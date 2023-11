Nos « béni-Bibi », perroquets de Netanyahou

Pour rappel

La situation actuelle, et contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, ne date pas du 7 octobre 2023. David Ben Gourion, dès les premiers temps, en 1948, avait assigné à l’État hébreu la mission de conquérir la Palestine centimètre par centimètre. À ses yeux, il y allait à la fois du passé biblique et de l’avenir au Proche-Orient. Ses successeurs au poste de Premier ministre s’attelèrent à cette tâche, comme on sait, avec constance, et le dernier d’entre eux avec un particulier acharnement, au permanent mépris des droits du peuple palestinien. Ils le firent en se réclamant doublement de textes millénaires et de l’Holocauste européen dont ils étaient, ou leurs parents, les rescapés. Exclusions, incessant grignotage des territoires palestiniens, incursions, occupations, emprisonnements individuels et collectifs, apartheid, absolu dédain des régulières, résolutions de l’ONU, tout cela se fit et se fait sous nos yeux et ceux de nos gouvernants depuis 75 ans.[i]

Nos « béni-Bibi »

C’est là où se pose le tour de force de tous ces 1ᵉʳˢ ministres israélien, par le recrutement de supporteurs inconditionnels à la politique d’Israël. Depuis Sharon et Netanyahou, on touche les sommets. Le bel exemple, ce Meyer Habib, député de l’étranger (bidule crée par Sarkozy, supporteur indéfectible de Tel-Aviv), plus ministre et ambassadeur bis de gros Bibi, qu’édile du peuple français ; il serait plutôt représentant du peuple élu. Plus de la moitié des 577 représentants de l’assemblée sont favorables à la politique d’Israël. Toute critique de la maison mère revient à être tancé d’antisémitisme, et donc condamnable par la loi. La gauche, Mélenchon en tête, doit mesurer au millimètre toutes remarques critiques des actions illégales qui prennent place à Gaza. Et comme toute menée salingue politicarde, les idiots utiles montent aux portillons, bien serviles, bien respectueux de la doxa d’en haut.

Le SAV a été assuré à ma connaissance par un aréopage de « personnalités », là pour débiter en perroquets dociles la bonne parole édictée par le service de presse de ce cher « bibi » comme l’a appelé l’Macron :

Mathieu Lefèvre, Eric Ciotti, Nadine Morano, Meyer Habib – tous députés va t'en guerre (mais ils ne la feront jamais) - Yaël Braun-Pivet – présidente de l’Assemblée nationale - Catherine Colonna – ministre des Affaires étrangères et Emmanuel Macron. On a entrevu ce pauvre Manuel Valls, qui comme d’hab a tout fait pour être vu, ce, m'as-tu, vu, encarapaçonné qu’il était dans un gilet pare-balles.

Donc tous ont sauté dans des avions pour se montrer, pérorer martial, et débiter les éléments de langage ad hoc.

Prenons la Morano, qui fait dans l’émotionnel à géométrie variable : en boucle, répète à foison « il faut libérer les otages ! ». Nous sommes bien d’accord là-dessus, car entre 200 à 250 otages ont été kidnappés le 7 octobre et sont détenus par le Hamas. Vous me direz, ce n’est pas la meilleure façon de les récupérer en bombardant intensif le lieu où ils sont supposés être… Et puis question otage, les gouvernements successifs depuis Sharon détiennent pas moins 1 264 prisonniers palestiniens embastillés sans jugement, reclus dans les geôles israéliennes. Un système de détention qui viole autant le droit international que les droits de l’homme et humanitaire, permettant d’arrêter et de détenir quiconque, sans inculpation formelle ni procès – « souvent sur la seule base d’informations secrètes fournies par l’Agence israélienne de sécurité », selon Amnesty International – pour une période de six mois, reconductible indéfiniment.[ii] Sur la vidéo jointe , impossible de lui faire verser une larme sur les civils palestiniens de gaza qui se font massacrer par milliers, là, la Nadine a un cœur de pierre. Plus loin, dans l’interview, elle ose plaindre les « déplacés israéliens » qui les pauvres doivent reculer des villages proches de la bande de Gaza, sans avoir une once d’empathie pour le million ½ de gazaouis qui doivent aller au sud et se faire bombarder par l’aviation la plus morale du monde dixit Habib. L'édile appuie en disant que « Israël a le droit de se défendre », le journaleux a beau plusieurs fois lui demander « coute que coute ? », il n’obtiendra rien. Et elle enquille la légende des frappes chirurgicales qui selon elle ne touche que les méchants du Hamas… Les 8000 morts dont 3000 enfants ? Passent à la trappe ! Dire que ce QI de 70 siège comme députée depuis des années, qu’elle fut ministre… Donne le LA de la bêtise crasse de tels individus et surtout de ceux qui l’ont élu tant de fois. C’est à pleurer !

Le Meyer Habib lui qualifie l'attaque du Hamas contre Israël de "11 septembre de l'État juif". Plus loin : « Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour ». Depuis une quinzaine, il a bien dû placer 1000 fois que « Tsahal est l'armée la plus morale du monde ! »[iii] Pas un mot sur le fait que les « animaux » parqués derrière l’enceinte de Gaza n’aient plus d’eau, d’aliment, d’énergie électrique et pétrolière, et que l’aviation et l’artillerie israélite bombardent un camp d’une densité de population incroyable, non, pour ce suppôt du sionisme et propagandiste du likoud tout est normal, Israël doit se défendre contre les terroristes, donc TOUS les Palestiniens !

Quant à la visite de Macron… Est-ce besoin de commenter ?

Tous les pays occidentaux appelés aussi « communauté internationale » se sont alignés derrière Israël, et ainsi creusent le fossé entre ce monde qui domine honteusement et injustement depuis 1945, et l’immense majorité des peuples du sud qui eux prennent de plus en plus leurs distances avec ce gendarme du monde corrompu et décadent. Les peuples eux manifestent en faveur des Palestiniens, mais les dirigeants arc boutés totalement dans une autre dimension, s’accrochent à leur pré carré, jusqu’à après nous le déluge…

Le déluge

Et Dieu dit, regrettant l'excès de sa bonté



- La terre que j'ai faite est livrée au désordre ;

Elle ignore mon nom et méprise mon ordre ;

Demain, son dernier jour enfin sera compté.

(Léon-Pamphile LE MAY)

Georges ZETER/October 2023

