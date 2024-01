Ne dormir que 4 heures par nuit comme Gabriel Attal, est-ce bien humain ?

Nous vivons dans un pays vraiment extraordinaire où, par une chance exceptionnelle, des personnalités formidables se privent de sommeil pour le plus grand bien d'une population trop ingrate. Dans cette première phrase, vous pouvez rayer les mentions qui vous semblent inutiles ou incorrectes. Déjà dans le passé, Napoléon Bonaparte, Victor Hugo, Winston Churchill étaient de petits dormeurs, comme de nos jours Emmanuel Macron et son nouveau Premier Ministre qui aurait le superpouvoir très envié de se passer de dormir pendant plusieurs jours. Réalité ou mensonge de responsables politiques ou civils pour tenter de se montrer plus grands, plus beaux et plus forts qu'ils ne le sont réellement.

Ainsi, SuperAttal pourrait être porteur d'une mutation rare chez l'homme. Une étude de l’université de Californie à San Francisco est l'inventeur d'un gène qui se nomme ADRB1. Les porteurs de ce gène auraient moins besoin de dormir sans courir de risque pour leur santé. Quatre personnes sur 100 000 portent ce gène muté. Une bonne nouvelle pour Gabriel Attal qui pourrait mener jusqu'au bout de son mandat la politique du président de la République, s'il ne sert pas de fusible avant.

Normalement, nous devrions dormir 7 à 8 heures par nuit, mais certaines personnes ont besoin naturellement de plus de sommeil que d'autres. Par rapport à nos activités et à notre âge, à la maladie, à notre tempérament et aussi notre forme physique. Enfin bref, notre hygiène de vie.

Sylvie Royant-Parola, une spécialiste du sommeil, a bien observé le mutant de Matignon. Elle ne remarque pas "les marqueurs de la privation de sommeil chez Gabriel Attal et Emmanuel Macron". « La machine fonctionne intellectuellement. On ne voit pas de troubles cognitifs, de l’attention, de la concentration ou encore des erreurs de raisonnement et d’élocution. »

Ce qui n'empêche pas qu'à un moment ou à un autre, même chez Superman, la fatigue peut se faire sentir ; les cernes sous les yeux deviennent visibles, les traits sont tirés. Attal n'est quand même pas un être paranormal. Sauf si l'on considère qu'accepter la place de Premier Ministre offerte par Macron est le meilleur moyen pour dormir encore moins et finir complètement calciné.

Les conséquences pour la santé par manque de sommeil peuvent être graves. Risque d'infarctus et d'AVC, tension instable, prise de poids, faiblesse des défenses immunitaires et diabète. Avec également , un risque de faire un cancer plus important, (sein, utérus, prostate…).

On sait depuis longtemps que la privation de sommeil était une redoutable méthode de torture ; en fait, pourquoi parler au passé, les bourreaux ont trouvé mieux ?

Gabriel Attal est un bon soldat de la macronie, il faut souhaiter pour lui et surtout sa santé que le Premier Ministre, pour résister à l'épuisement, n'en vienne pas à prendre la petite pilule anti-sommeil comme les militaires en opération spéciale. Et puisque nous parlons de drogues pour tenir le coup et résister aux pressions, au sommeil, au stress, dans certains métiers très exposés à une charge de travail démentielle. Qui peut douter que nos élites ne marchent pas toutes à l'eau claire ?

Photo : Stéphane Geufroi / Ouest-France