de même : le monsieur bougonne, s'emporte encore...

Décidément, face à la montée de l'épidémie, une forme de paranoïa et de psychose s'installe.

Il est vrai que les dernières nouvelles sur le front du Covid ne sont pas bonnes... "la cinquième vague démarre de façon fulgurante", a déclaré de manière alarmiste Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

À l'approche de la fin d'année, les signaux sanitaires sont au rouge.

Noël s'annonce et un nouveau confinement serait très mal perçu pour les fêtes de fin d'année.

En Europe, les révoltes grondent contre les confinements : à Bruxelles, des heurts ont émaillé, dimanche, le rassemblement de quelque 35 000 manifestants, selon la police. La Belgique a annoncé la généralisation du port du masque et veut également rendre le télétravail obligatoire pour les emplois qui le permettent. On a vu aussi des dizaines de milliers de manifestants du côté de Vienne, des scènes d’émeutes aux Pays-Bas, et des pillages, du vandalisme dans les Antilles françaises.

Des renforts de police ont même été envoyés en Guadeloupe.

