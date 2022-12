Ne rien céder en 2023 !

Je milite depuis l'âge de 16 ans et demi, j'ai commencé comme jeune responsable des Éclaireurs et Éclaireuses de France, association de scoutisme laïque très implantée et reconnue à Dammarie les Lys en Seine et Marne.

Le chef de groupe, Hubert Chemin, dit Bison m'a beaucoup apporté et je me rappellerai toujours ses paroles :

« Chacun fera de sa vie ce qu'il veut mais j'espère qu'il sera actif dans sa commune, comme responsable d'association de parents d'élèves ou du club de boules... qu'importe, nous aurons réussi à lui donner envie de s'engager. »

Un jour, dans les années 70, les scouts de France ont voulu s'implanter à Dammarie.

Le prêtre de la paroisse leur a déconseillé, les Éclaireurs étant laïques, il n'y avait aucune raison de séparer les enfants en fonction de la religion des parents en installant une association concurrente.

Ce n'était ni une laïcité ni ouverte, ni moderne, mais la laïcité tout simplement.

Après plusieurs décennies d'action syndicale et d'engagement politique pour changer le monde, je milite plus concrètement, depuis 20 ans, en suivant les leçons que m'a délivrées Hubert Chemin et je me réfère au signe des éclaireurs ;

le pouce représente le fort qui protège le faible (l'auriculaire), les trois autres doigts levés sont les 3 principes républicains : Liberté, Égalité, Fraternité !

J'interviens aujourd'hui comme président de SOS hébergement et secrétaire général de l'association : les colibris solidaires d'Avon-Fontainebleau et du sud 77.

Les deux associations rassemblent tous ceux et toutes celles qui, faisant abstraction de leur croyance ou de leur non croyance, de leurs propres idées politiques ont décidé de mener une action de solidarité pour le droit à un toit pour tous, contre la pauvreté et pour vaincre l'isolement.

Alors que nous pouvons compter sur l'appui apporté par des milliers de personnes qui nous suivent, nous agissons sans autres moyens que nos propres forces.

Nous ne disposons d'aucune subvention et sur les villes d'Avon et de Fontainebleau, Smina Kernoua, présidente des colibris est obligée de recevoir les familles dans un café, faute de salles prêtées régulièrement par les villes.

Nous suivons et accompagnons des centaines et personnes et organisons des distributions solidaires gratuites de jouets ou de produits alimentaires.

2023 sera une année difficile avec la pauvreté qui ne cède pas de terrain, les menaces d'expulsions locatives, les personnes sans domicile qui ne trouvent pas de place dans les hébergements du 115.

NOUS NE CEDERONS RIEN !

Même en week-end, nos militants assurent des permanences et interpellent les pouvoirs publics pour que chacun trouve un toit.

Nous favoriserons les partenariats avec toutes les associations de solidarité comme nous l'avons fait déjà en 2022 afin de mutualiser nos moyens.

Nous refuserons de reculer.

C'est ainsi que nous poursuivons en justice les Foyers de Seine-et-Marne qui ont invalidé administrativement et illégalement la liste de représentants des locataires du CNAFAL (Conseil National des Associations Familiales Laïques), privant les locataires de représentants leur ressemblant et les défendant).

Nous ferons tout dans le cadre de notre champ de compétences et sur le terrain social et humanitaire pour défendre les familles, quelles que soient leurs origines.

Chaque être humain a droit à la protection !

Jean-François Chalot