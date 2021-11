Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain ! La plupart des responsables associatifs méritent votre confiance !

Je viens de lire l’article de Libération sur la gestion « présumée scandaleuse » de l’ADSEA la sauvegarde de l’enfance) 77 par son président.

« Des responsables d’une structure reconnue d’utilité publique, au budget de 50 millions d’euros, alertent sur des problèmes de gestion et des soupçons d’enrichissement personnel du président en poste depuis vingt ans. Un audit vient d’être lancé par le conseil départemental. »

https://www.liberation.fr/societe/lincroyable-derive-autocratique-dune-association-daide-a-lenfance-en-seine-et-marne-20211123_FWXIVH5NRJGNNMCCDSGF3W7LEA/

Même s’il se défend en s’appuyant sur les pratiques usuelles dans des grosses associations comme dans celle qu’il préside, son attitude est condamnable.

L’ayant « fréquenté » au Conseil d’Administration de la CAF 77 où nous étions tous les deux administrateurs, je suis profondément déçu.

Il y a peu, les médias se sont intéressés au salaire indécent du directeur d’Equalis, une « association » qui reçoit beaucoup de subventions publiques pour, entre autres, l’hébergement d’urgence.

Je ne suis pas étonné par ces révélations mais je reste infiniment écœuré.

Ces dirigeants s’en mettent « plein les fouilles » et donnent une image déformée des associations et de leur pratique.

Beaucoup de responsables associatifs se dévouent « corps et âme » pour l’association qu’ils ont créée ou développée sans en tirer le moindre intérêt financier.

J’en connais qui ne se font même pas rembourser leurs frais de transport….

Je fais partie de ces milliers et milliers d’acteurs associatifs qui refusent tout remboursement par leur action locale pour leurs déplacements.

Ils ne sont préoccupés que par l’action sociale de leur association.

Ce ne sont pas des « saints » mais des personnes qui prennent leur plaisir dans l’action avec les autres et le développement du lien social.

Je parle de plaisir, car pour moi, on ne s’engage souvent pas par simple altruisme mais parce que l’action que l’on mène nous apporte une satisfaction personnelle : réussir à réaliser un projet.

Quand une personne que j’accompagne n'est pas expulsée de son logement et retrouve le sourire et l’espoir de lendemains plus cléments, je suis heureux, très heureux.

C’est cela ma récompense, cela me suffit.

Les quelques dirigeants d’associations qui utilisent leur situation associative pour en tirer des intérêts personnels devraient être déposés….

Quant aux directeurs d’association, leurs salaires devraient être plafonnés et leurs notes de frais contrôlées.

Quand j’ai siégé au Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne, j’ai voté contre le subventionnement des crèches privées.

Mais comme je l’ai dit plusieurs fois en séance : je vote contre ce subventionnement mais je préfère une entreprise à une pseudo association gérée par deux personnes ou une famille.

J’avais vu passer des dossiers de demande de subventionnement déposés par des associations qui n’étaient que des paravents.

Il y a beaucoup à faire pour que la transparence soit totale.

Comme d’autres, à mon petit niveau, j’y œuvre mais demande que le public comprenne bien que des dizaines de milliers d’associations sont animées par de vrais bénévoles et que celles qui ont des fonctionnements déficients liés à des gestions « malhonnêtes » ou douteuses sont très rares.

Il est dommage que l’on ne parle que d’elles.

Jean-François Chalot