Ne condamnons plus des millions de français à la pauvreté

Les 5 premières fortunes de France possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France. (…) 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre.

Dans cette chronique, pour une fois je vais m’engager, certains diront me compromettre. À ceux qui jugeraient ma démarche déplacée sur Agoravox, je leur demande de bien vouloir m’en excuser.

Pour eux.

« Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France, soit près de 3 millions d’enfants en situation de pauvreté. Le taux de pauvreté des enfants est de 20%. »

UNICEF

« En 2020, année marquée par la crise sanitaire et le recul de l'activité économique, 9,3 millions de personnes seraient en situation de pauvreté monétaire, soit 14,6% de la population. »

INSEE

« Après plusieurs années d’attente, l’Insee a enfin publié une estimation du nombre de personnes pauvres qui échappent à ses statistiques publiées chaque année. Officiellement, elles sont donc 1,6 million si on utilise le seuil situé à 60 % du niveau de vie médian. »

Centre d’observation de la société du bureau d’études Compas

Soit au total : 9,3 + 1,6 = 10,9 millions de pauvres en France.

« Les 5 premières fortunes de France possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France. (…) 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française, et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise. »

OXFAM 2022

« Selon un sondage BVA réalisé en 2019 pour France Assos Santé, 63% des Français ont déjà renoncé ou reporté des soins. (…) Les Échos et Harmonie Mutuelle, indique que l'argument financier constitue la première raison justifiant de ne pas se soigner. (…) Ce phénomène n’est pas nouveau ni sans impact sur la santé publique : selon l’étude BVA, 64% des Français disent avoir constaté des changements au niveau psychique ou physique après avoir renoncé ou reporté des soins. »

L'union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI), 20/04/2021.

« 4,1 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement personnel. Outre ces situations les plus graves, 14,6 millions de personnes sont touchées à des degrés divers par la crise du logement. Au total, sans les doubles comptes, près de 15 millions de personnes sont touchées, à un titre ou à un autre, par la crise du logement.

Dont 1 068 000 personnes privées de logement personnel. »

27ème rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre 2022

La réforme de l’indemnisation du chômage c’est moins de chômeurs indemnisables, perte ou baisse de l’indemnité pour les ayants droit actuels.

Le report de l’âge de la retraite c’est chômage ou RSA pour 70 % des plus de 60 ans sans emploi.

« Les ouvriers ont un risque plus élevé de mourir prématurément. Par exemple, un homme de 35 ans soumis toute sa vie aux conditions de mortalité de 2009-2013 a 18 % de risque de mourir avant 65 ans s’il est ouvrier, contre 7 % s’il est cadre.

Un homme diplômé du supérieur peut espérer vivre en moyenne 1,8 an de plus qu’un bachelier ; 3,5 ans de plus qu’un titulaire d'un CAP ou d'un BEP ; 4,6 ans qu'un diplômé du brevet ou du certificat d’études et 7,5 ans qu'un homme sans diplôme. »

INSEE

Le report de l’âge de la retraite c’est toujours ça d’économisé alors ?

« Gagner toujours plus » ! La quintessence du néolibéralisme auquel souscrit Emmanuel Macron mais Zemmour, Le Pen, Pécresse et même Hidalgo : le scandale des EHPAD privés ORPEA.

La fin de la démocratie par Sarkozy, Hollande et le pire Macron : les cabinets de conseil.

Voilà pourquoi je voterai pour le seul candidat de gauche, vu les circonstances, qui a une toute petite chance d’être au second tour et une plus minuscule encore d’être élu, même si ce n’est pas mon premier choix, car ce dont je suis sûr c’est que si je ne vote pas pour le candidat présenté par La France Insoumise (LFI), ceux évoqués dans l’introduction de cette adresse n’auront aucun espoir de voir leur sort amélioré.

Je refuse de les condamner à cette fatalité à perpétuité.

Après la lutte contre la misère en France et dans le monde, le plus urgent est la préservation de la planète pour la sauvegarde de l’humanité et en particulier nos petits-enfants et leurs futurs descendants. Et pour cela non plus on ne peut pas compter sur Macron condamné plusieurs fois pour insuffisance d’action contre la crise écologique ni sur les autres candidats à part le candidat d’EELV évidemment.

