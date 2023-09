Nettoyage ethnique du Haut-Karabakh : la communauté internationale s’en lave les mains

Les pourparlers de l’Azerbaïdjan avec les Arméniens du Haut-Karabakh débutent ce jeudi 21 septembre 2023, avec la « médiation » de la force de maintien de la paix russe, selon les déclarations azéries et russes[1].

Après l’agression azerbaïdjanaise qui n’a duré que 24 heures, les Arméniens du Haut-Karabakh, abandonnés par une Arménie exsangue et par la communauté internationale qui ne regarde que ses intérêts (hydrocarbures, ventes d’armes, etc) le constat est amer : le nettoyage ethnique de cette enclave arménienne peut commencer dans l’indifférence presque totale.

Au moins 200 personnes ont été tuées au Haut-Karabakh à la suite de cette agression azerbaïdjanaise et plus de 400 blessées, a déclaré mercredi 19 septembre 2023 le médiateur arménien des droits de l'homme dans l'enclave, Gegham Stepanyan. L'invasion azérie s'est terminée en 24 heures, avec la reddition des Arméniens et la prise de contrôle de la région par Bakou.

Gegham Stepanyan a également déclaré que plus de 10 000 personnes, dont de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées, ont été déplacées de leurs foyers au Haut-Karabakh à cause du conflit. Ces personnes « n'ont pas assez de nourriture, ni de médicaments ou d'articles de première nécessité pour leur hygiène personnelle », a-t-il ajouté, parlant de « catastrophe ».

Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que les négociations sur l'avenir de l'enclave seraient menées « avec la médiation » des forces russes déployées dans la région. On se demande quelles négociations vont avoir lieu dans la mesure où les Arméniens se sont rendus et ont accepté toutes les conditions imposées par le régime autoritaire d’Ilham Aliyev. En fait, cette force de « maintien de la paix », présente dans la région depuis la fin de la guerre de 2020, n’a pas bougé lors de l’agression azérie. Elle n’a rien fait non plus contre le blocus imposé au Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan depuis neuf mois, pour préparer l’agression de cette mi-septembre. Deux soldats russes ont toutefois été tués lorsque leur véhicule a été touché par des tirs, a indiqué le ministère russe de la Défense, sans préciser qui était responsable de l'attaque.

La défaite des Arméniens est totale : L'accord de cessez-le-feu appelle au retrait « des unités et des soldats des forces armées arméniennes » restés dans l'enclave ainsi qu'à « la dissolution et le désarmement complet » des groupes de l'armée de défense du Haut-Karabakh. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont également convenu d'entamer des négociations dans la ville azérie de Yevlakh sur la « réintégration » de l'enclave en Azerbaïdjan.

Hikmet Hajiyev, conseiller du président azéri, a déclaré que l'objectif de Bakou est « la réintégration pacifique des Arméniens du Karabakh » et la « normalisation » des relations avec l'Arménie. De belles déclarations après les massacres et les violations de tous les droits des Arméniens du Haut-Karabakh… La victoire de l'Azerbaïdjan fait craindre en effet un exode massif des 120 000 habitants de la région. Des images diffusées par les médias locaux montrent une foule nombreuse rassemblée à l'aéroport de Stepanakert, la capitale de l'enclave. L'aéroport est contrôlé par les forces russes.

En Arménie voisine, des affrontements ont éclaté mercredi soir entre la police et des manifestants devant le siège du gouvernement à Erevan, a rapporté l'AFP. Les manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur la police, qui a procédé à des arrestations. Réaction compréhensible après l’abandon des Arméniens du Haut-Karabakh.

Et pendant ce temps-là, pour se donner bonne conscience après avoir abandonné les Arméniens du Haut-Karabakh à la sauvagerie azérie, la communauté internationale multiplie les déclarations demandant le respect des droits de cette population martyrisée.

Je ne vais pas ici rapporter toutes ces déclarations. Je vais résumer seulement : Nous apprenons que la communauté internationale (États, Institutions dont l’ONU, UE, etc) demande des garanties aux Azéris « pour les droits et la sécurité du peuple du Karabakh ». Cette même communauté internationale avait déjà exprimé son mécontentement « face au choix fait par l'Azerbaïdjan de recourir à la violence, au risque d'exacerber la crise humanitaire au Haut-Karabakh et de saper les efforts pour parvenir à une paix juste et équitable, une paix durable ».

Je me dis que si la « communauté internationale exprime son « mécontentement » à propos de cette agression, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles !!! les droits des habitants du Haut-Karabakh seront garantis, Ilham Aliyev nous donne sa parole…