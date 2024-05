Narcos ? Non ! Plutôt « Litteros »

Je vous soumets ici une idée qui vous semblera géniale, que l'on doit à l'Oncle Bébert, et qui pourrait vous donner, à vous aussi, le désir de vous en inspirer, de vous lancer dans le monde des Litteros, de permettre à un très grand nombre de vos amis de goûter les plaisirs de la célébrité et de l'argent facilement récolté . . pour le plus grand plaisir de plein de clients par le monde.

La première fois où l'oncle Bébert m'a parlé de son projet - projet aujourdhui déja largement mené et réussi - c'est après qu'il ait vu la série NARCOS sur Netflic, 30 épisodes qui montrent :

Combien les foules dans le monde courent après les plaisirs donnés - ici - par la drogue, cocaïne, cannabis Quelle masses de pognon ont été levées, gagnées, amassées, distribuées .. Quelle importance ont les barons, grâce à leurs appétits, leur savoir faire, leur force, leur organisations

Toutes constatations qui se retrouveront dans "LITTEROS" comme nous le verrons.

En somme combien il est facile de gagner de l'argent en distribuant de la jouissance - de la bonne jouissance - et en organisant des vastes réseaux de distribution . . Le tout discrètement - euphémisme - pour ne pas enrichir l'administration et s'affranchir de ses règles perverses et des interdictions sans raisons.

Vous allez vite comprendre !

Le produit dans NARCOS, c'est, rappelons-le, du shoot, de la drogue, du cannabis, de la cocaïne. Dans LITTEROS, le produit, c'est de la littérature choisie, de la bonne, celle qui donne, en une lecture, autant de plaisir, autant de capacité à s'évader qu'une dose de poudre. Là, je parle pour les initiés . . les addicts aux belles lettres . .

Un peu d'historique pour comprendre LITTEROS

Il y a 20 ans, plus même, l'Oncle Bébert à invité 5 femmes soigneusement choisies, il les a invitées sur la place de l'Abbaye à Cluny et il leur a dit :

- Vous êtes d'ici, vous connaissez bien Cluny, sa région, son lustre mondial - passé et présent encore - son intérêt actuellement encore, en France et dans le monde.

- Je vous ai choisies en raison de votre intelligence et de votre capacité à écrire : très bien, en très peu de temps s'il le faut

Alors voilà ce que je vous propose :

- Je vous donne deux heures

- Installez vous où vous voudrez sur l'une de nos nombreuses terrasses

- Ecrivez-moi quelque chose d'"intéressant" sur Cluny, ses alentours

- Remettez-moi vos textes dans 2H1/2 maxi, je vous attends ici

- Ah ! vous aurez choisi chacune un pseudo mesdames, mesdemoiselles ! Un prénom pseudo. Hop ! au boulot . .

C'est ainsi qu'était né, en 2003, un beau petit bouquin " 1000 Manhattan Quintet" : les 5 textes, impossibles à attribuer à une quelconque personne, tous sous pseudo, n'ont pas vieilli d'un mot.

Vous l'avez compris, un puissant réseau s'est créé, Litteros, comme Narcos, mais où le produit est une petite dose, un petit ouvrage bien fabriqué, pour les addicts du bel écrit.

Ce qui assure le succès de Litteros, ça n'est pas seulement le plaisir - pourtant excellent - que procure le petit bouquin si joliment fait, c'est, surtout, la dynamique d'expansion du réseau :

" Dis Christelle ( ou Florence, ou Nathalie, ou Annie, ou Marie ... j'en oublie 1000 ), regarde le 1000 Manhattan Quintet 2003, je t'en donne un exemplaire, puis regarde le 1000 Manhattan Quintet 2023 ! Beau n'est-ce pas ? je t'en donne un exemplaire aussi. Tu liras ..

Quand on se reverra, je t'offrirai 10 exemplaires du nouveau. Tu seras libre de choisir parmi les 5 pseudos indiqués celui que tu aimes le mieux, celui qui sera le tiens, et tu pourras offrir autour de toi en disant que tu es une des auteurs de ce fameux petits bouquin, celle que tu veux être

Tu offriras . . Mais tu pourras vendre aussi, 12 Euros l'exemplaire au moins.

Notre réseau, qui couvre déjà une partie de l'Afrique, de l'Amérique, bien implanté déjà dans nombre de pays d'Europe, compte déjà 12 Nora, 23 Cisely, 9 Yael .. la meilleure à déjà vendu 170 exemplaires, à son bénéfice

Sois discrète Christelle