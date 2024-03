Nouveau chez Marvel : MacronMan

On n’arrête pas le progrès. L’hybridation diversitaire fait mouche. On voit arriver aujourd’hui un petit nouveau dans la tribu des superhéros. C’est le fils craché d’Ironman et de Hulk : MacronMan.

Pour Hulk, d’accord, il faudra encore gonfler les muscles, mais c’est un début. Un coup de Photoshop et le gros biscoteau est dans la poche – enfin, dans le T-shirt.

Que penser de cette nouvelle mise en scène d’un président omniprésent ? Au tout premier degré, basique de chez basique : on dira qu’il fait du sport.

Oui mais non. On ne peut pas s’en contenter. Évidemment non. Un président qui mouille sa chemise, qui montre sa peau comme un acteur tout juste pubère dans une image qui transpire l’intimité, il n’y avait que Poutine jusque là. Alors quoi ? Le jeune Emmanuel aurait choisi un nouveau modèle : après le dieu Jupiter, voici Vladimir Vladimirovich ? C’est simplement beau.

Car il est beau le bougre, beau comme un camion. Mal rasé, la rage aux dents, l’oeil impitoyable, le biceps tendu, ce mec est sexy. Et cerise sur la Forêt Noire : il a des gants de champion, les mêmes que Mohamed Ali et Mike Tyson.

On peut aussi penser qu’il drague les djeun’s (et les filles, en embuscade d’une nécrologie lente à venir) en exhibant sa branchitude. Car exhibition il y a. Qui est le plus beau ? Le plus fort ? Mano ou Vlado ?

On peut encore penser qu’après ses déclarations guerrières contre la Russie il veuille illustrer le destin de Vladimir. Un Vladimir mal en point n’en doutons pas, quand Emmanuel aura bien préparé ses petits poings en frappant l’écorce des bouleaux de Pologne.

MacronMan ne tape pas sur des bambous, et cette image lancée en pleine diatribe belliqueuse avec Moscou est tout sauf fortuite ou anodine. Il veut montrer de quel bois on se chauffe à l’Élysée (normal, il n’ont plus le gaz russe). C’est un avertissement à Vlad : « Si tu continue à être méchant je vais te flanquer une raclée mémorable. »

Le sujet ne devrait peut-être pas être abordé avec légèreté car nous ne savons pas ce qui nous attend. En même temps MacronMan est un rempart contre le mal. Faisons-lui confiance. L’Europe est bien protégée.