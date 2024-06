Nombreuses ingérences russes...

@mac

Et oui, il faut les croire sur parole.

Souvenez-vous, les armes de destruction massive en Irak. Les fioles contenant prétendument de l’anthrax brandies par C.Powell en février 2003.

Souvenez-vous des USA cherchant à convaincre le monde entier que le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire chinois.

Souvenez-vous de l’affaire Clearsteam 2.

Souvenez-vous de l’incident du golfe du Tonkin, où la marine vietnamienne aurait délibérément attaqué un croiseur US alors que c’était le contraire. Cela a servi à « justifier » une campagne inédite de bombardements de populations civiles.

Souvenez-vous ...

etc,

etc,

...

ETC.

La liste est tellement longue que je n’ai pas le temps de la compléter.