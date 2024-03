Note d’alerte pour ... Le Président [Joe Biden]

Clair, net et précis ... et comme d'habitude je n'ai strictement rien modifié à ce texte ...

24 mars 2024

DE : Professionnels vétérans du renseignement

OBJET : Au bord de la guerre nucléaire

Monsieur le Président : La France s'apprêterait à envoyer en Ukraine, dans un avenir pas si lointain, une force d'environ 2 000 hommes - à peu près une brigade renforcée composée d'un bataillon blindé et de deux bataillons mécanisés, avec des troupes de soutien logistique, d'ingénierie et d'artillerie.

Cette force est purement symbolique, dans la mesure où elle n'aurait aucune chance de survie dans un conflit moderne de haute intensité de la portée et de l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Elle ne serait pas déployée directement dans une zone de conflit, mais servirait soit (1) de force de filtrage/de fil-piège (anglais : screening force/tripwire) pour arrêter l'avancée de la Russie, soit (2) de force de remplacement déployée dans une zone non active pour libérer les soldats ukrainiens pour le combat. La brigade française serait complétée par des unités plus petites provenant des États baltes.

Cela reviendrait à introduire des troupes de combat d'un pays de l'OTAN sur un théâtre de guerre, ce qui en ferait des "cibles légitimes" au regard du droit de la guerre.

Ces unités n'auraient apparemment pas de mandat de l'OTAN. Pour la Russie, cependant, il pourrait s'agir d'une distinction inutile. La France semble parier - naïvement - que son appartenance à l'OTAN empêcherait la Russie d'attaquer les troupes françaises. Au contraire, il est très probable que la Russie attaquera tout contingent français ou balte en Ukraine et détruira ou dégradera rapidement sa viabilité au combat.

Dans ce cas, le président français Macron pourrait calculer qu'après des attaques russes contre les troupes des membres de l'OTAN - sous mandat de l'OTAN ou non - il pourrait invoquer l'article 5 de la Charte de l'OTAN et amener l'alliance à intervenir. Une telle intervention prendrait probablement la forme d'avions opérant à partir de pays de l'OTAN - et inclurait peut-être des missions d'interdiction contre des cibles tactiques à l'intérieur de la Russie.

Au bord de la guerre nucléaire ?

D'un point de vue doctrinal et légal, la Russie réagirait en lançant des frappes de représailles contre des cibles situées dans les pays de l'OTAN. Si l'OTAN attaque ensuite des cibles stratégiques à l'intérieur de la Russie, la doctrine nucléaire russe prend alors le dessus et les centres de décision de l'OTAN seraient frappés avec des armes nucléaires.

Nous ne pensons pas que la Russie lancera une attaque nucléaire contre les États-Unis, mais nous laissons plutôt les États-Unis décider s'ils veulent risquer la destruction en se préparant à lancer une attaque nucléaire contre la Russie. Cela dit, les forces stratégiques russes se sont améliorées au point que, dans certains domaines - les missiles hypersoniques, par exemple - leur capacité dépasse celle des États-Unis et de l'OTAN.

En d'autres termes, la tentation russe de frapper en premier pourrait être un peu plus forte que lors des crises passées, et nous sommes un peu moins convaincus que la Russie voudrait "passer en second".

Un autre facteur inquiétant est que les Russes sont susceptibles de croire que la folie de Macron a l'approbation tacite de certains responsables américains et occidentaux, qui semblent désespérés de trouver un moyen de modifier la trajectoire de la guerre en Ukraine - d'autant plus que les élections approchent.

POUR LE GROUPE DE PILOTAGE, VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALS FOR SANITY

