« Nourri aux mamelles maçonniques »

Voici une conférence d’un virtuose sur le sujet

Ce point de vue est entièrement confirmé par la révélation :

Tout d’abord, il n’a pas été permis que le complot maçonnique diabolique se réalise. Ce complot mené pendant des décades, avec obstination et détermination, par des prêtres francs-maçons consistait à éliminer l’Eucharistie et abolir le culte du Saint Sacrement.

https://www.madredelleucaristia.it/root/fra/jou/page/ART_007.php





Les puissants et riches francs-maçons ont pris possession des radios catholiques, ils encerclent tout Medjugorje et ils sont prêts à combattre, mais pour défendre qui ? Les pauvres et les faibles ? Non. Pour se défendre eux-mêmes et s’enrichir. Après avoir calomnié les innocents et ceux qui sont honnêtes, ils disent le saint Rosaire, célèbrent la Sainte Messe et enseignent la catéchèse.

Celui qui ne fait pas partie de la franc-maçonnerie a deux possibilités : se taire ou mourir."

https://www.madredelleucaristia.it/root/fra/sto/page/ST_18_10_02.php