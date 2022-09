N’y va pas Kylian !

Imaginez un instant qu'au nom du respect des droits de l'homme, Mbappé, le joueur star du PSG, un club qui appartient au "Qatar Sport Investments", refuse de jouer la coupe du monde 2022 au... Qatar. Vous me direz que ce n'est pas possible, impensable même, et vous aurez certainement raison. Jamais, un joueur aussi brillant qu'un diamant et indispensable à l'équipe de France renoncera à jouer la Coupe du monde pour cause de violation des droits humains. Si cela devait être le cas, en refusant sa sélection avec les tricolores et à sa participation au graal footballistique Mondial, Kylian subirait à coup sûr une sanction disciplinaire extrêmement sévère.

"L'article 175 (Obligations des joueurs sélectionnés) des Règlements Généraux de la FFF précise :

"1. Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale est à la disposition de la Fédération. (...)".

Aussi, le club et/ou le joueur professionnel qui refuse la sélection est passible de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions des articles 209 et suivants des Règlements Généraux de la FFF :

Article - 209

Est passible d'une sanction le club qui aura conseillé à un de ses joueurs de s'abstenir de participer à un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale. Le ou les dirigeants responsables sont passibles de suspension. Est également passible de sanctions, pouvant aller jusqu'à la suspension à temps ou définitive des effets du contrat qui le lie à son club, s'il s'agit d'un joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, ou au retrait temporaire ou définitif de la licence s'il s'agit d'un joueur amateur, le joueur visé à l'article 175 qui n'aura pas justifié de son absence ou de son indisponibilité."

D'après les révélations du quotidien The Guardian, plus de "6.500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar depuis l'attribution en 2010 du Mondial".

Le dimanche 20 novembre, avant le match d'ouverture de la Coupe du monde qui opposera le Qatar à l'Équateur... Inutile d'espérer qu'une minute de silence soit respectée en mémoire des travailleurs migrants traités comme des esclaves et morts pour gagner quelques sous, lorsque l'exploiteur voulait bien payer. Mais avant tout pour que la planète foot continue à tourner au bénéfice des plus riches. C'est aussi cela la face obscure de la beauté du sport.

Alors, n'y va pas Kylian ! ta carrière sera peut-être brisée, mais tu resteras à jamais un champion courageux au grand coeur pour tes supporters sur la terre entière.

Ceux qui suivent l'aventure footballistique et ses coulisses, savent que Mbappé est très regardant sur son image et le choix de ses sponsors. Par exemple, "Il ne veut pas être associé à ce qu'il considère être de la malbouffe".

Bien plus grave est l'exploitation de l'homme par d'autres hommes. N'est-ce pas là un scandale insupportable pour toi Kylian ?

Sais-tu Kylian, que 39% des Français souhaitent que l'équipe de France boycotte le Mondial 2022. Et que 55% prétendent même qu'ils ne regarderont pas la compétition. Il est vrai qu'une partie de la population n'aime pas les footeux, ces jeunes millionnaires complètement déconnectés de la vie réelle des gens. Mais, toi Kilian, tu n'es pas comme ça ?

Comment oublier toutes ces compétitions qui se sont déjà déroulées dans des pays où les droits de l'homme sont pourtant bafoués quotidiennement. Emmanuel Macron, si prompt à donner des leçons, avait dit à propos des JO de Pékin, qu'il était "peu convaincu par l’idée d’un boycott par les autorités diplomatiques…" D'ailleurs, c'est à signaler, seuls les Ecolos et la France Insoumise sont contre le déplacement des bleus au Qatar. Certes, en raison de la guerre en Ukraine, la Russie n’a pas pu participer aux barrages qualificatifs et se trouve exclue de la Coupe du monde au Qatar. Le pays de Poutine était l'organisateur du Mondial 2018.

"Pour rappel, depuis 2019, l’entreprise chargée des travaux, Vinci, est visée par plusieurs plaintes d’ONG, dont Sherpa et le Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) et d’ex-employés d’origine étrangère. En effet, les ex-employés accusent l’entreprise et sa filiale Qatari Diar Vinci Construction de « réduction en servitude, traite des êtres humains, travail incompatible avec la dignité humaine, mise en danger délibérée, blessures involontaires et recel ".

Alors, tu vas y aller quand même Kylian ? Et comment ne pas te comprendre et t'en vouloir, alors que tous tes coéquipiers de l'équipe de Didier Deschamps sont heureux d'aller jouer sur les terrains climatisés qataris pour peut-être écrire une nouvelle page glorieuse des champions du monde. De toute façon, malgré les protestations de certains joueurs, de fédérations et de quelques pays, avec sincérité ou simplement pour blanchir leur conscience, le ballon rond continuera à tourner. Et si l'équipe de France revient du Qatar avec le trophée en or massif à l'Elysée, tout sera oublié !