Montée des océans : des images qui font réfléchir

En continuant l’exploration de la montée du niveau des océans, je suis tombé sur des documents photographiques. Ils montrent un lieu de bord de mer à environ 100 ans d’intervalle.

Deux mètres ?

On est à Palm Beach, Sydney (image 1, clic pour agrandir). Cet isthme est situé au nord de la grande ville australienne en Nouvelle-Galles du Sud. En 2017 un média en ligne annonçait une possible submersion à venir de certains lieux dans la région, dans Sydney même :

« Cette projection s’appuie sur des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, qui révèlent que le niveau mondial des mers pourrait augmenter de 2 mètres d’ici à 2100 si les émissions restent à leur niveau actuel.

Ce chiffre est nettement supérieur à l’augmentation de 74 centimètres proposée dans un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en 2013. »

Deux mètres de plus d’ici 2100 ? Je n’ai jamais entendu dire cela. Je suis très perplexe. La projection pour la ville de Sydney la montre peu atteinte même avec cette très hypothétique hausse (image 2, zones en bleu).

Comparons maintenant des photos de Palm Beach Sydney entre 1917 et 2016 (image 3). Il me semble guère y avoir de montée visible, significative, rapide, de l’océan.

Plus chaud

Certes il faudrait voir mieux en détails car cela se joue sur peut-être seulement 7,6 cm de hausse selon le marégraphe, ou 20 cm selon le GIEC, sur 100 ans depuis 1880.

Cela peut produire une variation horizontale de plusieurs mètres selon la pente. Si par exemple la pente de la plage est de 5 %, une élévation de 20 cm s’étend sur une largeur de 4 mètres. Pour 7,6 cm d’élévation l’étalement est d’environ 1,55 m. Difficile à voir sur photo. Mais en tous cas la région ne semble pas prendre la direction d’une submersion, ou du moins pas rapide.

De plus on ignore si c’est le même moment de la marée, et du type de marée à ce moment. C’est de toutes façons peu visible à l’oeil nu, sauf à disposer de repères précis sur place.

Et si cela arrivait, ce ne serait pas nouveau. Le banc de sable qui relie les deux parties de l’isthme se renforce ou s’affaiblit par périodes. Des études géologiques ont montré que cette langue de sable été plusieurs fois recouverte d’eau, puis libérée.

Signe de montées et descentes du niveau des mers. Et s’il y a déjà eu submersion complète, cela signifie que les températures étaient alors sensiblement plus chaudes qu’aujourd’hui. Ce qui n’a pas fait basculer la Terre dans un enfer climatique.

Temps lent

Cette image n’est donc pas une démonstration de la montée ou de la non-montée de l’océan. Le marégraphe de Sydney (image 4) atteste d’une montée de 7,6 cm par siècle. On ne peut en évaluer correctement l’effet sur photo, sans plus d’éléments.

En fait son intérêt est autre. D’une part sur 100 ans l’oeil humain ne voit pas de différence, et il est vrai qu’elle est minime. La précipitation climatiste semble peu pertinente.

D’autre part des articles annoncent la disparition prochaine de cet isthme. Or on ne peut pas plus le démontrer. Le discours alarmiste sur l’urgence climatique tombe ici à plat.

Néanmoins les autorités ont décidé depuis 2017 de recharger les plages en sable, pour lutter contre l’érosion. Car comme toute côte ou plage, selon les conditions, Palm Beach Sydney peut s’éroder, disparaître, et revenir.

La modification des côtes est naturelle, mais l’implantation humaine dense en fait une menace. L’érosion est un temps lent, difficile à saisir et intégrer hors des moments de catastrophes.

