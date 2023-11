Netanyahu annonce que les États-Unis seront les prochains si le Hamas n’est pas exterminé

Le Hamas met en garde contre les conséquences catastrophiques

Israël a intensifié sa campagne de communication mondiale à un moment où il est confronté à un isolement croissant de la part des pays du Sud et à des critiques de plus en plus vives de la part de grandes puissances telles que la Chine, la Russie ou de grands pays d’Amérique latine comme le Brésil.

Mais il y a eu des signes de dissension même au sein de l’administration Biden, avec un retour de bâton venant en particulier du Département d’État ces derniers temps, car les fonctionnaires américains veulent voir la Maison Blanche critiquer plus publiquement les crimes de guerre israéliens présumés, étant donné l’immense bilan des morts :

Plus de 11 200 habitants de Gaza tués – dont près de la moitié seraient des femmes et des enfants.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu transmet désormais son message au public américain, lors d’une intervention lundi 13 novembre au soir sur Fox News dans l’émission de Sean Hannity, avertissant que les États-Unis seront les « prochains » si son armée ne décime pas le Hamas.

M. Netanyahu a déclaré dans son introduction :

« Nous devons gagner non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le Moyen-Orient, pour nos voisins arabes. Vous savez quoi, dans l’intérêt de la population de Gaza qui a été tenue en captivité par cette sombre tyrannie qui l’a brutalisée et ne lui a apporté que des effusions de sang, de la pauvreté et de la misère. »

« Nous devons gagner pour protéger Israël. Nous devons gagner pour sauvegarder le Moyen-Orient. Nous devons gagner pour le bien du monde civilisé. C’est la bataille que nous menons, et elle se déroule en ce moment même. Il n’y a pas de substitut à cette victoire. »

C’est à ce moment-là qu’il a insisté sur les répercussions désastreuses que l’échec d’Israël à poursuivre ses objectifs pourrait avoir sur l’Occident. « Et nous devons gagner », a-t-il ajouté.

Selon Fox : Les propos de M. Netanyahou ont porté sur le thème d’une guerre entre les « barbares » et la « civilisation », avec l’intention de faire croire aux Américains que ce qui se passe au Moyen-Orient est aussi « votre combat ».

Lors de son allocution télévisée, il déclare :

« Notre combat est votre combat » et qu’il n’y a pas de « substitut à la victoire. » « Nous devons faire en sorte que les forces de la civilisation vainquent ces barbares, sinon cette barbarie se répandra et mettra en danger le monde entier. » « Tous les Américains, tous les pays civilisés seront en danger. Nous devons gagner. Il n’y a pas de substitut à la victoire. Une victoire totale.«

L’administration Bush et les néoconservateurs se sont fortement appuyés sur ce type de message « le bien contre le mal » pour vendre la guerre d’Irak en 2003. Ces dernières années, M. Netanyahu a également présenté des contrastes aussi simples lorsqu’il parlait de l’Iran et de sa supposée « menace nucléaire ».

M. Netanyahu répondait peut-être aux rares paroles de modération prononcées par le Président Biden le même jour.

M. Biden a déclaré lundi 13 novembre, à propos de l’aggravation de la crise humanitaire à l’hôpital al-Shifa, dans le centre de la ville de Gaza :

« Je n’ai pas hésité à exprimer mes inquiétudes sur ce qui se passe, et j’espère que l’action sera moins intrusive en ce qui concerne l’hôpital. »

Le livre de jeu de Zelensky « vous êtes le prochain » ?

Netanyahu on Hannity last night :





- Israel is invading Gaza "for the sake of Gazans." Sounds very generous and humanitarian





- War boils down to "good guys" versus "bad guys"





- If Israel doesn't occupy the Gaza strip, "Europe is next, and you're next." I guess he means Ohio pic.twitter.com/4GXGDC5khk — Michael Tracey (@mtracey) November 14, 2023

Traduction :

Netanyahou sur Hannity hier soir : – Israël envahit Gaza « pour le bien des Gazaouis ».

Cela semble très généreux et humanitaire – La guerre se résume aux « bons » contre les « méchants ».

Si Israël n’occupe pas la bande de Gaza, « l’Europe est la prochaine, et vous êtes la prochaine ».

Je suppose qu’il parle de l’Ohio.

Le Président Biden ajoute :

« Je garde donc un certain espoir, mais l’hôpital doit être protégé. »

Cette déclaration fait suite à la condamnation internationale croissante, y compris par les Nations Unies, des troupes israéliennes qui assiègent le grand hôpital de Gaza, alors que des rapports font état de la mort de patients, y compris de très jeunes enfants, et que l’hôpital est à court de carburant pour faire fonctionner les générateurs vitaux.

Dans la nuit et au petit matin de mercredi 15 novembre (heure locale), l’armée israélienne a déclaré qu’elle se dirigeait vers l’hôpital al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, tout en affirmant que cette « opération » d’assaut était nécessaire pour éradiquer un poste de commandement du Hamas à cet endroit.

Al Jazeera a rapporté qu’Israël avait annoncé que l’hôpital ferait l’objet d’un raid dans « quelques minutes », mais le sort des médecins et des patients inquiets est resté inconnu depuis lors.

Selon les dernières informations publiées par The Wall Street Journal :

« Les Forces Israéliennes ont mené une opération ciblée contre le Hamas « dans une zone spécifiée » du plus grand hôpital de Gaza, quelques heures après que la Maison Blanche a soutenu les affirmations israéliennes selon lesquelles les militants palestiniens mènent des opérations militaires depuis les hôpitaux de l’enclave. »

« L’Armée Israélienne a déclaré avoir lancé « une opération précise et ciblée » dans l’hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. La Maison Blanche avait précédemment mis en garde Israël contre des frappes aériennes contre l’hôpital. Le Hamas a déclaré dans un communiqué qu’il tenait Israël et le Président Biden pour « entièrement responsables » du raid sur l’hôpital Al-Shifa. » – WSJ

Sur le terrain, la couverture d’Al Jazeera montre le chaos qui règne à l’hôpital, qui a déjà été le théâtre d’un grand nombre de morts, étant donné que les FDI l’encerclent depuis des jours et auraient tiré sur des cibles près de l’entrée.

Les combats ont également embrasé les environs, où les chars ont encerclé la zone. Le Ministère de la Santé de Gaza a déclaré :

« Des dizaines de soldats [israéliens] sont entrés dans le bâtiment du service des urgences dans le complexe hospitalier d’Al-Shifa. »

Traduction :

Hôpital Al Shifa de Gaza.

Les médecins interrogés par Al Jazeera disent qu’ils prévoient de rester avec les patients, qui ont été déplacés dans des couloirs intérieurs, alors que des coups de feu sont entendus sur le campus de l’hôpital.

Plusieurs milliers de personnes, dont des réfugiés en quête d’un abri, se trouvent toujours à l’intérieur de l’hôpital assiégé. On accuse de plus en plus l’opération israélienne d’être un véritable crime de guerre.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration officielle en anglais des FDI annonçant la nouvelle offensive contre al-Shifa :

🔴 Operational Update :

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and… — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Traduction :

Les forces de Tsahal mènent une opération précise et ciblée contre le Hamas dans une zone déterminée de l’hôpital Shifa, sur la base de renseignements et d’une nécessité opérationnelle. Les FDI mènent une opération terrestre à Gaza pour vaincre le Hamas.

Le Ministre Palestinien de la Santé, le Dr Mai Al-Kaila, avait déjà été cité dans des sources régionales comme avertissant de ce nouvel assaut :

« Les Forces Israéliennes commettent un nouveau crime contre l’humanité, le personnel médical et les patients en assiégeant et en bombardant le complexe médical de Shifa. Nous tenons l’occupation pour entièrement responsable de la vie du personnel médical, des patients et des personnes déplacées dans le complexe médical de Shifa, et nous mettons en garde contre les conséquences catastrophiques de l’assaut du complexe médical. »

Israël affirme avoir reçu le feu vert des États-Unis pour le raid sur Shifa, la Maison Blanche ayant déclaré qu’elle soutenait l’affirmation d’Israël selon laquelle le complexe était utilisé à des fins militaires.

