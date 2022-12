Nonagénaire agressée / Est-ce un hasard ?

La terrible agression d'une femme qui aurait pu être l'arrière grand-mère de 3 jeunes est-elle le fruit du hasard ? Le maire de Cannes a alors déclaré sur twitter : "S'il s'agissait de ma mère qui avait été agressée, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison."

Des mots forts qui traduisaient son écoeurement et sa colère. Après enquête le Maire nous révelle que la famille doit 61 000 € à la CAF...

A Cannes une dame âgée de 89 ans a été agressée il y a 3 mois (sept. 2022) par 3 jeunes âgés de 14 ans.

Le maire de Cannes a alors déclaré sur twitter€ : "S'il s'agissait de ma mère qui avait été agressée, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison."

Des mots forts qui traduisaient son écoeurement et sa colère.



QUESTIONS à choix multiples :

☝ Cette terrible agression d'une femme qui aurait pu être leur arrière grand-mère est-elle le fruit du hasard ?



Après enquête qu'apprend-on ?



- Que l'agresseur a été plusieurs fois explusé des collèges où il était scolarisé ;



- Qu'il fait l'objet d'une information préoccupante ;



- Que ses parents doivent rembourser 61 000 € à la CAF...



☝ Peut-on en conclure qu'il y a une logique implacable qui fait que les actes de délinquance sont rarement commis ex nihilo par des enfants lambda ?



☝ Peut-on en conclure qu'il existe un lien non systématique mais indubitable entre ce que sont les parents et ce que deviennent les enfants ?



☝ Compte tenu des faits graves dont ils sont les auteurs, doit-on envisager pour eux un centre éducatif fermé ? VOIR LA VIDéO de leurs méfaits ICI : https://lnkd.in/eBHtr8B2



☝ Leurs parents ne devraient-ils pas aussi être désignés comme responsables des ces faits et rendre des comptes ?



J'attends vos remarques avisées sur ces questions parfois dérangeantes. (╭ರ_•́)

PAR JEAN-LUC ROBERT https://www.jeanlucrobert.fr/

auteur de :

Ma vérité sur l'autisme

LezAPe : La face cachée de la psychologie de l'enfant

L'ENFANT : L'instrument du Conflit Parental

Les Amours Nues

La pensée du jour : Livre de sagesse