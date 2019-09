Nous devons sauver Marseille !

Je compatis pour votre ville mais c’est comme ça partout.

Quant à votre club, bon débarras (comme les autres d’ailleurs). Y’en a marre du foot tout le temps, du foin médiatique insupportable et des pubs associées qui se retrouvent même sur des gels douche.

Partout où il y a de l’argent et pas de surveillance, il y a de la corruption. Encore plus lorsqu’elle est organisée par l’Etat ou qu’il en est complice (ex : situation sur le marché du travail, lois macroniennes dites « loi travail », les comptes cachés des grades entreprises, etc.).